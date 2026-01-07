Naștere emoționantă în ambulanță: O mămică de 37 de ani a născut cel de-al nouălea copil în drum spre maternitate, la Sîngerei
UNIMEDIA, 7 ianuarie 2026 13:40
O femeie de 37 de ani a născut cel de-al nouălea copil chiar în ambulanță. Cazul a avut loc pe 5 ianuarie, în raionul Sângerei, anunță Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească.
Acum 5 minute
14:10
Un bărbat de 46 de ani din Republica Moldova a fost reținut la Cluj fiind suspectat că și-ar fi omorât fratele. Potrivit informațiilor, crima ar fi avut loc pe data de 4 ianuarie, iar moldoveanul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, scrie presa română.
Acum o oră
13:40
Naștere emoționantă în ambulanță: O mămică de 37 de ani a născut cel de-al nouălea copil în drum spre maternitate, la Sîngerei
O femeie de 37 de ani a născut cel de-al nouălea copil chiar în ambulanță. Cazul a avut loc pe 5 ianuarie, în raionul Sângerei, anunță Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească.
13:20
Administrația Trump a încercat să șteargă înregistrările despre atacul de la Capitoliu. Zeci de procurori au fost concediați # UNIMEDIA
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a încercat să şteargă înregistrările evenimentelor din 6 ianuarie 2021, când, în urmă cu cinci ani, o mulţime de susţinători republicani au luat cu asalt Capitoliul pentru a încerca să împiedice ratificarea victoriei electorale a lui Joe Biden, potrivit unei investigații a National Public Radio (NPR), scrie adevărul.ro.
Acum 2 ore
13:10
Ar fi fost ucis cu un singur foc de armă, în stilul Mala del Brenta: Noi detalii în cazul moldoveanului găsit mort pe un câmp din Italia # UNIMEDIA
Detalii înfiorătoare publicate de presa din Italia în cazul morții lui Sergiu Țârnă, moldoveanul găsit fără suflare, în urmă cu o săptămână, pe un câmp din apropierea Veneției. Concluziile medicului legist arată că tânărul a fost ucis cu un singur foc de armă, într-un mod care indică o execuție, scrie Il Gazzettino, citată de libertatea.ro.
12:50
(foto) Pompierii au luptat cinci ore pentru a localiza incendiul izbucnit, astăzi, la depozitul cu produse alimentare. 10 autospeciale, antrenate în misiune # UNIMEDIA
Pompierii au reușit localizarea incendiului de proporții izbucnit în această dimineață într-un depozit cu produse alimentare din municipiul Chișinău. După aproximativ cinci ore de luptă cu flăcările, arderea a fost localizată la ora 09:53, fiind coborât nivelul sporit de intervenție, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
12:50
Nicolas Maduro și soția lui s-au lovit la cap în timp ce fugeau de soldați. Au apărut bandajați în instanță # UNIMEDIA
Fostul preşedinte venezuelean Nicolas Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, au fost răniţi în timp ce fugeau de forţele americane care încercau să-i captureze, relatează miercuri postul CNN, citat de protv.ro.
12:30
(foto/video) Sărbători „cu frâna trasă”. S-a format ambuteiaj de kilometri, pe traseul Chișinău-Orhei # UNIMEDIA
Cozi kilometrice s-au format în această dimineață în satul Peresecina, raionul Orhei, pe sensul de ieșire din municipiul Chișinău. Potrivit imaginilor transmise redacției noastre, circulația se desfășoară cu dificultate.
12:20
(video) Irina Vlah, de Nașterea Domnului: „Crăciunul ne întoarce la lucrurile esențiale – la casă, la oamenii pentru care ne străduim” # UNIMEDIA
Irina Vlah, lidera formațiunii „Inima Moldovei”, a transmis un mesaj de Crăciun adresat cetățenilor Republicii Moldova, subliniind importanța valorilor esențiale și a solidarității sociale.
Acum 4 ore
12:10
(foto) Bogdan Musteață s-a transferat la FC Petrocub: Mijlocașul a semnat un contract valabil pe 4 ani # UNIMEDIA
Mijlocașul Bogdan Musteață s-a transferat la FC Petrocub. Jucătorul naționalei U19 a Moldovei a semnat un contract valabil pe o perioadă de 4 ani, anunță clubul de sport.
12:00
(video) Nicușor Dan vrea avion prezidențial, după ce aeronava Spartan a rămas blocată din cauza zăpezii. Președintele României nu pleacă nici miercuri din Paris # UNIMEDIA
Aeronava cu care preşedintele României, Nicuşor Dan, urma să revină din Franţa nu poate decola de la Paris, deoarece pista aeroportului este acoperită cu zăpadă, scrie adevărul.ro.
11:30
Maia Sandu participă la deschiderea oficială a Președinției cipriote a Consiliului UE: Ce alți oficiali sunt prezenți # UNIMEDIA
Șefa statului, Maia Sandu, participă miercuri, 7 ianuarie, la lansarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Despre aceasta a anunțat instituția prezidențială, într-un comunicat de presă.
11:10
(video) „Fostul iubit mi-a furat fiul și îl ascunde de aproape 2 ani”. Anastasia luptă în instanțe, dar nu vede lumină: Mi l-a smuls din brațe, am rămas doar cu un papuc. Nici nu mai știu cum arată # UNIMEDIA
Anastasia Onică, de 35 de ani, de doi ani luptă în instanțe ca să-și recupereze copilul de la fostul concubin, care l-ar fi răpit pe micuț în plină stradă și de atunci nu știe absolut nimic despre el, nici măcar cum arată. Ea făcut dezvăluiri cutremurătoare la Monolog pentru Dorin Galben, unde îl acuză pe bărbat că a agresat copilul fizic, psihologic și sexual. „Aceasta este concluzia expertizei făcute aici și la București, iar organele de drept nici nu doreau, inițial, să înregistreze plângerea. Îmi spuneau că „nu sunt sângerări”. Apoi au clasat dosarul și l-au redeschis după ce au am atacat decizia”, a declarat ea.
10:50
Fără căldură și apă caldă, de Crăciun: 16 blocuri de la Telecentru, deconectate astăzi din cauza unei avarii # UNIMEDIA
Termoelectrica S.A. anunță lucrări de lichidare a două deranjamente pe rețelele termice care alimentează consumatorii din zona Telecentru, apărute în urma unei căderi de tensiune pe o linie electrică.
10:40
(video) Cum a apărut Vladimir Putin la slujba de Crăciun pe rit vechi: Gestul făcut de președintele rus despre care scrie presa de stat # UNIMEDIA
Președintele rus Vladimir Putin a participat în noaptea de marți spre miercuri la slujba de Crăciun pe rit vechi și a salutat „misiunea sfântă” a trupelor sale de a apăra Rusia, relatează Reuters, citat de hotnews.ro.
10:20
„Să avem pace în suflet și oameni dragi aproape”: Maia Sandu a felicitat cetățenii care sărbătoresc astăzi Nașterea Domnului # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a felicitat cetățenii care sărbătoresc astăzi Nașterea Domnului. „Să avem pace în suflet și oameni dragi aproape”, a scris șefa statului.
Acum 6 ore
10:10
Alertă alimentară în Europa: Nestlé retrage mai multe loturi de lapte praf pentru sugari din cauza unei toxine # UNIMEDIA
Nestlé a anunțat retragerea unor loturi de lapte praf pentru sugari vândute în mai multe țări europene, după identificarea unui risc legat de o toxină care poate provoca simptome digestive, scrie adevarul.ro.
09:50
Ion Ceban, de Crăciun: „Fie ca lumina sărbătorilor să vă aducă pace în suflet. Sărbători binecuvântate” # UNIMEDIA
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul Crăciunului. „Fie ca lumina sărbătorilor să vă aducă pace în suflet și momente frumoase alături de cei dragi”, a scris edilul.
09:40
Primăria Municipiului Chișinău anunță modificări temporare în circulația transportului public în zilele de 7 și 8 ianuarie 2026. Mai multe rute de autobuz vor circula conform unor orare ajustate, iar unele vor fi suspendate.
09:20
(foto) Incendiu uriaș în capitală, de Crăciun: Un depozit cu produse alimentare, de 15000 metri pătrați, cuprins de flăcări # UNIMEDIA
Un incendiu de proporții a izbucnit în dimineața zilei de 7 ianuarie 2026 într-un depozit cu produse alimentare situat pe strada Mihai Viteazul nr. 15A din capitală. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI a activat nivelul sporit de intervenție.
09:10
Pe 7 ianuarie, istoria a fost marcată de masacrul de la Siculeni din 1764 și de recunoașterea guvernului lui Fidel Castro de către SUA în 1959.
08:50
Crăciun Fericit! Creştinii de rit vechi sărbătoresc astăzi Nașterea Domnului, una dintre cele mai importante sărbători religioase # UNIMEDIA
Creştinii ortodocşi pe stil vechi sărbătoresc astăzi, 7 ianuarie, Crăciunul. Naşterea lui Iisus Hristos este una dintre cele mai semnificative sărbători ale creștinismului, marcată în întreaga lume.
08:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță condiții meteo specifice sezonului de iarnă în Moldova, cu fenomene variate și temperaturi tipice perioadei.
08:30
Leul moldovenesc a demonstrat o consolidare în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
08:30
În timp ce Mercur retrogradează, provocând posibile neînțelegeri și întârzieri, astrele ne îndeamnă să ne reevaluăm planurile și să ne aliniem cu adevăratele noastre dorințe. Arhetipurile astrologice ne vor ghida astăzi în căutarea echilibrului între rațiune și emoție. Ce secrete vă vor dezvălui astrele și cum vă vor influența deciziile? Horoscopul zilnic ar putea lumina calea spre înțelepciunea stelară.
Acum 8 ore
08:00
Leul moldovenesc a demonstrat o consolidare în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță condiții meteo specifice sezonului de iarnă în Moldova, cu fenomene variate și temperaturi tipice perioadei.
Acum 24 ore
20:10
(video) „Când voi avea cifra de afaceri 100 mil. €, voi deveni președinte RM.” Un moldovean milionar din Italia se vrea șef de stat: Moldova e ca o perlă # UNIMEDIA
Arte Popușoi, un moldovean stabilit în Italia, care la 34 de ani este milionar și conduce o afacere, are un vis - de a deveni în viitor președintele Republicii Moldova. Tânărul a relatat, la un interviu cu Dorin Galben, cum i-a apărut ideea de business, cum a dezvoltat-o, ce planuri are, dar și de ce își dorește să vină la șefia țării în care s-a născut și a copilărit.
19:50
Platon cere să fie audiat în dosarul lui Plahotniuc: „Procurorul să găsească materialele în care sunt declarat parte vătămată”. Reacția acuzatorului de stat # UNIMEDIA
Omul de afaceri Veaceslav Platon, care a stat închis la Londra, așteptând să fie examinată cererea de extrădare a organelor de drept din Republica Moldova, apoi a fost eliberat pe cauțiune, în iulie, cere să fie audiat ca martor în dosarul fraudei bancare, în care este inculpat Vlad Plahotniuc. În context, Platon i-a recomandat procurorului pe caz, „să facă cunoștință cu toate materialele cauzei cu privire la furtul miliardului și să le găsească pe cele în care domnul Platon este declarat drept parte vătămată.
19:40
(video) CSP, în prima ședință din 2026: Ce a decis Consiliul pe cererea lui Vasile Plevan privind apărarea reputației profesionale # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor s-a întrunit, astăzi, în prima ședință din acest an. Pe ordinea de zi au figurat 9 subiecte, inclusiv rapoartele Comisiei Vetting emise în privința procurorilor Elena Cazacov și Ghennadi Epure. Urmăriți ședința pe UNIMEDIA.
19:30
(live) Slujbă la Catedrala Metropolitană, în cinstea Nașterii lui Iisus Hristos: Urmează concertul folcloric de colinde și cântece de Crăciun din PMAN # UNIMEDIA
În ajun de Crăciunul pe stil vechi, la Catedrala Metropolitană din capitală are loc slujba Privegherii în cinstea Praznicului Nașterii Domnului Iisus Hristos. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
19:30
(foto/video) Accident grav pe traseul Rîșcani-Edineț: Un microbuz a derapat pe contrasens și a intrat într-un TIR, parcat pe marginea carosabilului # UNIMEDIA
Un grav accident rutier cu implicarea unui microbuz și a un camion s-a produs pe traseul Rîșcani-Edineț din nordul țării. Potrivit martorului ocular, șoferul vehicului ar fi pierdut controlul asupra volanului și a intrat direct într-un TIR parcat pe marginea carosabilului.
19:20
Viktor Orban, enervat de o „factură scandaloasă” prezentată de Kiev: „Piticul ucrainean cerșește mâncare” de la UE # UNIMEDIA
Ucraina a prezentat încă o factură, de data aceasta în valoare de 800 de miliarde de dolari, despre care pretinde că este necesară pentru a acoperi nevoile țării în următorul deceniu, a denunțat premierul ungar Viktor Orban marți, într-o postare pe pagina lui de Facebook, potrivit agențiilor de presă MTI și Agerpres, citate de HotNews.ro.
18:50
Fără căldură, la Telecentru: Mai mulți locutori din cartier s-au pomenit cu caloriferele reci, în plină iarnă. Echipele Termoelectrica, la fața locului # UNIMEDIA
Mai mulți locuitori din cartierul Telecentru al capitalei au rămas, astăzi, fără energie termică, din cauza unui incident la rețea. Anunțul a fost făcut de Termoelectrica: „Depunem toate eforturile necesare pentru remedierea situației în termeni proximi și cerem scuze consumatorilor pentru eventualul disconfort creat”.
18:40
Primele schițe de la procesul lui Nicolas Maduro, publicate de curtea din New York: În Venezuela, cei care susțin SUA vor fi arestați # UNIMEDIA
La câteva ore după încheierea primei audieri în instanță a fostului lider venezuelean Nicolas Maduro și a soției sale, Cilia Flores, tribunalul federal din Manhattan (New York) a publicat primele schițe oficiale ale acestui eveniment istoric, relatează Libertatea, citând El Nacional.
18:10
(video) Un azer de 25 de ani, declarat indezirabil și expulzat din RM, după ce a lansat focuri de artificii în mulțimea din PMAN, în noaptea de Revelion # UNIMEDIA
Un străin, declarat indezirabil pentru că a pus în pericol viața și securitatea oamenilor din PMAN, de Revelion, a fost expulzat din Republica Moldova, de către ofițerii Direcției regionale Centru (DR Centru) a Inspectoratului General pentru Migrație (IGM). Tânărul în vârstă de 25 de ani, originar din Republica Azerbaidjan, a fost declarat persoană indezirabilă pentru o perioadă de 5 ani.
18:00
Decizie-cheie pentru Ucraina, pe masa liderilor „Coaliției de voință”, strânși la Paris: Ce spune proiectul de declarație scurs în presă # UNIMEDIA
Reuniunea din capitala Franței are drept scop finalizarea, pe cât posibil, a contribuțiilor la viitoarele garanții de securitate pentru a oferi asigurări Kievului, în cazul unui armistițiu cu Rusia, scrie HotNews.ro, citând Reuters.
17:50
(live) Slujba Privegherii la Catedrala Metropolitană, în cinstea Nașterii lui Iisus Hristos # UNIMEDIA
În ajun de Crăciunul pe stil vechi, la Catedrala Metropolitană din capitală are loc slujba Privegherii în cinstea Praznicului Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
17:20
(video) „Unde a păstrat socrul dvs jumătate mil. lei, pe care vi i-a donat, iar o parte - împrumutat?” Ghennadi Epure, cu întrebări de la CSP, a trecut Vettingul # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat, în ședința de astăzi, raportul Comisiei de evaluare a procurorilor emis în privința lui Ghennadi Epure, procurorul anticorupție responsabil de dosarul Guțul și Popan, actualmente director adjunct al Institutului Național al Justiției. Totuși, membrii Consiliului au avut mai multe întrebări la Epure.
16:50
(foto/video) O Tesla și un Volvo, boțite după un accident la un sens giratoriu din capitală: Poliția, la fața locului # UNIMEDIA
Un accident cu implicarea a două automobile - o Tesla și un Volvo, a avut loc astăzi, la sensul giratoriu din preajma Tipografiei Centrale din sectorul Rîșcani al capitalei. Imagini video de la locul impactului au fost trimise la redacția UNIMEDIA. Potrivit poliției, nicio persoană nu a fost rănită.
16:40
Țara care a interzis complet accesul americanilor și a blocat permanent eliberarea de vize pentru SUA # UNIMEDIA
Statele Unite și alte 39 de țări se confruntă, începând cu luna ianuarie 2026, cu un val de interdicții și restricții de călătorie. Decizia administrației Trump de a extinde, în decembrie 2025, lista țărilor vizate de interdicții de călătorie a generat reacții similare din partea unor state. Potrivit publicației americane The Street, citată de Libertatea, cel puțin patru națiuni au anunțat măsuri de reciprocitate împotriva cetățenilor americani.
16:30
Samsung prezintă „Partenerul tău pentru o viață cu AI”, în premieră, la expoziția The First Look, în cadrul CES 2026 # UNIMEDIA
Dispozitive și experiențe de ultimă generație, bazate pe inteligență artificială sunt prezentate la standul Samsung, până în data de 7 ianuarie.Samsung Electronics Co., Ltd. a dezvăluit astăzi viziunea sa „Companion to AI Living” (Partenerul tău pentru o viață cu AI) la premiera sa ”The First Look”, în cadrul evenimentului CES 2026, care a avut loc în sala Latour Ballroom de la Wynn Las Vegas. Accentul evenimentului a fost pus pe inteligența artificială ca filozofie a companiei Samsung, conectând zonele de cercetare-dezvoltare, dar și cea operațională ale companiei, cu experiența utilizatorului.
16:20
Postul vamal Molovata, închis temporar, din cauza ceții dense: Ce altă opțiune au călătorii # UNIMEDIA
Postul vamal de tip debarcader „Molovata” și-a întrerupt temporar activitatea, din cauza ceții dense, care afectează vizibilitatea și siguranța circulației pe râul Nistru, anunță Serviciul Vamal.
15:40
(video) Accesorii de la Gucci, Dolce Gabbana, bani în plic și purcei: Emilian Crețu a făcut unboxing la cadouri, după petrecerea „total black” de ziua sa # UNIMEDIA
O carte cu seif, accesorii de la Gucci, Dolce Gabana, parfumuri de la Tom Ford, bani în plic și chiar doi purcei. Sunt doar câteva dintre cadourile pe care le-a primit Emilian Crețu la petrecerea „total black”, pe care a organizat-o de ziua sa. Actorul a făcut unboxing la daruri și a numărat și banii.
15:30
„Există doar legea forței, iar Rusia știe acest lucru de mult timp”. Ce urmărește Moscova, după ce a pierdut un aliat în „Vestul Sălbatic” al lui Trump # UNIMEDIA
Capturarea rapidă a liderului venezuelean Nicolas Maduro de către Statele Unite îl privează pe Vladimir Putin de un aliat și ar putea crește „influența petrolieră” a SUA, dar Moscova urmărește să obțină potențiale câștiguri din divizarea lumii în sfere de influență de către președintele american Donald Trump, a scris luni Reuters, relatează HotNews.ro.
15:00
(video) La un pas să se izbească într-un alt automobil: Momentul în care o mașină derapează, în timpul unei depășiri, și aterizează în șanț # UNIMEDIA
Un automobil de model Renault a derapat și a ajuns într-un șanț, în timp ce efectua o depășire periculosă, pe un drum acoperit cu ninsoare și polei. Accidentul s-a produs în nordul Moldovei.
14:30
Cod galben de polei și ghețuș de Crăciunul pe stil vechi: Avertizarea, valabilă inclusiv pe 8 și 9 ianuarie # UNIMEDIA
Meteorologii au emis cod galben de polei și ghețuș de Crăciunul pe stil vechi. Astfel, în perioada 7–8 ianuarie, în jumătatea de nord a țării, iar pe 9 ianuarie pe arii extinse, se va semnala polei, iar pe drumuri se va forma ghețuș.
14:20
Șoferi, faceți plinul astăzi: Benzina și motorina vor fi mai scumpe de Crăciunul pe stil vechi. Cu cât cresc prețurile # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță pentru perioada 7 - 9 ianuarie, prețuri mai mari la carburanți. Astfel, litrul de benzină și cel de motorină se scumpesc cu câte 2 bănuți.
Ieri
14:00
Scandal de început de an: Kate și Regina Camilla abia mai suportă să stea împreună în aceeași cameră. Conflictul „devine nuclear” # UNIMEDIA
Prințesa Kate se află în centrul unei dispute din ce în ce mai aprige cu Regina Camilla, surse regale declarând că cele două femei abia mai tolerează să fie în aceeași cameră, scrie okmagazine.ro.
13:40
(video) „10 mașini de poliție vor să ne apere de ceapă.” Costiuc, de la protestul cu tractoare: O punem pe mesele deputaților, să le dezinfecteze mintea # UNIMEDIA
Deputatul Democrația Acasă Vasile Costiuc, prezent la protestul de astăzi al fermierilor, desfășurat la Negureni, Telenești, a declarat, mai în glumă, mai în serios, că „10 mașini de poliție au venit să-i apere de ceapă” pe manifestanți. „Aș tăia mai multă și aș pune-o pe mesele deputaților, poate s-or dezinfecta la minte. Cred că trebuie de umplut Parlamentul cu ceapă”, a declarat politicianul.
13:30
Regimul din Venezuela a lansat un val de represiune în țară, după capturarea lui Maduro: Forțe paramilitare pe străzi, jurnaliști arestați, manifestații interzise # UNIMEDIA
Un decret care instituia starea de urgență, datat din 3 ianuarie, dar publicat în Monitorul Oficial luni, a ordonat autorităților să „înceapă imediat căutarea și arestarea oricărei persoane implicate în promovarea sau sprijinirea atacului armat al SUA împotriva teritoriului republicii”, scrie HotNews.ro citând Financial Times.
