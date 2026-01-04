Bloomberg: Administrarea Venezuelei de către SUA va fi condusă de Marco Rubio

19:40

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj, în ajun de Revelion, în care a afirmat că anul 2026 trebuie să fie unul al reformelor reale și al apropierii statului de cetățeni, după un 2025 pe care l-a descris drept „un an al încercărilor și al neliniștilor”. În mesajul adresat românilor la cumpăna dintre ani, …