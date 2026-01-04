VIDEO | Speakerul Igor Grosu prezintă cele mai importante realizări din 2025. Pachetul de 1,9 miliarde de euro și construcția Liniei Vulcănești – Chișinău, printre principalele acțiuni

15:00

Este prima zi din anul 2026 și, după 34 de ani de independență, Republica Moldova rămâne la fel de vulnerabilă, dezbinată și avidă de schimbare. Marea noastră problemă este că așteptăm „lumina” doar din exterior, nu și din interior. Așteptăm partenerii europeni să ne ofere know-how, în loc să muncim pentru schimbare. Alții încă speră …