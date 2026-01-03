Fructe de pădure sau citrice? Care susțin mai eficient imunitatea

10:30

Literatura științifică pe acest subiect este destul de limitată, nu există studii specifice, dar experții sunt în general de acord că ar fi mai bine să mâncăm. O nutriționistă italiană detaliază cum e mai bine să procedăm în funcție de fiecare masă în parte, în ziarul Corriere della Sera. Consumul unei mese echilibrate cu trei până [...]