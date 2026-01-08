Peste 1,2 milioane de euro pentru biodiversitate în Bazinul Mării Negre: proiectul ISTROS unește România, Moldova și Ucraina

08:50

În Republica Moldova, achizițiile online făcute de moldoveni cresc de la un an la altul. Pe parcursul anului 2025, moldovenii au primit în jur de zece milioane de colete, expediate de platformele chinezești Temu, Joom sau AliExpres. Comerțul neimpozabil câștigă tot mai mult teren și constituie un motiv de îngrijorare pentru autorități, care își propun să impoziteze totuși bunurile cumpărate de cetățeni pe platformele internaționale online. În prezent, se lucrează la o astfel de măsură, care ar putea intra în vigoare la mijlocul acestui an.