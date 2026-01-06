ODA va relansa apelurile de granturi pentru antreprenori după aprobarea bugetului instituției

17:20

Programul guvernamental EcoVoucher, implementat de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED), va continua și în 2026 cu un buget de aproximativ 40 de milioane de lei, similar cu cel al anilor anteriori. În doi ani de la lansare, programul a sprijinit peste 40.000 de familii și a generat economii de aproape 30 de milioane de lei în facturile pentru energia electrică, echivalentul a circa 8 milioane de kilowați-oră anual, afirmă datele CNED.