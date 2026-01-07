VIDEO | Cum se colindă în mai multe regiuni ale Moldovei de Crăciun, pe stil vechi
7 ianuarie 2026
Astăzi, 7 ianuarie, în Republica Moldova este marcat Crăciunul pe stil vechi, iar rețelele sociale s-au umplut de imagini și videoclipuri cu colindători din mai multe localități ale țării. Răspopeni, Șoldănești Borosenii Noi, Rîșcani Citește și: De ce nu sărbătoresc toți europenii Crăciunul în aceeași zi? Trinca, Edineț Cimișlia Bălășești, Sângerei Cinișeuți, Orhei Hîrbovăț, Anenii [...]
„De doi ani visez să merg la un psiholog. Am văzut pe internet că m-ar putea ajuta”. Despre visul unui băiat de 11 ani, depresia ereditară și psihiatrii de care nu ar trebui să ne fie frică # ZdGust
Pe la 35 de ani, am încercat o programare online la un psiholog, dar în ultimul moment mi-am retras mâna de pe laptop. „Sunt normală doar? Acolo se duc cei care sunt complet duși cu pluta”. De atunci, mi-am schimbat părerea, la fel cum am schimbat și o duzină de psihologi. Acum, oamenii merg la [...]
Uleiul de măsline: de ce nu orice tip este sănătos și ce ar trebui să vezi pe etichetă pentru a alege un produs de calitate # ZdGust
Uleiul de măsline este un ingredient din ce în ce mai folosit in bucătăria europeană. Considerat mult timp un simbol al sănătății, longevității și echilibrului alimentar, uleiul de măsline este adesea perceput ca fiind automat benefic doar pentru că poartă această denumire pe etichetă. Însă realitatea din rafturile supermarketurilor este mult mai nuanțată, scrie G4Food. [...]
Cu toții mâncăm, uneori, migdale, dar puțini sunt cei care știu cum ar trebui să fie consumate, pentru ca organismul nostru să beneficieze la maximum de toți nutrienții pe care acestea le conțin. Cel mai bun mod de a consuma migdale și de a culege beneficiile nutriționale este să le înmuiați și le curățați, sugerează [...]
Creștinii ortodocși vor sărbători mâine, 7 ianuarie, Crăciunul pe stil vechi. Această dată diferă de Crăciunul din calendarul oficial, sărbătorit pe 25 decembrie, diferența fiind rezultatul folosirii calendarului iulian, introdus de Iulius Cezar în anul 46 î.Hr. În prezent, calendarul iulian este încă folosit de unele Biserici Ortodoxe de Est, precum Biserica Ortodoxă Rusă și [...]
Explicația își are originea în secolul al XVI-lea, când papa Grigore al XIII-lea a modificat vechiul calendar iulian, introdus de romani, se arată într-un articol Euronews. De la Caucaz până la coasta Atlanticului, modul în care europenii celebrează sărbătorile de sfârșit de an reflectă o evoluție religioasă și socială complexă la nivelul întregului continent. Prima [...]
În ajunul marii sărbători a Nașterii Domnului, mai mulți oameni nevoiași din capitală au avut parte de o masă caldă și de un gest deosebit de solidaritate. Elena, o creștină din capitală, a ales să își petreacă ziua oferind hrană celor mai puțin norocoși, împărțind din fructele ei preferate – ananasul – alături de copturi [...]
În perioada 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026 au fost înregistrate 2314 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la copii, marcând o scădere de 1% față de săptămâna precedentă, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). În aceeași perioadă, au fost înregistrate 363 de cazuri de gripă sezonieră, în creștere [...]
Vitamina C este unul dintre nutrienții esențiali pentru creștere și dezvoltare. Ea face parte din structura colagenului, un compus important pentru refacerea țesuturilor, oaselor și dinților. Mandarina este, fără îndoială, fructul vedetă al iernii. Pe lângă gustul plăcut, este un aliment ușor de transportat și poate fi consumat aproape oriunde, scrie El Economista. Acest citric are [...]
Aeroportul Internațional „Eugen Doga”: peste 6 milioane de pasageri în 2025. Care au fost destinațiile cu cele mai mari creșteri? # ZdGust
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a înregistrat în 2025 rezultate record, traficul total de pasageri pe parcursul anului atingând peste șase milioane, cu 46,8% mai mult decât în 2024, depășind planul anual cu 6,8%. În luna decembrie, fluxul de pasageri a fost de 469.385, marcând o creștere de 41,8% față de aceeași perioadă a [...]
Un ecran al naturii în locul celui digital: cum un antreprenor i-a ajutat pe copii să descopere mediul înconjurător altfel # ZdGust
Cunoscut pentru promovarea educației prin joacă și a învățării active, Igor Hîncu, cofondator al EduJoc, a instalat mai multe căsuțe pentru hrănirea păsărilor în sezonul rece. Inițiativa a atras atenția copiilor care urmăresc cu interes păsările venind zilnic la hrană. Într-o postare pe Facebook, Igor Hîncu a descris experiența copiilor și a numit fereastra din [...]
Peste 12 mii de femei au beneficiat în 2025 de servicii pentru depistarea precoce a cancerului mamar # ZdGust
Peste 12.500 de femei din municipiile Chișinău și Bălți, precum și din raioanele Ungheni, Nisporeni, Călărași, Fălești și Căușeni au beneficiat, pe parcursul anului 2025, de servicii de depistare precoce a cancerului mamar, anunță Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Potrivit datelor oficiale, investigațiile au fost oferite femeilor care prezentau simptome suspecte, facilitând accesul [...]
Cravată, fular și pantofi Gucci, parfumuri Tom Ford, căni Hermes și… doi porci – ce cadouri a primit Emilian Crețu de ziua lui # ZdGust
Pe 5 ianuarie 2026, actorul Emilian Crețu și-a sărbătorit cea de-a 39-a aniversare alături de prieteni, rude și persoane apropiate. Ca în fiecare an, acesta și-a ținut urmăritorii la curent cu momentele de la petrecere, deschizând cadourile primite chiar pe Instagram Stories. Cel mai neobișnuit și „viu” cadou a fost reprezentat de doi porci, oferiți [...]
Iarna aduce cu sine provocări vestimentare reale, dar și oportunitatea de a construi ținute sofisticate, bazate pe texturi bogate, siluete bine definite și piese atemporale. O garderobă de iarnă bine gândită nu înseamnă exces, ci alegeri inteligente care îmbină funcționalitatea cu estetica. Iată cele zece elemente-cheie care, potrivit G4Media, asigură un look chic indiferent de [...]
Portocalele, printre cele mai îndrăgite fructe ale iernii, nu sunt doar o sursă excelentă de vitamina C, ci și un ingredient extrem de versatil în bucătărie. Pot fi folosite atât în preparate dulci, cât și sărate, pentru a aromatiza aluaturi, creme sau mâncăruri pe bază de carne și pește. O modalitate eficientă de a le [...]
Deși sunt vândute fără prescripție și prezentate ca sprijin pentru performanță fizică, suplimentele pre-antrenament pot avea efecte neglijate asupra sănătății adolescenților – în special asupra somnului și stării emoționale. Cercetări noi arată că tinerii care iau suplimente pre-antrenament riscă să doarmă cinci ore sau mai puțin, ridicând noi întrebări despre modul în care stimulentele de antrenament [...]
Spanac sau broccoli: care este leguma care susține mai bine imunitatea și sănătatea generală # ZdGust
Spanacul și broccoli sunt două dintre cele legumele cele mai bogate în nutrienți. Ambele oferă multe vitamine și minerale, cu un aport caloric redus, arată verywellhealth.com. Alegerea dintre ele depinde de obiectivele tale de sănătate și de nevoile organismului. Broccoli susține mai bine imunitatea Vitamina C este esențială pentru buna funcționare a sistemului imunitar. Deși este [...]
Liber-profesioniștii care activează în sectorul justiției sunt informați despre obligațiile de declarare și achitare a contribuțiilor de asigurări sociale de stat pentru anul 2026. Potrivit Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, liber-profesionistul din domeniul justiției este persoana care își desfășoară activitatea sub una dintre formele prevăzute de lege, precum: avocat, notar, executor [...]
În loc să facem schimbări radicale sau liste interminabile de rezoluții, The Guardian sugerează un alt început de an: unul bazat pe simplificare. Publicația propune câțiva pași practici prin care ne putem face viața mai ușoară, renunțând la obiceiurile, presiunile și așteptările care ne consumă inutil energia, atât în viața de zi cu zi, cât [...]
Peste 20.000 persoane au fost plasate în câmpul muncii de la începutul anului 2025 de către ANOFM # ZdGust
De la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), au fost plasate în câmpul muncii 20024 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 6372 șomeri (31,8%) și 764 șomeri-zilieri sau șomeri angajați pe perioadă determinată până la 3 luni. Din cele 20024 persoane plasate în [...]
Pentru oricine a petrecut ani întregi privind aceiași pereți bej aprobați de proprietar și visând la ziua în care va putea adăuga puțină personalitate propriei locuințe, culoarea anului 2026, aleasă de Pantone poate părea o provocare personală, scrie BBC. Este prima dată când albul este desemnat culoarea anului, iar decizia a stârnit numeroase reacții. Nuanța [...]
Aceste brioșe cu afine fără zahăr adăugat sunt prezentate drept una dintre cele mai gustoase opțiuni pentru un mic dejun pregătit în avans. Dulceața lor nu provine din zahăr rafinat, ci din ingrediente naturale. Banana bine coaptă și curmalele oferă gustul dulce, fără adaosuri artificiale, promite eatingwell.com. Rețeta se bazează pe un echilibru atent între ingrediente [...]
4 ianuarie 2026
Cafeaua și tensiunea arterială. De ce unii oameni sunt mai sensibili și care sunt cantitățile recomandate # ZdGust
Cafeaua poate să influențeze tensiunea arterială, dar nu la toate persoanele. De ce unii oameni sunt mai sensibili la consumul de cafea, cum ne dăm seama dacă cafeaua are sau nu impact asupra sănătății inimii, care sunt cantitățile sigure, dar și ce persoane ar trebui să evite complet consumul, HotNews detaliază mai jos. De ce [...]
Granola este o alegere perfectă pentru un mic dejun echilibrat, oferind un mix de cereale crocante, nuci și fructe uscate. În loc să o cumperi din magazin, poți prepara rapid granola acasă, folosind ingrediente simple și naturale. Partea și mai bună e că nu conține deloc zahăr rafinat. Ingrediente 200 g fulgi de ovăz 50 [...]
3 ianuarie 2026
Întărirea imunității prin alimentația zilnică rămâne o prioritate, mai ales în sezonul gripal sau în perioadele de stres accentuat. Fructele bogate în vitamina C, antioxidanți și fibre joacă un rol esențial în apărarea organismului. Printre cele mai populare opțiuni se numără fructele de pădure și citricele, care susțin imunitatea în mod complementar, nu concurențial, potrivit IndiaToday. [...]
Combinarea condimentelor îți oferă oportunitatea de a crea arome unice care să îmbogățească preparatele tale în funcție de stilul tău culinar. Cheia unui amestec de condimente reușit este să pornești de la o idee bună. Înainte de a începe, ar fi bine să iei în considerare aceste patru principii: inspirație, gust, textură și aspect, scrie [...]
Rezumatele AI de la Google pun în pericol sănătatea oamenilor prin informații medicale eronate # ZdGust
O investigație realizată de The Guardian a constatat că oamenii sunt expuși riscului de vătămare din cauza informațiilot medicale false sau înșelătoare furnizate de rezumatele de inteligență artificială ale Google. Compania a declarat că funcția sa AI Overviews, care utilizează inteligență artificială generativă pentru a oferi rezumate ale informațiilor esențiale despre un subiect sau o [...]
Ananasul este un fruct tropical bogat în proprietăți nutritive. Originar din America de Sud, este cultivat acum în multe părți ale lumii și este apreciat pentru gustul său dulce-acrișor. Potrivit cookist.it, pe lângă aroma sa unică și răcoritoare, ananasul este iubit și pentru proprietățile nutritive pe care le oferă: conține vitamine importante precum C, A [...]
Copiii se îmbolnăvesc des, ceea ce este înțeles ca fiind parte din procesul normal de creștere și construire a imunității. O tuse ușoară, o burtică deranjată sau o febră ușoară nu ridică întotdeauna semne de alarmă. Uneori, însă, ceea ce pare a fi o problemă inofensivă poate fi un semnal de alarmă care cere atenție, [...]
Brioșele din fulgi de ovăz sunt un mic dejun energizant care este perfect echilibrat cu aromă de citrice și afine dulci. Potrivit EatingWell, aceste brioșe sănătoase sunt, de asemenea, bogate în fibre, datorită făinii de grâu integral și a fulgilor de ovăz. Mierea adaugă o notă de dulceață și le păstrează fragede. Ingrediente: ¾ cană [...]
2 ianuarie 2026
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) avertizează cetățenii asupra riscului de prăbușire sub gheața subțire a bazinelor acvatice din țară. Potrivit salvatorilor, temperaturile oscilante din ultima perioadă favorizează formarea unui pod de gheață instabil, care nu poate susține greutatea unei persoane. Conform prognozei hidrologice, emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, până pe 3 ianuarie 2026, [...]
Începând cu 1 ianuarie, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în Uniunea Europeană, precum și cetățenii UE aflați în vizită în Moldova, pot utiliza serviciile de telefonie mobilă la aceleași tarife ca acasă, anunță Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Măsura este posibilă odată cu intrarea în vigoare a acordului „Roam Like at Home” (RLAH). Noul acord [...]
Dexonline a publicat topul celor mai căutate cuvinte în 2025, iar pe primele locuri se află „sinecură”, „suveranitate” și „suveran”. Clasamentul arată interesul crescut pentru termenii politici și sociali. În 2025, cei care au căutat sensul cuvintelor pe Dexonline au fost cel mai interesați de termenii sinecură, suveranitate și suveran, care conduc topul cu 134 [...]
În 2026, unele destinații nu sunt doar frumoase, ci și relevante: fie devin mai ușor de ajuns, fie marchează aniversări, deschideri culturale sau fenomene naturale rare. Echipa CNN Travel a realizat un top al destinațiilor care au mereu ceva special și sunt ideal de vizitat în acest an. Adelaide, Australia Capitala Australiei de Sud oferă plaje, vinuri [...]
Plină de arome, această supă de avocado se prepară rapid și poate fi personalizată cu toppinguri crocante sau picante, în funcție de gust, notează delish.com. Rețeta propune un strop de sos iute, sare, chipsuri crocante de tortilla și coriandru proaspăt. La fel de potrivite sunt însă boabele proaspete de porumb, cuburile de avocado, creveții poșați, [...]
În timp ce agenda unui primar aflat la al treilea mandat este, de regulă, dominată de ședințe, proiecte și probleme administrative, edilul municipiului Cahul își găsește timp și pentru pasiunea sa: lectura. „101 – cam atât am reușit”, a scris primarul într-o postare publică despre cărțile citite în 2025. Edilul recunoaște că nu toate cărțile [...]
38 de copii s-au născut în prima zi a anului 2026 în R. Moldova: câți băieți și câte fete au venit pe lume? # ZdGust
În prima zi a anului 2026, 38 de copii au venit pe lume în centrele perinatale de stat și private din Republica Moldova, informează Ministerul Sănătății. Dintre aceștia, 19 sunt băieți și 19 – fete. Cele mai multe nașteri au fost înregistrate la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău – 7 copii, urmat de Spitalul [...]
Medicamente noi pentru diabet, hipertensiune și tratamente anticoagulante incluse pe lista celor compensate din 2026 # ZdGust
Începând cu 1 ianuarie 2026, pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni ce necesită tratament anticoagulant au acces la trei noi denumiri comune internaționale incluse în lista medicamentelor compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie, anunță Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2, lista a fost completată [...]
Sărbătorile sunt momentul ideal pentru mese copioase. Dacă ai mâncat prea mult, există cel puțin patru băuturi care pot ajuta la calmarea stomacului, notează NYPost. Ceaiul de ghimbir Ghimbirul este un ingredient extrem de eficient pentru problemele digestive. Numeroase studii arată că poate reduce greața, vărsăturile, balonarea și gazele intestinale. Gingerolii și shogaolii, doi compuși [...]
1 ianuarie 2026
Alegerea ustensilelor de bucătărie potrivite nu este doar o chestiune de estetică, ci și de sănătate. V-ați gândit vreodată ce substanțe ar putea elibera spatulele din plastic negru atunci când amestecați mâncarea? Sau dacă mânerul lingurii de lemn ascunde bacterii de care este dificil să scăpați? Potrivit cookist.it, în timp ce oțelul inoxidabil este durabil [...]
Horoscopul financiar pentru anul 2026 indică o perioadă de transformări importante și noi oportunități pentru fiecare semn zodiacal. După un 2025 marcat de încheieri, restricții și prudență financiară, 2026 vine cu mai multă speranță, stabilitate și șanse reale de creștere economică, potrivit analizei astrologice publicate de YourTango. Un an al resetării financiare Anul 2026 este [...]
Noul An, începutul unor obiceiuri mai sănătoase: cum să-ți reorganizezi alimentația fără presiune # ZdGust
Începutul unui nou an este, pentru mulți, momentul ideal pentru schimbări în stilul de viață, iar alimentația joacă un rol esențial în acest proces. Nutriționista Tania Fântână oferă o serie de recomandări despre cum putem începe anul cu o alimentație echilibrată și sustenabilă, astfel încât să ne simțim mai energizați și mai bine în propriul [...]
După mesele bogate de Crăciun și Anul Nou, frigiderul ajunge adesea plin de preparate rămase: de la aperitive și feluri principale până la deserturi. Gestionarea corectă a acestor resturi nu este doar o chestiune de economie, ci și de siguranță alimentară, scrie cookist.it. Cu câteva reguli simple, poți prelungi durata de viață a mâncării și [...]
Literatura științifică pe acest subiect este destul de limitată, nu există studii specifice, dar experții sunt în general de acord că ar fi mai bine să mâncăm. O nutriționistă italiană detaliază cum e mai bine să procedăm în funcție de fiecare masă în parte, în ziarul Corriere della Sera. Consumul unei mese echilibrate cu trei până [...]
31 decembrie 2025
Anul Calului de Foc în zodiacul chinezesc: ce semnifică și care semne vor avea parte de schimbări majore # ZdGust
Anul Calului de Foc 2026 aduce o energie rapidă și intens emoțională în relațiile personale. În astrologia chineză, Focul amplifică pasiunea și adevărul, iar Calul cere libertate și mișcare înainte. Împreună, aceste influențe creează un an în care relațiile nu mai pot rămâne pe loc. Legăturile fie se adâncesc rapid, fie se destramă la fel [...]
Colorate și ușor de pregătit, aperitivele pe bețișoare propuse de Valerie’s Food sunt soluția perfectă pentru masa de Anul Nou, combinând gustul rafinat cu un aspect festiv. Ingrediente pentru aperitivul nr. 1 200 gr. – brânză de vaci proaspătă 250 gr. – cașcaval răzuit 70 gr. – roșii uscate 100 gr. – măsline uscate fără [...]
Cumpărarea unei locuințe sau a oricărui alt imobil, fie casă, teren, apartament, ori construcție în curs de finalizare, reprezintă o decizie esențială, atât din punct de vedere financiar, cât și juridic. O tranzacție aparent simplă de vânzare-cumpărare poate ascunde riscuri, mai ales atunci când nu sunt verificate din timp aspectele esențiale înainte de semnarea contractului. [...]
Prima zi a noului an este încărcată de semnificații în tradiția populară românească. De-a lungul timpului, oamenii au respectat numeroase obiceiuri și superstiții menite să aducă noroc, sănătate și belșug pentru întregul an. De la gesturi simbolice până la interpretarea vremii, fiecare detaliu contează în credința populară. Gesturi mărunte pentru noroc tot anul Conform tradiției, [...]
Ajunul Anului Nou este marcat, în fiecare an, de o serie de obiceiuri și tradiții străvechi, menite să alunge răul și să aducă belșug, sănătate și noroc. În tradițiile românești, nu lipsesc cetele de colindători care merg cu Plugușorul, cu Semănatul, cu Ursul sau cu Capra, ritualuri păstrate mai ales în mediul rural. Cetele de [...]
