Ucraina, atacată cu o rachetă Iskander și aproape 100 de drone: civili răniți și clădiri avariate

21:30

Părinții unei fete de 13 ani dintr-un sat din raionul Căușeni riscă să fie decăzuți din drepturile părintești după ce au lăsat-o pe copilă la spital în ajunul Anului Nou și au revenit după ea abia peste două zile, fiind aduși forțat de poliție și de asistența socială. În urma acestui incident, toți cei trei copii minori ai familiei au fost plasați temporar la spitalul din Căușeni și urmează să fie incluși în serviciul de asistență parentală din raion.