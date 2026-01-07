(video) Crăciun ca odinioară la nordul Moldovei: Colinde cu jocul caprei și urări de bine au răsunat la Mândreștii noi
UNIMEDIA, 7 ianuarie 2026 20:10
Crăciunul a fost sărbătorit în spiritul tradițiilor strămoșești în satul Mândreștii Noi, din raionul Sîngerei, unde colindele, jocul caprei și urările de bine au readus atmosfera sărbătorilor de altădată. Ceata ansamblului folcloric „Mândreșteanca” a pornit colindatul de la casa meșteșugarilor Oleinic și a dus datina din poartă în poartă, așa cum cere obiceiul, transmite nordnews.md.
Nicușor Dan se întoarce în România: Aeronava Spartan a decolat de pe aeroportul din Paris după 16 ore de blocaj # UNIMEDIA
Aeronava Spartan cu care președintele Nicușor Dan urma să revină în România a decolat miercuri de pe aeroportul din Paris, după ce ninsoarea a încetat și pista a fost curățată. Plecarea fusese amânată atât marți seara, cât și miercuri dimineață, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Zborul către București este estimat la aproximativ cinci ore, cu sosire în jurul orei 21, scrie adevarul.ro.
Furtuna Goretti, denumită prima furtună a anului 2026, a acoperit o parte din Europa într-un strat generos de zăpadă. Ninsori abundente au lovit zona Parisului miercuri, 7 ianuarie, în timp ce sudul Marii Britanii este de așteptat să fie cel mai grav afectat joi și vineri. Avertismentele de vreme rece acoperă o mare parte din Franța și Marea Britanie, scrie cancan.ro.
„La mulți ani, Ian Raiburg!” Interpretul de muzică ușoară, născut de Crăciunul pe stil vechi, împlinește frumoasa vârstă de 74 de ani # UNIMEDIA
Interpretul și compozitorul Ian Raiburg, una dintre figurile de referință ale muzicii naționale, își sărbătorește astăzi cea de-a 74-a aniversare. Născut pe 7 ianuarie, de Crăciunul pe stil vechi, artistul rămâne un reper al creației muzicale autohtone.
Roblox introduce verificarea obligatorie a vârstei în întreaga lume pentru toți utilizatorii care vor să vorbească între ei # UNIMEDIA
În urma unui val de procese și investigații legate de siguranța copiilor pe platforma sa, Roblox a implementat verificarea facială obligatorie pentru toți utilizatorii care doresc să acceseze funcțiile de chat. Compania extinde acum această cerință la nivel global, după ce a testat-o inițial în câteva piețe luna trecută, relatează TechCrunch, citat de hotnews.ro.
(video) Alți doi procurori ai PA au trecut cu brio Vettingul: Rapoartele pe evaluarea lor, transmise CSP, care va lua decizia finală # UNIMEDIA
Comisia Vetting (Completul B) a finalizat evaluarea a doi procurori din Procuratura Anticorupție: Gheorghe Iapără și Vitalie Ivanov. Rapoartele au fost transmise, pe 6 ianuarie, subiecților evaluării și Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), cu propunerea de promovare a evaluării externe.
Fraudă pe TikTok, cu imaginea unei prințese: Cum sunt păcăliți utilizatorii să ofere sume de bani # UNIMEDIA
O fundație care o reprezintă pe Prințesa Leonor, moștenitoarea în vârstă de 20 de ani a tronului spaniol, a avertizat că pe rețelele sociale circulă videoclipuri generate de inteligența artificială (AI) cu prințesa, prin care escrocii încearcă să îi înșele pe internauți pentru a le lua banii, transmite HotNews.ro citând The Guardian.
Întrebarea la care Zelenski nu a primit răspuns de la aliații din Coaliția de Voință. „Am adresat-o tuturor partenerilor noștri” # UNIMEDIA
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că, în discuţiile cu aliaţii europeni asupra garanţiilor de securitate postbelice pentru Ucraina, nu a primit din partea acestora „un răspuns clar” asupra modului în care ei ar reacţiona concret în cazul unui nou atac rusesc împotriva ţării sale, relatează AFP, preluată de Agerpres și HotNews.ro.
(video) „Oamenii dormeau pe jos, în frig, noaptea.” Moldoveni, blocați pe un aeroport din Polonia, după ce o companie a anulat zborul, fără preaviz: A fost animalic # UNIMEDIA
Mai mulți moldoveni au rămas blocați pe aeroportul din Modlin, Polonia, o noapte întreagă, „fără preaviz, fără explicații reale”, pe 4 ianuarie. „Noaptea, într-un aeroport aflat la aproximativ 50 km de oraș, fără mâncare, fără apă, fără un loc unde să stea. Imaginați-vă că vi se spune sec in momentul deja îmbarcării, după trecerea controlului de pașapoarte, și după doua amânări, vi se spune că zborul este anulat și atât. „Sorry”. Erau familii cu copii. Unii oameni au fost scoși afară, în frig, și obligați să aștepte pentru un alt zbor. Este greu de descris acest tablou fără a folosi un cuvânt dur: este animalic. Sclavia a fost abolită formal, dar comportamentul a rămas”, a scris Ion Cojocari, desrpe experiența prin care a trecut și el. Compania aeriană vizată nu a venit, deocamdată, cu o reacție.
A dat nas în nas cu carabinierii, în ajun de Crăciun: Un condamnat căutat de Poliție pentru a fi întemnițat a fost reținut lângă Piața Centrală # UNIMEDIA
Carabinierii au reținut, în zona Pieței Centrale din municipiul Chișinău, un bărbat în vârstă de 43 de ani, aflat în căutare de către organele de drept.
(foto) 2026 aduce norii divorțului asupra acestui cuplu regal: Neînțelegerile care i-ar putea face să-și anunțe despărțirea # UNIMEDIA
Prințul Harry se confruntă cu presiuni tot mai mari pe plan personal, din cauza dezacordurilor profunde cu Meghan Markle privind posibila sa întoarcere în Marea Britanie, scrie Okmagazine.ro.
(foto) Scandal în pădurile de la Criuleni: Tăieri ilegale de circa 200.000 de lei, mascate sub „lucrări de curățare” # UNIMEDIA
Inspectorii de mediu au depistat 161 de arbori tăiați ilegal în urma unui control inopinat efectuat la Ocolul Silvic Criuleni, din cadrul Întreprinderii Silvice Chișinău. Verificările au fost dispuse de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, ca urmare a unei sesizări.
(foto/video) Brigitte Bardot, condusă pe ultimul drum de francezi. „A fost cea mai frumoasă femeie din lume”, a spus Mireille Mathieu, care a cântat la înmormântare # UNIMEDIA
Oamenii au umplut străzile din Saint-Tropez miercuri, aplaudând în timp ce sicriul stelei cinematografiei franceze Brigitte Bardot a fost transportat prin stațiunea de pe Riviera după funeralii, relatează HotNews.ro citând Reuters.
(video) Slujbă la Catedrala Metropolitană, în cinstea Nașterii lui Iisus Hristos și un concert folcloric de colinde și cântece de Crăciun în PMAN # UNIMEDIA
În ajun de Crăciunul pe stil vechi, la Catedrala Metropolitană din capitală a avut loc slujba Privegherii în cinstea Praznicului Nașterii Domnului Iisus Hristos. Ulterior, în PMAN s-a desfășurat un concert folcloric de colinde și cântece de Crăciun.
SRL „KAUFLAND” și SRL „NESTLÉ” inițiază rechemarea voluntară pentru o cantitate limitată de produse din gamele NAN 1, 2 și Nestogen 1.
Cine este cel mai scump fotbalist din lume: Valoarea uriașă la care este estimat transferul său # UNIMEDIA
Cu o valoare de transfer estimată la 343.1 de milioane de euro, Lamine Yamal continuă să fie cel mai scump jucător din lume, potrivit modelului statistic al Observatorului Fotbalului CIES. Tânărul spaniol îi devansează în top 3 pe Erling Haaland (255.1 de milioane de euro) şi Kylian Mbappé (201.3 milioane de euro), scrie digi24.ro.
De ce au divorțat CRBL și moldoveanca Elena Vîșcu, de fapt: Blonda a recunoscut totul abia în 2026 # UNIMEDIA
Despărțirea dintre Elena Vîșcu și CRBL a avut loc în urmă cu ceva timp, însă subiectul continuă să stârnească interes. Dansatoarea a vorbit recent despre separarea de fostul soț și despre motivele care au dus la încheierea relației lor de 16 ani, scrie cancan.ro.
Consilierul principal al lui Zelenski anunță „rezultate concrete” în discuțiile de la Paris: „Interesele naționale ucrainene vor fi apărate” # UNIMEDIA
Șeful de cabinet al lui Zelenski a anunțat „rezultate concrete” la discuțiile care se desfășoară la Paris. Ucraina cere sprijin aliat și refuză cedarea Donbasului în schimbul păcii, scrie adevărul.ro.
Indemnizația pentru copiii cu cetățenie română rămâne neschimbată în 2026: Care este motivul # UNIMEDIA
Alocațiile de stat pentru copii nu vor fi majorate nici în anul 2026, potrivit măsurilor fiscal-bugetare adoptate de Guvern în vara anului 2025. Decizia prelungește înghețarea acestui drept pentru al doilea an consecutiv, deși legislația în vigoare prevede în mod expres actualizarea anuală a alocațiilor cu rata inflației. Concret, Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare stabilește că, pe parcursul întregului an 2026, alocațiile de stat pentru copii se mențin la nivelul acordat pentru luna decembrie 2025. În practică, acest lucru înseamnă că sumele rămân identice cu cele stabilite la finalul anului 2024, întrucât nu a fost aplicată nicio majorare în 2025, scrie digi24.ro.
Noua Marilyn Monroe cucerește lumea: Pictorial nud incendiar și bărbați celebri dispuși să facă orice pentru atenția ei # UNIMEDIA
Actrița Sydney Sweeney, tot mai des asemănată cu Marilyn Monroe datorită look-ului său și senzualității debordante, începe anul în forță: după două filme lansate a realizat un pictorial nud incendiar pentru W Magazine, scrie cancan.ro.
Caz strigător la cer în nordul țării: O copilă, violată ani la rând de tatăl vitreg de la vârsta de 3 ani. Individul, trimis după gratii # UNIMEDIA
Un bărbat din nordul țării va sta 25 de ani după gratii, după ce a abuzat sexual fiica concubinei sale de doar 3 ani.
(video) „Crăciun fericit, dragi moldoveni!” Igor Dodon a participat la slujba de la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Molovata Veche # UNIMEDIA
Fostul șef de stat, Igor Dodon, a participat la slujba de Crăciun oficiată la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din satul Molovata Veche. Ex-președintele a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor, urându-le „Crăciun fericit”.
Doliu în sistemul medical: Inspectorul Centrului de Sănătate Publică Hâncești, Nicolae Călădăraru, a decedat # UNIMEDIA
Direcția Centrului de Sănătate Publică Hâncești anunță trecerea în neființă a inspectorului de control în sănătate, Nicolae Călădăraru.
Un bărbat de 46 de ani din Republica Moldova a fost reținut la Cluj fiind suspectat că și-ar fi omorât fratele. Potrivit informațiilor, crima ar fi avut loc pe data de 4 ianuarie, iar moldoveanul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, scrie presa română.
Naștere emoționantă în ambulanță: O mămică de 37 de ani a născut cel de-al nouălea copil în drum spre maternitate, la Sîngerei # UNIMEDIA
O femeie de 37 de ani a născut cel de-al nouălea copil chiar în ambulanță. Cazul a avut loc pe 5 ianuarie, în raionul Sângerei, anunță Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească.
Administrația Trump a încercat să șteargă înregistrările despre atacul de la Capitoliu. Zeci de procurori au fost concediați # UNIMEDIA
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a încercat să şteargă înregistrările evenimentelor din 6 ianuarie 2021, când, în urmă cu cinci ani, o mulţime de susţinători republicani au luat cu asalt Capitoliul pentru a încerca să împiedice ratificarea victoriei electorale a lui Joe Biden, potrivit unei investigații a National Public Radio (NPR), scrie adevărul.ro.
Ar fi fost ucis cu un singur foc de armă, în stilul Mala del Brenta: Noi detalii în cazul moldoveanului găsit mort pe un câmp din Italia # UNIMEDIA
Detalii înfiorătoare publicate de presa din Italia în cazul morții lui Sergiu Țârnă, moldoveanul găsit fără suflare, în urmă cu o săptămână, pe un câmp din apropierea Veneției. Concluziile medicului legist arată că tânărul a fost ucis cu un singur foc de armă, într-un mod care indică o execuție, scrie Il Gazzettino, citată de libertatea.ro.
(foto) Pompierii au luptat cinci ore pentru a localiza incendiul izbucnit, astăzi, la depozitul cu produse alimentare. 10 autospeciale, antrenate în misiune # UNIMEDIA
Pompierii au reușit localizarea incendiului de proporții izbucnit în această dimineață într-un depozit cu produse alimentare din municipiul Chișinău. După aproximativ cinci ore de luptă cu flăcările, arderea a fost localizată la ora 09:53, fiind coborât nivelul sporit de intervenție, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
Nicolas Maduro și soția lui s-au lovit la cap în timp ce fugeau de soldați. Au apărut bandajați în instanță # UNIMEDIA
Fostul preşedinte venezuelean Nicolas Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, au fost răniţi în timp ce fugeau de forţele americane care încercau să-i captureze, relatează miercuri postul CNN, citat de protv.ro.
(foto/video) Sărbători „cu frâna trasă”. S-a format ambuteiaj de kilometri, pe traseul Chișinău-Orhei # UNIMEDIA
Cozi kilometrice s-au format în această dimineață în satul Peresecina, raionul Orhei, pe sensul de ieșire din municipiul Chișinău. Potrivit imaginilor transmise redacției noastre, circulația se desfășoară cu dificultate.
(video) Irina Vlah, de Nașterea Domnului: „Crăciunul ne întoarce la lucrurile esențiale – la casă, la oamenii pentru care ne străduim” # UNIMEDIA
Irina Vlah, lidera formațiunii „Inima Moldovei”, a transmis un mesaj de Crăciun adresat cetățenilor Republicii Moldova, subliniind importanța valorilor esențiale și a solidarității sociale.
(foto) Bogdan Musteață s-a transferat la FC Petrocub: Mijlocașul a semnat un contract valabil pe 4 ani # UNIMEDIA
Mijlocașul Bogdan Musteață s-a transferat la FC Petrocub. Jucătorul naționalei U19 a Moldovei a semnat un contract valabil pe o perioadă de 4 ani, anunță clubul de sport.
(video) Nicușor Dan vrea avion prezidențial, după ce aeronava Spartan a rămas blocată din cauza zăpezii. Președintele României nu pleacă nici miercuri din Paris # UNIMEDIA
Aeronava cu care preşedintele României, Nicuşor Dan, urma să revină din Franţa nu poate decola de la Paris, deoarece pista aeroportului este acoperită cu zăpadă, scrie adevărul.ro.
Maia Sandu participă la deschiderea oficială a Președinției cipriote a Consiliului UE: Ce alți oficiali sunt prezenți # UNIMEDIA
Șefa statului, Maia Sandu, participă miercuri, 7 ianuarie, la lansarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Despre aceasta a anunțat instituția prezidențială, într-un comunicat de presă.
(video) „Fostul iubit mi-a furat fiul și îl ascunde de aproape 2 ani”. Anastasia luptă în instanțe, dar nu vede lumină: Mi l-a smuls din brațe, am rămas doar cu un papuc. Nici nu mai știu cum arată # UNIMEDIA
Anastasia Onică, de 35 de ani, de doi ani luptă în instanțe ca să-și recupereze copilul de la fostul concubin, care l-ar fi răpit pe micuț în plină stradă și de atunci nu știe absolut nimic despre el, nici măcar cum arată. Ea făcut dezvăluiri cutremurătoare la Monolog pentru Dorin Galben, unde îl acuză pe bărbat că a agresat copilul fizic, psihologic și sexual. „Aceasta este concluzia expertizei făcute aici și la București, iar organele de drept nici nu doreau, inițial, să înregistreze plângerea. Îmi spuneau că „nu sunt sângerări”. Apoi au clasat dosarul și l-au redeschis după ce au am atacat decizia”, a declarat ea.
Fără căldură și apă caldă, de Crăciun: 16 blocuri de la Telecentru, deconectate astăzi din cauza unei avarii # UNIMEDIA
Termoelectrica S.A. anunță lucrări de lichidare a două deranjamente pe rețelele termice care alimentează consumatorii din zona Telecentru, apărute în urma unei căderi de tensiune pe o linie electrică.
(video) Cum a apărut Vladimir Putin la slujba de Crăciun pe rit vechi: Gestul făcut de președintele rus despre care scrie presa de stat # UNIMEDIA
Președintele rus Vladimir Putin a participat în noaptea de marți spre miercuri la slujba de Crăciun pe rit vechi și a salutat „misiunea sfântă” a trupelor sale de a apăra Rusia, relatează Reuters, citat de hotnews.ro.
„Să avem pace în suflet și oameni dragi aproape”: Maia Sandu a felicitat cetățenii care sărbătoresc astăzi Nașterea Domnului # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a felicitat cetățenii care sărbătoresc astăzi Nașterea Domnului. „Să avem pace în suflet și oameni dragi aproape”, a scris șefa statului.
Alertă alimentară în Europa: Nestlé retrage mai multe loturi de lapte praf pentru sugari din cauza unei toxine # UNIMEDIA
Nestlé a anunțat retragerea unor loturi de lapte praf pentru sugari vândute în mai multe țări europene, după identificarea unui risc legat de o toxină care poate provoca simptome digestive, scrie adevarul.ro.
Ion Ceban, de Crăciun: „Fie ca lumina sărbătorilor să vă aducă pace în suflet. Sărbători binecuvântate” # UNIMEDIA
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul Crăciunului. „Fie ca lumina sărbătorilor să vă aducă pace în suflet și momente frumoase alături de cei dragi”, a scris edilul.
Primăria Municipiului Chișinău anunță modificări temporare în circulația transportului public în zilele de 7 și 8 ianuarie 2026. Mai multe rute de autobuz vor circula conform unor orare ajustate, iar unele vor fi suspendate.
(foto) Incendiu uriaș în capitală, de Crăciun: Un depozit cu produse alimentare, de 15000 metri pătrați, cuprins de flăcări # UNIMEDIA
Un incendiu de proporții a izbucnit în dimineața zilei de 7 ianuarie 2026 într-un depozit cu produse alimentare situat pe strada Mihai Viteazul nr. 15A din capitală. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI a activat nivelul sporit de intervenție.
Pe 7 ianuarie, istoria a fost marcată de masacrul de la Siculeni din 1764 și de recunoașterea guvernului lui Fidel Castro de către SUA în 1959.
Crăciun Fericit! Creştinii de rit vechi sărbătoresc astăzi Nașterea Domnului, una dintre cele mai importante sărbători religioase # UNIMEDIA
Creştinii ortodocşi pe stil vechi sărbătoresc astăzi, 7 ianuarie, Crăciunul. Naşterea lui Iisus Hristos este una dintre cele mai semnificative sărbători ale creștinismului, marcată în întreaga lume.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță condiții meteo specifice sezonului de iarnă în Moldova, cu fenomene variate și temperaturi tipice perioadei.
Leul moldovenesc a demonstrat o consolidare în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
În timp ce Mercur retrogradează, provocând posibile neînțelegeri și întârzieri, astrele ne îndeamnă să ne reevaluăm planurile și să ne aliniem cu adevăratele noastre dorințe. Arhetipurile astrologice ne vor ghida astăzi în căutarea echilibrului între rațiune și emoție. Ce secrete vă vor dezvălui astrele și cum vă vor influența deciziile? Horoscopul zilnic ar putea lumina calea spre înțelepciunea stelară.
(video) „Când voi avea cifra de afaceri 100 mil. €, voi deveni președinte RM.” Un moldovean milionar din Italia se vrea șef de stat: Moldova e ca o perlă # UNIMEDIA
Arte Popușoi, un moldovean stabilit în Italia, care la 34 de ani este milionar și conduce o afacere, are un vis - de a deveni în viitor președintele Republicii Moldova. Tânărul a relatat, la un interviu cu Dorin Galben, cum i-a apărut ideea de business, cum a dezvoltat-o, ce planuri are, dar și de ce își dorește să vină la șefia țării în care s-a născut și a copilărit.
