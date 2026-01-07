Premieră medicală la Institutul Oncologic: o tehnică modernă care schimbă tratamentul melanomului
Moldova1, 7 ianuarie 2026 10:50
Premieră medicală în domeniul oncologică pentru Republica Moldova. Medicii de la Institutul Medico-Sanitară Publică Institutul Oncologic (IMSP) pentru prima dată au efectuat investigații de limfoscintigrafie cu determinarea ganglionului limfatic santinelă, o tehnică esențială în tratamentul modern al melanomului malign.
• • •
Acum 30 minute
10:50
Acum o oră
10:30
Echipa națională de fotbal a Coastei de Fildeș s-a calificat la pas în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni. „Elefanții” au învins Burkina Faso cu 3-0, iar în următoarea fază a competiției vor înfrunta Egiptul.
10:30
De Crăciun, pe masa de sărbătoare se regăsesc bucate variate. În principiu, meniul festiv este format din mâncăruri tradiționale, cum ar fi preparate din carne de porc, vițel și pasăre. Totuși, nutriționiștii recomandă o masă cu puține feluri de mâncare.
Acum 2 ore
09:50
De Crăciunul pe stil vechi, care este sărbătorit pe 7 ianuarie, conducerea țării a transmis mesaje de felicitare pentru cetățenii R. Moldova.
09:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă miercuri, 7 ianuarie, la lansarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene (UE).
09:20
Statele Unite ale Americii (SUA) vor coordona mecanismele de monitorizare și verificare ale unui posibil armistițiu în Ucraina, potrivit Declarației de la Paris adoptate de Coaliția Voluntarilor, Ucraina și aliații săi occidentali. Reuniți pe 6 ianuarie la Palatul Élysée, liderii europeni, americani și partenerii internaționali au prezentat un set de măsuri concrete menite să asigure o pace durabilă, susținută de garanții clare de securitate și de un angajament pe termen lung pentru apărarea Ucrainei, potrivit Consiliului Uniunii Europene.
Acum 4 ore
09:10
Un depozit cu produse alimentare din capitală s-a aprins în dimineața zilei de 7 ianuarie, de Crăciunul pe stil vechi. Un nor de fum negru a învăluit toată zona de pe strada Mihai Viteazul din Chișinău, iar pompierii intervin conform nivelului sporit pentru lichidarea incendiului de proporții.
08:30
Anul 2025 a demonstrat că justiția din Republica Moldova a câștigat, în sfârșit, bătălia cu impunitatea. Vladimir Plahotniuc a fost reținut și extrădat, după șase ani în care s-a ascuns de oamenii legii, fiind cercetat în mai multe dosare de rezonanță. Între timp, alți politicieni au fost condamnați la închisoare pentru complicitate la finanțarea din surse ilegale a unui partid.
Acum 6 ore
07:00
Acum 12 ore
00:50
Dosarul în care fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, este învinuit că ar fi accidentat mortal un băiat de 14 ani și ar fi părăsit locul faptei se apropie de final. Pe 6 ianuarie, a fost încheiată cercetarea judecătorească, iar la următoarea ședință vor începe dezbaterile judiciare. Mama băiatului speră ca instanța să facă dreptate.
Acum 24 ore
22:10
22:00
Papa Leon a încheiat oficial Anul Sfânt Catolic prin închiderea Porții Sfinte de la Bazilica Sfântul Petru. Evenimentul a adunat mii de credincioși în Piața Sfântul Petru și a marcat finalul unuia dintre cele mai importante momente ale catolicilor din ultimii ani.
21:40
21:40
21:30
21:30
Părinții unei fete de 13 ani dintr-un sat din raionul Căușeni riscă să fie decăzuți din drepturile părintești după ce au lăsat-o pe copilă la spital în ajunul Anului Nou și au revenit după ea abia peste două zile, fiind aduși forțat de poliție și de asistența socială. În urma acestui incident, toți cei trei copii minori ai familiei au fost plasați temporar la spitalul din Căușeni și urmează să fie incluși în serviciul de asistență parentală din raion.
21:30
Cetățenii sunt îndemnați să respecte regulile de siguranță pe perioada Crăciunului pe stil vechi. Pompierii și salvatorii sugerează prudență sporită atunci când sunt utilizate sursele de aprindere, în special sobele, cazanele sau alte instalații de încălzit locuințele.
21:10
Un număr de 161 de arbori au fost depistați ca fiind tăiați fără acte permisive în urma unui control inopinat efectuat la Ocolul Silvic Criuleni, al Întreprinderii Silvice Chișinău. Controlul a fost dispus de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, după recepționarea unei sesizări privind posibile încălcări în gestionarea fondului forestier.
20:50
Ninsori abundente în mai multe state din Europa. Școli și drumuri au fost închise, zboruri - anulate, iar mii de oameni au rămas fără energie electrică. Potrivit meteorologilor, ninsorile vor continua și în următoarele ore. Zăpada a perturbat transporturile în Serbia, Franța, Marea Britanie și Olanda, au fost afectate aeroporturi, trenuri și transportul rutier. Meteorologii avertizează că problemele ar putea continua și miercuri, 7 ianuarie.
20:40
Peste 570 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale într-o singură zi, după ce au căzut și au suferit fracturi. Lapovița a transformat carosabilul și trotuarele în adevărate capcane. Autoritățile îndeamnă populația să se deplaseze cu prudență și să evite zonele necurățate.
20:20
20:10
20:00
Chelsea Londra are un nou antrenor. Clubul englez de fotbal a anunțat că Liam Rosenior a semnat un contract valabil până în anul 2032. În ultimul an și jumătate, tehnicianul a pregătit gruparea franceză Racing Club Strasbourg. Membrii consorțiului ce deține ambele cluburi implicate în această tranzacție, s-au mișcat rapid după despărțirea de Enzo Maresca, aducându-l pe Rosenior de la clubul din Ligue 1, unde a avut rezultate remarcabile.
19:40
19:10
19:10
Comisia Europeană sprijină ideea creării unui Hub European de Securitate Maritimă la Marea Neagră, cu sediul în România. Anunțul a fost făcut, pe 6 ianuarie, de europarlamentarul român Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, după ce a primit un răspuns oficial de la președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la scrisoarea inițiată de mai mulți eurodeputați proeuropeni care susțin acest proiect strategic.
18:40
În condițiile de iarnă, când vremea instabilă aduce polei, ghețuș și ninsori, siguranța devine o prioritate atât pentru șoferi, cât și pentru pietoni. Specialiștii avertizează că, în această perioadă, o atenție sporită trebuie acordată stării tehnice a autovehiculelor și circulației pe drumuri.
18:40
Dosarul în care fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, este învinuit că ar fi accidentat mortal un băiat de 14 ani și ar fi părăsit locul faptei se apropie de final. Pe 6 ianuarie a fost încheiată cercetarea judecătorească, iar la următoarea ședință vor începe dezbaterile judiciare. Mama băiatului speră ca instanța să facă dreptate.
18:00
18:00
Martin O'Neill revine la Celtic Glasgow! Clubul de fotbal din Scoția a anunțat că antrenorul de 73 de ani se va afla la timona primei echipe până la sfârșitul acestui sezon. Interesant este faptul că O'Neill i-a mai pregătit pe „alb-verzi" în acest sezon competițional. După plecarea lui Brendan Rodgers în luna octombrie a anului trecut, tehnicianul nord-irlandez a câștigat 7 din cele 8 meciuri, după care banca tehnică a fost preluată de Wilfried Nancy.
17:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță retragerea din comerț a unor loturi de lapte praf pentru bebeluși, după o acțiune inițiată de companiile „Nestlé” și „Kaufland”. Măsura a fost dispusă în contextul identificării unei neconformități la un ingredient utilizat în procesul de producere.
17:10
Iarna ne bucură, în aceste zile, doar cu scurte episoade de ninsoare. Avem zăpadă, dar se topește rapid. Iernile blânde din ultimii doi ani, care nu mai seamănă cu cele de altădată, au schimbat radical situația pentru administratorii pârtiilor de săniuș și schi din R. Moldova.
16:50
Vârsta standard de pensionare pentru femeile din R. Moldova va crește cu șase luni în anul 2026 și va ajunge la 62 de ani. Pentru a beneficia de pensii pentru limită de vârstă, femeile vor trebui să aibă un stagiu complet de cotizare de 34 de ani.
16:10
Postul vamal de tip debarcader „Molovata” și-a întrerupt temporar activitatea din cauza ceții dense, care afectează vizibilitatea și siguranța circulației pe râul Nistru.
16:00
Sorana Cîrstea a început noul an cu evoluții bune. Tenismena din România s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA din orașul australian Brisbane. Sorana a învins-o cu 6:2, 7:6 pe letona Elena Ostapenko, iar partida a durat o oră și 46 de minute. În primul set, cele două jucătoare au mers cap la cap până la scorul de 2:2, după care românca a preluat inițiativa și și-a adjudecat 4 game-uri la rând.
15:50
Doar unul din patru moldoveni reușește să economisească, arată datele Băncii Naționale a Moldovei. Veniturile insuficiente, scumpirile constante și lipsa educației financiare fac din economisire un lux pentru multe familii, a declarat expertul economic Marin Gospodarenco, la Radio Moldova.
15:50
Exporturile de servicii ale R. Moldova au marcat o premieră în anul 2025. Pentru prima dată, acestea au depășit exporturile de bunuri.
15:30
În România, locuitorii din aproape o sută de localități au rămas fără energie electrică, din cauza viscolului. Aproximativ 23 de mii de consumatori sunt afectați, iar echipele operatorului de distribuție lucrează pentru a remedia defecțiunile. În plus, în zona montană a județului Mehedinți, mai multe mașini au rămas blocate, iar autoritățile locale au intervenit pentru a ajuta șoferii.
15:30
Guvernele Spaniei, Franței, Germaniei, Italiei, Regatului Unit, Poloniei și Danemarcei au apărat, pe 6 ianuarie, suveranitatea Groenlandei împotriva pretențiilor SUA, într-o declarație comună în care afirmă că securitatea arctică este „o prioritate” pentru Europa și este critică pentru securitatea internațională și transatlantică, informează Reuters și EFE.
15:20
14:50
Treizeci și două de persoane, inclusiv doi minori, care riscau să se intoxice cu fum în urma unui incendiu, au fost evacuate de pompieri. Cazul a avut loc în noaptea de 6 ianuarie, aproape de ora 01.00, într-un bloc de locuințe cu 16 niveluri din strada Unirii Principatelor din Chișinău.
14:40
Elena Cazacov, adjunctă interimară a procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău și șefă a Oficiului de reprezentare a învinuirii în instanță, precum și Ghennadi Epure, adjunct al directorului Institutului Național al Justiției, nu au probleme de integritate etică și financiară.
14:30
14:10
Meteorologii au prelungit marți, 6 ianuarie, Codul galben de ghețuș, polei și precipitații însemnate cantitativ. Avertizarea este valabilă pentru toată R. Moldova, în următoarele două zile.
14:00
Echipa națională a Egiptului s-a calificat în mod dramatic în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni la fotbal. Selecționata condusă de Hossam Hassan a învins cu 3:1 reprezentativa Beninului, dar câștigătoarea a fost decisă abia după cele 30 de minute timp suplimentar. Prima repriză a partidei din faza optimilor de finală disputată la Agadîr s-a încheiat fără goluri și fără faze notabile.
13:50
Creștinii ortodocși care se conduc de calendarul gregorian sărbătoresc, pe 6 ianuarie, Boboteaza, una dintre cele mai importante sărbători religioase ale anului, care marchează Botezul lui Iisus Hristos în râul Iordan și arătarea Sfintei Treimi. În această zi, în biserici se oficiază slujbe. Prin ritualul specific acestui eveniment religios, se sfințesc apele mari și se purifică mediul înconjurător de forțele malefice.
13:40
13:40
O femeie în vârstă de 37 de ani din raionul Sângerei a adus pe lume al nouălea copil în drum spre spital, în ambulanță. Cazul a avut loc pe 5 ianuarie, în jurul orei 14:00.
13:40
Procurorul Vasile Plevan, responsabil de gestionarea cauzei Hotelului Național la nivelul Procuraturii Anticorupție, a solicitat intervenția Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) pentru a-și proteja reputația profesională, pe care o consideră afectată de declarațiile publice făcute de doi reprezentanți ai Partidului Schimbării, Ștefan Gligor și Sergiu Tofilat.
13:40
