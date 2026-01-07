Elevii din peste 830 de școli din țară vor reveni la ore pe 9 ianuarie

19:10

Forfotă mare la Piața Centrală din capitală. Moldovenii se grăbesc să facă ultimele pregătiri pentru masa de Crăciun pe stil vechi. Unii cumpărători spun că în acest an și-au făcut listele mai chibzuit: aleg cantități mai mici, în funcție de buget și de tradițiile pe care le păstrează.