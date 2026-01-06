ODA va relansa apelurile de granturi pentru antreprenori după aprobarea bugetului instituției
Radio Chisinau, 6 ianuarie 2026 21:00
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) a anunțat astăzi ca relansarea apelurilor de granturi, acordate prin programele gestionate de instituție, este planificată după aprobarea bugetului pentru anul 2026, care ar urma să aibă loc la sfârșitul lunii ianuarie, începutul lunii februarie 2026, transmite MOLDPRES.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 30 minute
21:00
Acum o oră
20:35
Lapte praf pentru bebeluși, rechemat din magazine din cauza unor neconformități (FOTO) # Radio Chisinau
O cantitate limitată de lapte praf pentru bebeluși produs de compania Nestle este retrasă voluntar din magazine, după identificarea unei neconformități la un ingredient provenit de la un furnizor extern, utilizat în procesul de fabricație.
Acum 2 ore
20:15
Guvernul lansează apel de implicare activă pentru cel de-al doilea raport privind Agenda 2030 # Radio Chisinau
Guvernul lansează un apel de implicare activă în procesul de elaborare a celui de-al doilea Raport Național Voluntar privind implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Raportul urmează să fie prezentat în cadrul Forumului Politic la Nivel Înalt al Organizațiilor Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc în iulie 2026, transmite IPN.
19:55
Noul șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului a fost prezentat echipei (FOTO) # Radio Chisinau
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a prezentat astăzi echipei Inspectoratului pentru Protecția Mediului noul șef al instituției, Dorin Poverjuc. În cadrul întâlnirii, au fost stabilite clar prioritățile și așteptările pentru perioada următoare, cu un mesaj ferm transmis tuturor: toleranță zero față de ilegalități.
19:35
Majoritatea elevilor se întorc la ore după vacanța de iarnă pe 9 ianuarie. Într-un răspuns pentru IPN, Ministerului Educației și Cercetării, a precizat că din cele 1 165 de instituții de învățământ general, 834 au decis să înceapă vineri cel de-al doilea semestru al anului școlar, iar ceilalți – de luni, 12 ianuarie.
Acum 4 ore
19:15
Comisia de evaluare a procurorilor (Completul B) a finalizat evaluarea a doi procurori din Procuratura Anticorupție: Gheorghe Iapără și Vitalie Ivanov. Completul nu a identificat probleme privind conformitatea acestora cu criteriile de integritate etică și financiară, transmite MOLDPRES.
18:45
Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” a înregistrat, în anul trecut, un trafic de aproape 6 milioane de pasageri, în creștere cu 46,8% față de 2024, transmite IPN.
18:25
Avarie pe linia electrică Chișinău–Malina Mică: perturbări temporare în sistemul de termoficare din zona Telecentru # Radio Chisinau
Termoelectrica S.A. informează consumatorii că, în urma unei căderi de tensiune pe linia electrică de 110 kV „Chișinău – Malina Mică”, au fost înregistrate perturbări care au influențat regimul hidraulic al sistemului de termoficare.”
18:05
Decizie-cheie pentru Ucraina, pe masa liderilor „Coaliției de voință”, strânși la Paris. Ce spune proiectul de declarație scurs în presă # Radio Chisinau
Reuniunea din capitala Franței are drept scop finalizarea, pe cât posibil, a contribuțiilor la viitoarele garanții de securitate pentru a oferi asigurări Kievului, în cazul unui armistițiu cu Rusia, scrie Reuters.
17:45
Primăria Chișinău anunță că, în perioada 7–8 ianuarie 2026, vor fi operate modificări în circulația mai multor rute de autobuz. Acestea vor circula conform unor orare ajustate, iar în zilele de 7 și 8 ianuarie 2026, circulația rutelor de autobuz nr. 12, 18b, 50 și 52 va fi suspendată.
17:20
Programul EcoVoucher continuă în 2026 cu un buget de aproximativ 40 milioane de lei # Radio Chisinau
Programul guvernamental EcoVoucher, implementat de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED), va continua și în 2026 cu un buget de aproximativ 40 de milioane de lei, similar cu cel al anilor anteriori. În doi ani de la lansare, programul a sprijinit peste 40.000 de familii și a generat economii de aproape 30 de milioane de lei în facturile pentru energia electrică, echivalentul a circa 8 milioane de kilowați-oră anual, afirmă datele CNED.
Acum 6 ore
17:00
Consiliul municipal Chișinău urmează să se întrunească în ședință pe data de 20 ianuarie. Convocarea a fost solicitată de fracțiunea Partidului Mișcarea Alternativa Națională, condus de primarul general, Ion Ceban, transmite IPN.
16:40
Serviciul Vamal al Republicii Moldova informează că postul vamal de tip debarcader „Molovata” și-a întrerupt temporar activitatea din cauza ceții dense, care afectează vizibilitatea și siguranța circulației pe râul Nistru.
16:15
Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei a adus alinare copiilor internați în spital # Radio Chisinau
Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Episcopul de Bălți, PS Antonie, însoțit de PC Protoiereu Dorian Revenco, protopopul de Bălți, și PC Protoiereu Andrian Agapi, preot misionar în cadrul Episcopiei de Bălți a Mitropoliei Basarabiei a vizitat Departamentul Pediatrie al IMSP Spitalul Municipal Bălți, unde a oferit cadouri celor 96 de copii internați.
15:55
Republica Moldova a înregistrat o creștere semnificativă a exporturilor de servicii în 2025, depășind exporturile de bunuri # Radio Chisinau
În perioada ianuarie–septembrie 2025, Republica Moldova a înregistrat o creștere semnificativă a exporturilor de servicii, confirmând rolul esențial al acestui sector în susținerea creșterii economice și diversificarea economiei naționale. Exporturile de servicii au avansat cu 9,7% în termeni reali, contribuind cu 1,4 puncte procentuale la creșterea PIB-ului de 2% în aceeași perioadă.
15:35
Nestle retrage de pe piața din Europa mai multe loturi de lapte praf pentru sugari din cauza posibilei prezențe a unei toxine # Radio Chisinau
Gigantul elvețian Nestle a anunțat luni o retragere voluntară de la comercializare a mai multor loturi de lapte praf pentru sugari mărcile SMA, BEBA și NAN, în mai multe țări europene, inclusiv Germania, Austria, Danemarca, Italia, Suedia și Franța, din cauza prezenței potențiale a unei toxine care ar putea provoca greață, vărsături și crampe abdominale, transmite Reuters.
15:25
Veaceslav Platon, anunțat în căutare internațională, a trimis o solicitare în instanță prin care cere să fie audiat în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară”, în care este învinuit Vlad Plahotniuc. Completul de judecători a anunțat despre recepționarea cererii în debutul ședinței de judecată de marți. Aceasta urmează să fie analizată de părți, transmite IPN.
Acum 8 ore
14:55
Premierul britanic pregătește un proiect de lege de transfer al competențelor către UE # Radio Chisinau
Prim ministrul britanic Keir Starmer va solicita deputaților să autorizeze transferul competențelor juridice suverane britanice către Europa pentru prima dată de la Brexit, pregătind astfel terenul pentru reluarea relațiilor cu Bruxelles în acest an. Marea Britanie s-ar alinia la normele europene privind standardele alimentare, bunăstarea animalelor, pesticidele și piețele energetice.
14:35
Dosarul Plahotniuc, într-o fază avansată: procurorii își doresc o finalitate în acest an # Radio Chisinau
Dosarul privind frauda bancară în care este învinuit fostul lider al PDM, Vlad Plahotniuc, se află într-o fază avansată de examinare în instanță, iar din perspectiva acuzării, probele indică spre o soluție de condamnare. O spune procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, care a precizat că procurorii își doresc ca dosarul să aibă o finalitate în acest an, indiferent de decizia pe care o va pronunța instanța, transmite IPN.
14:15
În ajun de Crăciun pe stil vechi, salvatorii îndeamnă populația să respecte regulile de securitate pentru prevenirea riscurilor # Radio Chisinau
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îndeamnă populația să respecte regulile de siguranță și prevenire a incendiilor în perioada sărbătorilor de Crăciun pe stil vechi.
13:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare Cod galben privind ghețuș, polei și precipitații însemnate cantitativ.
13:35
Un tânăr din Azerbaidjan, expulzat din R. Moldova, după ce a lansat artificii în mulțime # Radio Chisinau
Ieri, 5 ianuarie 2026, ofițerii Direcției regionale Centru (DR Centru) a Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) au îndepărtat de pe teritoriul Republicii Moldova un cetățean străin, în vârstă de 25 de ani, originar din Republica Azerbaidjan, declarat persoană indezirabilă pentru o perioadă de 5 ani.
Acum 12 ore
13:15
„Oportunitate strategică majoră pentru România”. Comisia Europeană susține crearea unui hub de securitate la Marea Neagră # Radio Chisinau
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu anunță că demersul său privind crearea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră în România a primit sprijinul Comisiei Europene. Autoritățile de la București trebuie să vină acum cu un proiect concret în acest sens, mai spune europarlamentarul.
12:55
Carburanții auto vor costa mai mult de Crăciunul pe stil vechi. Prețurile anunțate de ANRE # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru perioada 07.01.2026 - 09.01.2026.
12:40
Ziua Națională a Culturii | Un concert de excepție la Sala cu Orgă: Violoncel și acordeon – călătorie între folclorul românesc și muzica universală # Radio Chisinau
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, în colaborare cu Ambasada României în Republica Moldova și Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cu prilejul Zilei Culturii Naționale un concert de excepție, dedicat promovării valorilor culturale românești și universale.
12:35
12:15
Peste 30 de persoane au fost evacuate din zona de risc în urma unui incendiu din capitală # Radio Chisinau
Pompierii din capitală au evacuat 32 persoane care riscau să se intoxice cu fum în urma unui incendiu
11:55
Rapoartele de evaluare a procurorilor Elena Cazacov și Ghennadi Epure, aprobate de CSP # Radio Chisinau
Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat raportul Comisiei de evaluare a procurorilor în cazul Elenei Cazacov, acuzator în dosarul de învinuire a fostului deputat Constantin Țuțu. De asemenea, a fost aprobat și raportul de evaluare al lui Ghennadi Epure, procuror care a instrumentat dosarele în care au fost condamnate fosta deputată Marina Tauber și bașcana Evghenia Guțul, transmite IPN.
11:45
Spectacol muzical cu prilejul Crăciunului pe stil vechi, în PMAN. Programul manifestărilor # Radio Chisinau
Luni, 6 ianuarie, începând cu ora 17:00, în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) din centrul capitalei va fi organizat un spectacol muzical în ajunul Crăciunului pe stil vechi.
11:35
Agenția Servicii Publice a lansat un nou serviciu online de luare în evidență a cetățenilor care doresc să activeze în calitate de antreprenori independenți. Aceștia urmează să fie incluși în Registrul de stat al unităților de drept (RSUD).
11:15
11:05
Braconaj cu lațuri la Bogzești. Inspectorii au găsit cinci capcane și un fazan prins # Radio Chisinau
Inspectorii de mediu din Telenești au depistat mai multe cazuri de braconaj cu lațuri în fondul forestier și pe terenuri agricole din localitatea Bogzești. În total, au fost identificate cinci lațuri, iar într-unul dintre ele era capturat un fazan. Pe două cazuri au fost întocmite procese-verbale contravenționale, iar în alte situații documentarea continuă.
10:55
Incendiul din Elveția | Poliția a identificat toate cele 116 persoane rănite la Crans-Montana # Radio Chisinau
Poliția elvețiană a anunțat că a identificat toate cele 116 persoane rănite în incendiul devastator din barul din Crans-Montana, trei sferturi dintre acestea fiind încă internate în spital, transmite France24.
10:35
Peste 12.500 de femei din Republica Moldova au beneficiat, pe parcursul anului 2025, de servicii de depistare precoce a cancerului mamar.
10:15
Adunarea Generală a Procurorilor va fi convocată pe 20 martie, începând cu ora 10:00, și se va desfășura în format online, a anunțat președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă.
09:55
Nicușor Dan participă la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coaliției de Voință”. Vor fi prezenți și doi emisari ai lui Donald Trump # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan participă, marți, la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing) de la Paris, Palatul Elysee, potrivit Administrației Prezidențiale. Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele președintelui SUA, Jared Kushner, vor fi prezenți la întâlnire.
09:35
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 61.933 de traversări. Totodată, nouă persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova.
09:10
Reforme nepopulare și reconfigurarea mașinăriei ruse. Anul 2026 pentru Republica Moldova: între războiul din Ucraina și războiul hibrid al Rusiei. (Revista Presei) # Radio Chisinau
Presa analizează cum va fi anul 2026 pentru R. Moldova. De asemenea, jurnaliștii continuă să relateze de la procesul de judecată în cazul lui Plahotniuc.
08:55
Grădinițele vor activa marți, în ajunul Crăciunului, conform programului prescurtat. Potrivit Direcției generale educație, tineret și sport a municipiului Chișinău, instituțiile preșcolare vor fi deschise între orele 07:00 și 16:00, transmite IPN.
08:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru marți, 6 ianuarie 2026, o zi cu precipitații slabe, temperaturi variate și ceață densă în mai multe regiuni ale țării.
08:25
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Acum 24 ore
08:10
În pofida atenționărilor repetate, unii șoferi continuă să circule cu anvelope uzate sau de vară, necorespunzătoare sezonului rece. Potrivit polițiștilor, acest fapt crește riscul de derapare, de producere a accidentelor rutiere și blocajelor în trafic.
5 ianuarie 2026
21:20
Când pică Paștele, Crăciunul și celelalte mari sărbători în acest an. Calendar ortodox 2026 și romano-catolic # Radio Chisinau
Crăciunul a trecut, la fel și sărbătoarea de Sfântul Vasile, dar sărbătorile religioase ale anului 2026 abia încep. Mai jos vă prezentăm când pică în 2026 marile sărbători din calendarul ortodox, dar și din cel romano-catolic.
Ieri
20:55
CEC recepționează rapoartele financiare ale partidelor pentru semestrul II 2025. Termenul limită - 15 ianuarie # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) se află în proces de recepționare și sistematizare a rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru semestrul doi al anului 2025.
20:35
O duzină de petroliere au părăsit Venezuela în ciuda blocadei impuse de Trump (Reuters) # Radio Chisinau
Aproximativ o duzină de petroliere încărcate cu țiței și combustibil venezuelean au părăsit apele țării în mod secret de la începutul anului, potrivit documentelor consultate de Reuters și surselor din industrie, inclusiv serviciul de monitorizare TankerTrackers.com.
20:10
Ministerul Educației lansează concursul „Capitala Sportului – 2026”. Localitățile pot depune dosarele până pe 30 ianuarie # Radio Chisinau
Ministerul Educației și Cercetării a lansat concursul pentru selectarea localității care va deține titlul „Capitala Sportului – 2026”, în cadrul unui program național destinat promovării stilului de viață activ și sănătos și dezvoltării sportului la nivel local.
19:50
Organizația Internațională pentru Migrație și Institutul pentru Politici Europene și Reforme au lansat un apel deschis pentru selectarea a 25 de reprezentanți ai organizațiilor societății civile, care să participe la programul de instruire EU-CSO4MIA. Doritorii trebuie să completeze formularul de aplicare online până pe 15 ianuarie, transmite IPN.
19:25
Peste 160 de arbori tăiați ilegal într-un ocol silvic din Criuleni. Prejudiciul se ridică la aproximativ 200 mii de lei # Radio Chisinau
Inspectorii de mediu au depistat 161 de arbori tăiați ilegal, în urma unui control inopinat efectuat la Ocolul Silvic Criuleni, din cadrul Întreprinderii Silvice Chișinău. Verificările au fost dispuse de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, ca urmare a unei sesizări.
19:05
Mașinile distruse sau vândute la piese pot fi scoase din admitere temporară, cu o plată unică # Radio Chisinau
Persoanele care au introdus în Republica Moldova un autoturism cu numere străine, aflat în regim de admitere temporară, dar care între timp a fost distrus sau vândut la piese, pot încheia regimul vamal printr-o procedură simplificată, intrată în vigoare din 1 ianuarie și valabilă până pe 31 decembrie 2027, transmite IPN.
