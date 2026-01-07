Naștere emoționantă în ambulanță: O mămică de 37 de ani a născut cel de-al nouălea copil în drum spre maternitate, la Sîngerei

11:10

Anastasia Onică, de 35 de ani, de doi ani luptă în instanțe ca să-și recupereze copilul de la fostul concubin, care l-ar fi răpit pe micuț în plină stradă și de atunci nu știe absolut nimic despre el, nici măcar cum arată. Ea făcut dezvăluiri cutremurătoare la Monolog pentru Dorin Galben, unde îl acuză pe bărbat că a agresat copilul fizic, psihologic și sexual. „Aceasta este concluzia expertizei făcute aici și la București, iar organele de drept nici nu doreau, inițial, să înregistreze plângerea. Îmi spuneau că „nu sunt sângerări”. Apoi au clasat dosarul și l-au redeschis după ce au am atacat decizia”, a declarat ea.