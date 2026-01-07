(foto) Incendiu uriaș în capitală, de Crăciun: Un depozit cu produse alimentare, de 15000 metri pătrați, cuprins de flăcări

10:30

Viața bate filmul, iar protagonista poveștii următoare este exemplul viu că expresia este cum nu se poate mai adevărată. Ani la rând, viața ei a fost un carusel al scandalurilor, proceselor și acuzațiilor, însă ultimul an a adus schimbări radicale. Relația tensionată cu fiica sa a culminat cu plângeri penale și riscul real de a ajunge după gratii, însă destinul avea să schimbe cursul poveștii. Împăcarea dintre ea și fată a avut loc în urmă cu puțin timp, atunci când bruneta a aflat că va deveni bunică la doar 35 de ani. După ani de suferință, post și rugăciune, viața ei s-a schimbat radical. Despre toate aceste lucruri, dar și despre viitoarea nuntă mult visată a vorbit tânăra într-un interviu exclusiv CANCAN.RO.