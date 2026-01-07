(video) Cum a apărut Vladimir Putin la slujba de Crăciun pe rit vechi: Gestul făcut de președintele rus despre care scrie presa de stat

10:50

Poliția informează că astăzi, este planificată desfășurarea unui protest în localitatea Negureni, raionul Telenești, cu posibila implicare a tehnicii agricole (tractoare). În acest context, oamenii legii recomandă șoferilor să evite traseul Negureni – Telenești și să opteze pentru rute alternative, iar participanților la manifestație - să manifesteze responsabilitate civică, să evite blocarea drumurilor publice și să coopereze cu forțele de ordine. „Vrem să arătăm ce dezastru a făcut actuala guvernare din singura sursă de venit de la sate”, spune unul dintre fermierii care îndeamnă și alți agricultori să se alăture protestului.