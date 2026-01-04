IGP intensifică patrulările pe traseele naționale, în contextul aglomerației spre punctele de trecere a frontierei
Cotidianul, 4 ianuarie 2026 12:50
Inspectoratul General al Poliției (IGP) intensifică patrulările rutiere pe traseele naționale, în direcția punctelor de trecere a frontierei de stat. Măsura este aplicată în contextul fluxului sporit de transport înregistrat în perioada sărbătorilor de iarnă. Potrivit Poliției Naționale, zonele vizate sunt traseele cu acces către frontieră, unde se atestă un flux crescut de mașini, precum …
Două persoane și-au pierdut viața într-un incendiu izbucnit într-o locuință din regiunea Herson, iar mai multe localități din estul și nord-estul Ucrainei au fost lovite de atacuri rusești cu drone în ultimele 24 de ore, potrivit informațiilor operative ale Serviciului pentru Situații de Urgență al Ucrainei (DSNS), scrie Moldova 1. Incendiul mortal s-a produs într-o …
Drumarii au acționat pe timpul nopții pe drumurile naționale pentru a combate lunecușul și a asigura siguranța participanților la trafic. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, în cadrul intervențiilor au fost utilizate 46 de utilaje și au participat 42 de muncitori rutieri, fiind împrăștiate aproape 347 de tone de sare și aproape 29 de tone de …
VIDEO | Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost dus la centrul de detenție din Brooklyn # Cotidianul
Avionul cu liderul venezuelean Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, capturate de SUA, a aterizat la baza aeriană americană „Stewart” din New York. Președintele Venezuelei a fost transportat cu elicopterul la Manhattana, iar apoi – la Centrul de detenție metropolitan din Brooklyn, scrie CNN. Casa Albă a postat ulterior un videoclip cu ceea ce părea …
R. Moldova susține dreptul poporului venezuelean la libertate și democrație. Mihai Popșoi: „Este esențial să fie asigurată o tranziție democratică ce va răspunde nevoilor și intereselor poporului” # Cotidianul
Republica Moldova susține dreptul poporului venezuelean la libertate și democrație. Mesajul a fost transmis de ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, într-o postare publicată în contextul evoluțiilor recente din Venezuela. Șeful diplomației de la Chișinău a subliniat că „legitimitatea regimului condus de Nicolas Maduro a fost contestată de mult timp, atât pe plan …
Trump: Statele Unite vor fi „foarte puternic implicate” în industria petrolieră a Venezuelei. Primele declarații ale liderului american după operațiunea de capturare a lui Maduro # Cotidianul
Statele Unite vor fi „foarte puternic implicate” în industria petrolieră a Venezuelei, în urma operațiunii de capturare a lui Nicolas Maduro, a declarat președintele american Donald Trump, relatează Reuters. „Avem cele mai mari companii petroliere din lume, cele mai bune, și vom fi foarte implicați în acest sector”, a spus el. Întrebat dacă o va susține …
Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii intră în licitație. Secretarul de stat Horațiu Cosma: „Autostrada nu mai este un proiect pe hârtie, ci o realitate istorică” # Cotidianul
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) din România a lansat licitația pentru proiectarea și execuția Tronsonului 4 al Autostrăzii Unirii A8. Astfel, Tronsonul Târgu Neamț – Iași – Ungheni, care include ultimii 15,5 kilometri ai autostrăzii, la granița cu Republica Moldova, are un cost estimat de 4,7 miliarde de lei românești și o durată totală …
Uniunea Europeană a spus în repetate rânduri că președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, „nu are legitimitate”, dar principiile dreptului internațional trebuie respectate, a declarat sâmbătă Kaja Kallas, șeful politicii externe a blocului comunitar. „Am vorbit cu secretarul de stat Marco Rubio și cu ambasadorul nostru la Caracas. UE monitorizează îndeaproape situația din Venezuela”, a transmis Kaja …
Începând cu 1 ianuarie 2026, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în statele Uniunii Europene vor putea folosi telefonul mobil în aceleași condiții ca acasă, datorită aplicării principiului „Roam like at home”. Concret, utilizatorii nu vor plăti taxe suplimentare de roaming pentru apeluri, SMS-uri sau internet mobil. Minutele, mesajele și datele mobile incluse în abonamentul sau …
Secretarul de Stat Marco Rubio susţine că Maduro a fost arestat pentru a fi judecat în SUA, potrivit unui senator american # Cotidianul
Statele Unite l-au arestat pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro pentru a fi judecat în SUA, potrivit unui senator republican care afirmă că a vorbit cu secretarul de stat Marco Rubio, relatează CNN. „El m-a informat că Nicolás Maduro a fost arestat de personalul american pentru a fi judecat pe baza acuzaţiilor penale în Statele Unite …
Donald Trump: SUA au lansat cu succes un atac la scară mare împotriva Venezuelei și a liderului său. El anunță „capturarea” președintelui Maduro # Cotidianul
Președintele SUA, Donald Trump, spune că Statele Unite au efectuat „atacuri la scară largă împotriva Venezuelei” și „l-au capturat” pe liderul acesteia, președintele Nicolas Maduro, și pe soția sa, potrivit HotNews.ro. Donald Trump a anunță că liderul Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost capturat de forțele speciale americane, fără a da alte detalii. „Statele Unite ale …
Venezuela în alertă maximă după mai multe explozii în capitală și alte state. Autoritățile din Caracas acuză SUA de „agresiune militară” # Cotidianul
Autoritățile din Venezuela au declarat că au respins „agresiunea militară” a Statelor Unite, după ce mai multe explozii au zguduit capitala Caracas și alte zone sâmbătă dimineață, 3 ianuarie, relatează agenția britanică de știri Reuters. Atacuri au avut loc și în statele Miranda, Aragua și La Guaira, se arată într-un comunicat al guvernului autoritar al …
VIDEO | BIE prezintă cele mai importante evenimente din anul 2025. Sprijinul de 1,9 miliarde de euro și Summit Moldova – UE, principalele acțiuni de susținere în parcursul spre UE # Cotidianul
Biroul pentru Integrare Europeană (BIE) a prezentat cele mai importante evenimente din anul 2025 în parcursul european al Republicii Moldova. Primul eveniment menționat a avut loc pe 9 mai, la Chișinău, unde Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, și fostul prim-ministru, Dorin Recean, au semnat Planul de creștere pentru Moldova, în valoare de 1,9 miliarde …
Centrul Cultural Rus din Chișinău va fi închis în vara anului 2026, după expirarea acordului din 1998. Vicepremierul Mihai Popșoi: „Decizia este luată și cealaltă parte trebuie să se conformeze” # Cotidianul
Centrul Cultural Rus urmează să-și încheie activitatea la Chișinău la finele lunii iunie – începutul lunii iulie 2026, atunci când expiră prevederile Acordului curent. Chișinăului a notificat oficial Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova despre închiderea centrului. Declarația a fost făcută de vicepremierul Mihai Popșoi, în cadrul unui interviu acordat pentru Moldpres. Potrivit oficialului, notificarea …
Ministerul Apărării pregătește reforme pentru extinderea antrenamentelor voluntare și trecerea graduală la standarde NATO. Anatolie Nosatîi: „În prezent, legislația ne limitează doar la convocarea rezerviștilor” # Cotidianul
Ministerul Apărării pregătește o reformă legislativă privind extinderea antrenamentelor voluntare. Inițiativa urmează să sporească pregătirea națională pentru situații imprevizibile, comunică Moldpres. Într-un interviu acordat postului public de televiziune, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a subliniat că, în anul curent, pachetul legislativ va fi finalizat și va avea prevăzut un buget. „În prezent, legislația ne limitează doar …
Aglomerație la vama Leușeni și Criva pe sensul de ieșire din țară. Poliția de Frontieră îndeamnă călătorii să opteze pentru alte puncte de trecere # Cotidianul
La posturile vamale Leușeni și Criva se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Potrivit Poliției de Frontieră, autoritățile de control întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier, activitatea fiind desfășurată la capacitate maximă. Pentru a evita aglomerația, călătorii sunt îndemnați să opteze, în măsura posibilităților, pentru …
MAE confirmă decesul unui cetățean moldovean în Italia. Circumstanțele sunt investigate de autoritățile italiene # Cotidianul
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a confirmat că tânărul în vârstă de 25 de ani, găsit fără viață în după-amiaza ultimei zile a anului 2025, în mijlocul câmpurilor din zona Veneției, era cetățean al R. Moldova. Potrivit instituției, acesta locuia în apropiere de locul unde a fost identificat corpul său neînsuflețit. „Potrivit informațiilor preliminare comunicate de …
Centrul orașului Harkov, lovit de rachete balistice rusești. Un bloc de cinci etaje distrus, cel puțin 16 răniți # Cotidianul
Cel puțin 16 oameni au fost răniți vineri în urma unui atac rusesc cu rachete balistice într-o zonă rezidențială a orașului Harkov, relatează presa ucraineană. Un bloc cu cinci etaje a fost lovit, iar autoritățile intervin pentru a scoate oamenii de sub dărâmături. Într-o postare pe Facebook, președintele Volodimir Zelenski a dat mai multe detalii …
CEC cere partidelor politice să depună până pe 15 ianuarie rapoartele financiare pentru a doua jumătate a anului 2025 # Cotidianul
Partidele politice sunt obligate să prezinte până pe data de 15 ianuarie rapoartele financiare pentru al doilea semestru din 2025. Comisia Electorală Centrală informează că rapoartele trebuie depuse în format electronic, prin intermediul Sistemului informațional „Control financiar”. Partidele politice care beneficiază de alocații de la bugetul de stat sunt obligate să transmită raportul și Curții …
Maia Sandu transmite condoleanțe după tragedia de la Crans-Montana: „Moldova este solidară cu Elveția” # Cotidianul
Șefa statului, Maia Sandu, a transmis un mesaj de condoleanțe în urma incendiului produs la Crans-Montana, soldat cu peste 40 de morți și sute de răniți. Într-un mesaj publicat pe platforma X, președinta menționat că Republica Moldova este solidară cu Elveția și cu toate persoanele afectate de această tragedie. „Mă gândesc la toate persoanele afectate …
Mașina de război a lui Putin. Scurgerea masivă de documente care arată cum Rusia își execută și torturează propriii soldați: „Oamenii în scaune cu rotile sunt trimiși pe front, fără brațe sau picioare” # Cotidianul
Teroarea din interiorul sistemului militar rus care își exploatează proprii soldați, inclusiv prin execuția fără proces a celor care refuză ordinele sau forțarea soldaților bolnavi sau răniți să se întoarcă pe front, a fost expusă de The New York Times, într-o investigație bazată pe mai mult de 6.000 de plângeri confidențiale despre război. „Oamenii în scaune …
Mutare strategică la Kiev: Zelenski îl vrea pe Kyrylo Budanov în fruntea Cancelariei Prezidențiale # Cotidianul
Volodimir Zelenski a anunțat că l-a invitat pe Kyrylo Budanov, șeful Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării, să devină noul șef al Cancelariei Președintelui Ucrainei. Informația a fost făcută publică de Zelenski printr-o postare pe rețelele de socializare, scrie Meduza. Șeful statului ucrainean nu a precizat cine ar putea să-l înlocuiască pe Budanov la …
Moldovean de 25 de ani, găsit mort pe un câmp din Italia. Autoritățile din Veneția investighează cazul ca omor # Cotidianul
Cadavrul unui tânăr de 25 de ani din Republica Moldova a fost descoperit într-un câmp din apropierea localității Malcontenta di Mira, în regiunea Veneția, Italia. Potrivit presei italiene, victima lucra ca chelner într-un local din zonă. Descoperirea a fost făcută pe 31 decembrie de un bărbat care se afla în regiune pentru a face fotografii. …
Alexandru Munteanu a salutat integrarea R. Moldova în regimul „Roaming ca acasă” începând cu data de 1 ianuarie 2026. Acesta a subliniat că măsura reflectă efortul instituțiilor moldovenești de a apropia statul de Uniunea Europeană. „Decizia Consiliului UE din această vară de a integra Republica Moldova în regimul „Roaming ca acasă” arată efortul enorm al …
Doi frați, condamnați la ani grei de închisoare după ce și-au violat sora minoră, până au lăsat-o însărcinată # Cotidianul
Doi frați, în vârstă de 19 și 20 de ani, acuzați de violul surorii mai mici, au fost condamnați la 10 ani de închisoare, anunță Procuratura Generală (PG). Potrivit PG, tinerii, pe parcursul mai multor ani de zile și-au violat sora mai mică la domiciliul părinților, aflat într-un sat din sudul țării. Faptele au fost …
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze # Cotidianul
Un înalt oficial militar rus a înmânat, joi, unui ataşat militar american ceea ce a susţinut că este o parte dintr-o dronă ucraineană conţinând date care ar dovedi că armata ucraineană a vizat săptămâna aceasta reşedinţa prezidenţială rusă, transmite Digi24. Luni, Moscova a acuzat Kievul că a încercat să atace reşedinţa preşedintelui Vladimir Putin din …
Statul Major al Forțelor Aeriene din România a detectat „existența unor ținte aflate în deplasare către zona de frontieră dintre România și Ucraina”. RO-Alert în nordul județului Tulcea # Cotidianul
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din România (IGSU) a anunțat vineri 2 ianuarie, în jurul orei 12:00, că a transmis un mesaj de averizare a populației din nordul județului Tulcea, după ce Statul Major al Forțelor Aeriene a detectat „existența unor ținte aflate în deplasare către zona de frontieră dintre România și Ucraina”, scrie …
În prima zi a noului an, în Republica Moldova s-au născut 38 de copii, anunță Ministerul Sănătății. Dintre aceștia, 19 sunt fete și 19 băieți # Cotidianul
În prima zi a anului 2026, 1 ianuarie, în centrele perinatale de stat și private din R. Moldova au venit pe lume 38 de copii. Dintre aceștia, 19 sunt băieți și 19 – fete. Nașterile au fost monofetale și au decurs fără complicații. Acestea au fost înregistrate atât în municipiul Chișinău, cât și în centrele …
Opt cetățeni ruși au primit cetățenia Republicii Moldova prin decret prezidențial. Printre ei – fiul solistului trupei Bi-2 și pianistul Gleb Koliadin # Cotidianul
Opt cetățeni ai Federației Ruse au dobândit cetățenia Republicii Moldova printr-un decret semnat de președinta Maia Sandu, printre beneficiari aflându-se Feodor Bortnik, fiul solistului trupei de rock Bi-2, precum și pianistul Gleb Koliadin. În listă figurează și operatorul de imagine Evghenii Remizovskii, afiliat aceleiași formații. Documentul a fost semnat la 31 decembrie. Nu este pentru …
Maia Sandu l-a felicitat pe președintele cipriot pentru preluarea Președinției Consiliului Uniunii Europene: „Privim cu speranță și încredere spre lunile care urmează” # Cotidianul
Președintele Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare Ciprului cu ocazia preluării Președinției Consiliului Uniunii Europene. Șefa statului i-a urat succes președintelui cipriot Nikos Christodoulides și a menționat că Republica Moldova privește cu speranță și încredere spre lunile următoare, în contextul agendei europene. Totodată, Maia Sandu a exprimat mulțumiri Danemarcei pentru leadershipul și dedicarea …
„Europa nu stă la mila marilor puteri”. Avertisment ferm al liderilor UE, în contextul turbulențelor globale. Ce anunță Merz și Macron # Cotidianul
Europenii au trecut prin câțiva ani dificili, iar Revelionul nu a adus prea multe îmbunătățiri, având în vedere că Rusia bombardează în continuare Ucraina, au loc noi acte de sabotaj asupra cablurilor submarine, iar Washingtonul se îndepărtează tot mai mult de aliații săi de lungă durată din UE, scriu jurnaliștii Kyiv Post. În timp ce …
Șeful Republicii Cecenia, Ramzan Kadîrov, a fost internat de urgență la Moscova în noaptea de 24 spre 25 decembrie, după ce starea sa de sănătate s-a agravat brusc, scrie Digi24. Potrivit unei surse din anturajul lui Kadîrov, acesta a ajuns la Moscova pentru a participa la ședința Consiliului de Stat, prezidată de Vladimir Putin. Cu …
Începând cu 1 ianuarie 2026, Bulgaria va adopta oficial moneda euro, devenind al 21-lea stat membru al zonei euro, la doi ani după Croația, care a făcut acest pas în 2023. Decizia vine după ce, în 2025, Bulgaria a îndeplinit toate criteriile de convergență necesare pentru aderarea la zona euro, inclusiv cele privind inflația, deficitul …
Peste 450 de intervenții ale Poliției în noaptea de Revelion. Un bărbat, rănit grav de artificii în Chișinău # Cotidianul
Poliția Republicii Moldova a intervenit în peste 450 de cazuri în noaptea de Revelion, pe întreg teritoriul țării, cel mai grav incident fiind înregistrat în capitală, unde un bărbat a fost rănit în urma utilizării necorespunzătoare a articolelor pirotehnice. Potrivit Poliției, cel mai serios caz a avut loc în sectorul Botanica al municipiului Chișinău. Un …
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis la miezul nopții un mesaj către cetățeni, în care a vorbit despre încercările și lecțiile anului 2025, despre solidaritatea și curajul moldovenilor, dar și despre speranța unui an 2026 mai liniștit și mai unit. Șefa statului și-a exprimat recunoștința pentru pace, pentru oamenii dragi și pentru puterea de …
Este prima zi din anul 2026 și, după 34 de ani de independență, Republica Moldova rămâne la fel de vulnerabilă, dezbinată și avidă de schimbare. Marea noastră problemă este că așteptăm „lumina” doar din exterior, nu și din interior. Așteptăm partenerii europeni să ne ofere know-how, în loc să muncim pentru schimbare. Alții încă speră …
Fără roaming în UE pentru moldoveni, din 1 ianuarie 2026: apeluri, mesaje și internet la tarife ca acasă # Cotidianul
Începând cu 1 ianuarie 2026, cetățenii Republicii Moldova care vor călători în statele membre ale Uniunii Europene vor putea utiliza telefonia mobilă fără costuri suplimentare de roaming, beneficiind de aceleași tarife pentru apeluri, mesaje și internet ca în țară, în contextul aderării la sistemul european „Roam Like at Home”, transmite Moldpres. Eliminarea tarifelor de roaming …
Șefa statului, Maia Sandu, ține, în aceste clipe, un discurs adresat națiunii. Președinta face un bilanț al anului 2025, marcat de încercări grele pentru întreaga țară, dar și un mesaj în care îndeamnă la unitate și solidaritate pentru anul care vine.
Nicușor Dan: Noul an este șansa noastră de a construi o Românie mai dreaptă și mai puternică # Cotidianul
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj, în ajun de Revelion, în care a afirmat că anul 2026 trebuie să fie unul al reformelor reale și al apropierii statului de cetățeni, după un 2025 pe care l-a descris drept „un an al încercărilor și al neliniștilor”. În mesajul adresat românilor la cumpăna dintre ani, …
La trecerea dintre ani, Familia Regală a României a transmis un mesaj de felicitare adresat românilor din țară și din afara granițelor, inclusiv celor din Republica Moldova și din diaspora, urându-le sănătate, împliniri și liniște sufletească. În mesajul făcut public, membrii Familiei Regale au subliniat legătura spirituală și culturală dintre românii de pretutindeni, indiferent de …
VIDEO | Alexandru Munteanu, mesaj către cetățeni după două luni de mandat: „Critica sinceră este un combustibil valoros” # Cotidianul
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj către cetățeni, la două luni de la preluarea mandatului, în care a făcut un scurt bilanț al activității guvernamentale și a adresat felicitări cu ocazia sărbătorilor, subliniind unei guvernări deschise și responsabile. „Se împlinesc două luni de când am preluat mandatul de Prim-ministru și am simțit nevoia să …
Volodimir Zelenski mulțumește României după ce Bucureștiul a alocat 50 de milioane de euro pentru apărarea Ucrainei # Cotidianul
Autoritățile de la Kiev au salutat decizia României de a se alătura inițiativei PURL și de a aloca 50 de milioane de euro pentru achiziția de armament destinat Ucrainei, subliniind rolul important al sprijinului românesc în întărirea securității regionale și în eforturile aliaților NATO de a obține o pace durabilă. Oficialii ucraineni au transmis mesaje …
Chișinăul întâmpină noul an cu un amplu spectacol în aer liber, organizat în noaptea dintre ani în Piața Marii Adunări Naționale, unde artiști consacrați, folclor autentic și muzică modernă vor anima atmosfera până în zorii zilei. Între orele 20:00 și 22:00, spectacolul „Feerie” va aduce pe scenă artiștii Dorel Burlacu Orchestra, Tania Cergă, Nelly Ciobanu, …
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va transmite la miezul nopții, în noaptea dintre ani, un mesaj către cetățeni, în care va face bilanțul unui an marcat de numeroase încercări pentru țară, dar și de decizii importante privind viitorul democratic al Republicii Moldova. Discursul va fi transmis la ora 00:00, pe canalele oficiale ale Președinției Republicii …
Curtea de Apel Centru a admis, miercuri, recursul depus de procurori împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, din 24 decembrie, prin care fostul deputat Vladimir Andronachi fusese plasat în arest la domiciliu. La 24 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a examinat demersul procurorului privind prelungirea măsurii preventive, arestul preventive, precum și cererile avocaților care solicitau …
România exportă gaze către Republica Moldova la capacitate maximă prin gazoductul Iași-Ungheni # Cotidianul
Exportul de gaze naturale al României către Republica Moldova, realizat prin gazoductul Iași-Ungheni, a ajuns astăzi la 6 milioane de metri cubi, nivel care reprezintă capacitatea maximă a conductei. În prezent, Republica Moldova se bazează exclusiv pe România pentru aprovizionarea cu gaze, atât prin importuri directe, cât și prin utilizarea spațiilor de depozitare subterană din …
Un sincer „La mulți ani” de la „Kuznecikă”. Plahotniuc a transmis un mesaj de felicitare din penitenciar: „Nu aduce anul cât aduce ceasul” # Cotidianul
„Multă lumină și sănătate în Anul Nou care vine, dragi prieteni, colegi, cetățeni ai Republicii Moldova!” – așa, cu un ton optimist, începe mesajul lui Vladimir Plahotniuc, din penitenciarul nr.13 („Kuznecika” – din jargonul criminal rus) către cetățenii Republicii Moldova. Culmea ridicolului este că oligarhul își exprimă „empatia și durerea către neamul său drag, pe …
VIDEO | Maia Sandu, interviu pentru „The Telegraph”: „Moldova este doar un teren de testare. Ținta reală a lui Putin este Europa” # Cotidianul
Rusia folosește Republica Moldova ca „teren de testare” pentru războiul hibrid împotriva democrațiilor europene, iar adevărata țintă a dictatorului Putin este întregul continent European. Avertismentul vine din partea președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, și a fost făcut într-un interviu amplu acordat publicației britanice The Telegraph, care a desemnat-o „Liderul mondial al anului 2025”. Maia Sandu …
Maia Sandu – „Omul Anului”. Celebra revistă britanică „The Telegraph” a desemnat-o pe șefa statului drept liderul anului 2025 # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată Omul Anului de publicația britanică The Telegraph, care o prezintă drept „liderul pe care Vladimir Putin nu a reușit să-l înfrângă”, apreciind rolul său în orientarea fermă a Moldovei spre democrația europeană, în ciuda presiunilor venite din partea Kremlinului. Revista evidențiază stilul sobru al președintei și lipsit …
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, acuză Rusia că demonstrează prin acțiunile sale din Ucraina că nu este interesată de pace, ci de continuarea războiului, în ciuda existenței unor inițiative diplomatice internaționale. Șefa statului a transmis un mesaj ferm pe Platforma X, în care afirmă că Rusia are un comportament incompatibil cu dorința de a încheia …
