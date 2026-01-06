Premierul britanic pregătește un proiect de lege de transfer al competențelor către UE
Radio Chisinau, 6 ianuarie 2026 14:55
Prim ministrul britanic Keir Starmer va solicita deputaților să autorizeze transferul competențelor juridice suverane britanice către Europa pentru prima dată de la Brexit, pregătind astfel terenul pentru reluarea relațiilor cu Bruxelles în acest an. Marea Britanie s-ar alinia la normele europene privind standardele alimentare, bunăstarea animalelor, pesticidele și piețele energetice.
• • •
Dosarul Plahotniuc, într-o fază avansată: procurorii își doresc o finalitate în acest an # Radio Chisinau
Dosarul privind frauda bancară în care este învinuit fostul lider al PDM, Vlad Plahotniuc, se află într-o fază avansată de examinare în instanță, iar din perspectiva acuzării, probele indică spre o soluție de condamnare. O spune procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, care a precizat că procurorii își doresc ca dosarul să aibă o finalitate în acest an, indiferent de decizia pe care o va pronunța instanța, transmite IPN.
În ajun de Crăciun pe stil vechi, salvatorii îndeamnă populația să respecte regulile de securitate pentru prevenirea riscurilor # Radio Chisinau
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îndeamnă populația să respecte regulile de siguranță și prevenire a incendiilor în perioada sărbătorilor de Crăciun pe stil vechi.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare Cod galben privind ghețuș, polei și precipitații însemnate cantitativ.
Un tânăr din Azerbaidjan, expulzat din R. Moldova, după ce a lansat artificii în mulțime # Radio Chisinau
Ieri, 5 ianuarie 2026, ofițerii Direcției regionale Centru (DR Centru) a Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) au îndepărtat de pe teritoriul Republicii Moldova un cetățean străin, în vârstă de 25 de ani, originar din Republica Azerbaidjan, declarat persoană indezirabilă pentru o perioadă de 5 ani.
„Oportunitate strategică majoră pentru România”. Comisia Europeană susține crearea unui hub de securitate la Marea Neagră # Radio Chisinau
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu anunță că demersul său privind crearea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră în România a primit sprijinul Comisiei Europene. Autoritățile de la București trebuie să vină acum cu un proiect concret în acest sens, mai spune europarlamentarul.
Carburanții auto vor costa mai mult de Crăciunul pe stil vechi. Prețurile anunțate de ANRE # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru perioada 07.01.2026 - 09.01.2026.
Ziua Națională a Culturii | Un concert de excepție la Sala cu Orgă: Violoncel și acordeon – călătorie între folclorul românesc și muzica universală # Radio Chisinau
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, în colaborare cu Ambasada României în Republica Moldova și Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cu prilejul Zilei Culturii Naționale un concert de excepție, dedicat promovării valorilor culturale românești și universale.
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu" la Chișinău, în colaborare cu Ambasada României în Republica Moldova și Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cu prilejul Zilei Culturii Naționale un concert de excepție, dedicat promovării valorilor culturale românești și universale.
Peste 30 de persoane au fost evacuate din zona de risc în urma unui incendiu din capitală # Radio Chisinau
Pompierii din capitală au evacuat 32 persoane care riscau să se intoxice cu fum în urma unui incendiu
Rapoartele de evaluare a procurorilor Elena Cazacov și Ghennadi Epure, aprobate de CSP # Radio Chisinau
Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat raportul Comisiei de evaluare a procurorilor în cazul Elenei Cazacov, acuzator în dosarul de învinuire a fostului deputat Constantin Țuțu. De asemenea, a fost aprobat și raportul de evaluare al lui Ghennadi Epure, procuror care a instrumentat dosarele în care au fost condamnate fosta deputată Marina Tauber și bașcana Evghenia Guțul, transmite IPN.
Spectacol muzical cu prilejul Crăciunului pe stil vechi, în PMAN. Programul manifestărilor # Radio Chisinau
Luni, 6 ianuarie, începând cu ora 17:00, în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) din centrul capitalei va fi organizat un spectacol muzical în ajunul Crăciunului pe stil vechi.
Agenția Servicii Publice a lansat un nou serviciu online de luare în evidență a cetățenilor care doresc să activeze în calitate de antreprenori independenți. Aceștia urmează să fie incluși în Registrul de stat al unităților de drept (RSUD).
Braconaj cu lațuri la Bogzești. Inspectorii au găsit cinci capcane și un fazan prins # Radio Chisinau
Inspectorii de mediu din Telenești au depistat mai multe cazuri de braconaj cu lațuri în fondul forestier și pe terenuri agricole din localitatea Bogzești. În total, au fost identificate cinci lațuri, iar într-unul dintre ele era capturat un fazan. Pe două cazuri au fost întocmite procese-verbale contravenționale, iar în alte situații documentarea continuă.
Incendiul din Elveția | Poliția a identificat toate cele 116 persoane rănite la Crans-Montana # Radio Chisinau
Poliția elvețiană a anunțat că a identificat toate cele 116 persoane rănite în incendiul devastator din barul din Crans-Montana, trei sferturi dintre acestea fiind încă internate în spital, transmite France24.
Peste 12.500 de femei din Republica Moldova au beneficiat, pe parcursul anului 2025, de servicii de depistare precoce a cancerului mamar.
Adunarea Generală a Procurorilor va fi convocată pe 20 martie, începând cu ora 10:00, și se va desfășura în format online, a anunțat președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă.
Nicușor Dan participă la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coaliției de Voință”. Vor fi prezenți și doi emisari ai lui Donald Trump # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan participă, marți, la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing) de la Paris, Palatul Elysee, potrivit Administrației Prezidențiale. Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele președintelui SUA, Jared Kushner, vor fi prezenți la întâlnire.
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 61.933 de traversări. Totodată, nouă persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova.
Reforme nepopulare și reconfigurarea mașinăriei ruse. Anul 2026 pentru Republica Moldova: între războiul din Ucraina și războiul hibrid al Rusiei. (Revista Presei) # Radio Chisinau
Presa analizează cum va fi anul 2026 pentru R. Moldova. De asemenea, jurnaliștii continuă să relateze de la procesul de judecată în cazul lui Plahotniuc.
Grădinițele vor activa marți, în ajunul Crăciunului, conform programului prescurtat. Potrivit Direcției generale educație, tineret și sport a municipiului Chișinău, instituțiile preșcolare vor fi deschise între orele 07:00 și 16:00, transmite IPN.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru marți, 6 ianuarie 2026, o zi cu precipitații slabe, temperaturi variate și ceață densă în mai multe regiuni ale țării.
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
În pofida atenționărilor repetate, unii șoferi continuă să circule cu anvelope uzate sau de vară, necorespunzătoare sezonului rece. Potrivit polițiștilor, acest fapt crește riscul de derapare, de producere a accidentelor rutiere și blocajelor în trafic.
Când pică Paștele, Crăciunul și celelalte mari sărbători în acest an. Calendar ortodox 2026 și romano-catolic # Radio Chisinau
Crăciunul a trecut, la fel și sărbătoarea de Sfântul Vasile, dar sărbătorile religioase ale anului 2026 abia încep. Mai jos vă prezentăm când pică în 2026 marile sărbători din calendarul ortodox, dar și din cel romano-catolic.
CEC recepționează rapoartele financiare ale partidelor pentru semestrul II 2025. Termenul limită - 15 ianuarie # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) se află în proces de recepționare și sistematizare a rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru semestrul doi al anului 2025.
O duzină de petroliere au părăsit Venezuela în ciuda blocadei impuse de Trump (Reuters) # Radio Chisinau
Aproximativ o duzină de petroliere încărcate cu țiței și combustibil venezuelean au părăsit apele țării în mod secret de la începutul anului, potrivit documentelor consultate de Reuters și surselor din industrie, inclusiv serviciul de monitorizare TankerTrackers.com.
Ministerul Educației lansează concursul „Capitala Sportului – 2026”. Localitățile pot depune dosarele până pe 30 ianuarie # Radio Chisinau
Ministerul Educației și Cercetării a lansat concursul pentru selectarea localității care va deține titlul „Capitala Sportului – 2026”, în cadrul unui program național destinat promovării stilului de viață activ și sănătos și dezvoltării sportului la nivel local.
Organizația Internațională pentru Migrație și Institutul pentru Politici Europene și Reforme au lansat un apel deschis pentru selectarea a 25 de reprezentanți ai organizațiilor societății civile, care să participe la programul de instruire EU-CSO4MIA. Doritorii trebuie să completeze formularul de aplicare online până pe 15 ianuarie, transmite IPN.
Peste 160 de arbori tăiați ilegal într-un ocol silvic din Criuleni. Prejudiciul se ridică la aproximativ 200 mii de lei # Radio Chisinau
Inspectorii de mediu au depistat 161 de arbori tăiați ilegal, în urma unui control inopinat efectuat la Ocolul Silvic Criuleni, din cadrul Întreprinderii Silvice Chișinău. Verificările au fost dispuse de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, ca urmare a unei sesizări.
Mașinile distruse sau vândute la piese pot fi scoase din admitere temporară, cu o plată unică # Radio Chisinau
Persoanele care au introdus în Republica Moldova un autoturism cu numere străine, aflat în regim de admitere temporară, dar care între timp a fost distrus sau vândut la piese, pot încheia regimul vamal printr-o procedură simplificată, intrată în vigoare din 1 ianuarie și valabilă până pe 31 decembrie 2027, transmite IPN.
Condițiile meteo nefavorabile provoacă accidente. Poliția a raportat mai multe cazuri de derapări și răsturnări de mașini (FOTO) # Radio Chisinau
Poliția Națională informează că, din cauza condițiilor climaterice nefavorabile înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, au fost deja raportate cazuri de derapare și inversare a mijloacelor de transport.
Centrul Național Anticorupție (CNA) a raportat pentru săptămâna precedentă rezultate semnificative în domeniul combaterii corupției și recuperării bunurilor infracționale. Potrivit datelor Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI), active în valoare de peste 290 de milioane de lei au fost sechestrate în baza delegațiilor procurorilor.
Cine va conduce serviciile secrete ucrainene. Zelenski: „Vom extinde experiența trupelor speciale ucrainene” # Radio Chisinau
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, după anunțarea oficială a demisiei lui Vasili Maliuk, l-a numit pe Yevhen Khmara în funcția de șef interimar al Serviciului de Securitate al Ucrainei, potrivit RBC-Ucraina și Serviciului ucrainean al BBC.
O schimbare în conducerea instituțiilor de mediu din Republica Moldova marchează începutul acestui an. Astăzi, Dorin Poverjuc încheie mandatul său în funcția de director al Agenției de Mediu, preluând, prin decizia Guvernului, conducerea Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM), transmite MOLDPRES.
Peste 650 de diplome de model neutru au fost apostilate de către autoritățile Republicii Moldova în ultimii 8 ani # Radio Chisinau
În perioada 28 martie 2018 – 31 decembrie 2025, autoritățile naționale competente au aplicat apostila Republicii Moldova pe 655 de diplome de model neutru, deținute de tineri din regiunea transnistreană. Procedura a fost realizată în conformitate cu legislația în vigoare și cu Decizia protocolară din 25 noiembrie 2017 privind aplicarea apostilei pe actele de studii din regiune.
VIDEO | Nicolas Maduro a fost dus cu elicopterul în fața instanței. A fost păzit de soldați cu mitraliere # Radio Chisinau
Nicolas Maduro a fost preluat de la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn alături de soția lui, puțin după ora 14.00 ora Moldovei, și a fost dus la Tribunalul federal din Manhattan. Soții Maduro au fost transportați cu elicopterul și au fost păziți de soldați cu mitraliere.
Legea freelancerilor a intrat în vigoare: regim fiscal simplificat și protecție socială pentru munca independentă # Radio Chisinau
Începând cu 1 ianuarie 2026, a intrat în vigoare Legea freelancerilor, un nou regim fiscal special destinat persoanelor fizice care lucrează pe cont propriu. Inițiativa are scopul de a simplifica activitatea independentă și de a oferi protecție socială celor care prestează servicii fără a fi angajați.
Prognoza meteo pentru ianuarie 2026: temperaturi normale și precipitații în limitele obișnuite # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a anunțat perspectiva meteorologică pentru luna ianuarie 2026, elaborată în baza analizelor sinoptice și climatice. Potrivit specialiștilor instituției, prima lună a anului va fi caracterizată, în linii mari, de condiții meteo apropiate de mediile multianuale specifice perioadei de iarnă, transmite MOLDPRES.
Amenzile rutiere aplicate moldovenilor peste hotare ar putea fi recunoscute și executate în Republica Moldova # Radio Chisinau
Sancțiunile contravenționale aplicate cetățenilor Republicii Moldova de către autoritățile altor state ar putea fi recunoscute și executate pe teritoriul Republicii Moldova. Ministerul Afacerilor Interne a inițiat procesul de elaborare a modificărilor la Codul contravențional în partea ce vizează constatarea contravențiilor în domeniul circulației rutiere săvârșite cu vehicule înmatriculate în alte state.
Cota zero la impozitul pe profit reinvestit va fi menținută și în 2026. Victoria Belous: „Este o măsură-cheie pentru stimularea economiei” # Radio Chisinau
Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova au decis menținerea cotei zero la impozitul pe profitul nedistribuit și pentru anul 2026, ca parte a noilor măsuri fiscale destinate susținerii mediului de afaceri și stimulării creșterii economice. Deputata Victoria Belous a subliniat că această facilitate fiscală urmărește să încurajeze reinvestirea profitului în dezvoltarea companiilor, crearea de locuri de muncă și creșterea competitivității economiei naționale, transmite MOLDPRES.
Polei, ghețuș și ceață. Meteorologii au emis Cod galben pe întreg teritoriul R. Moldova # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben de polei și ghețuș și cod galben de ceață, valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că intenționează să-l înlocuiască pe șeful serviciului de securitate al țării, SBU, Vasil Maliuk, ca parte a unei remanieri mai ample care a dus și la înlocuirea șefului de cabinet prezidențial. Zelenski a scris în pagina sa de Facebook că i-a cerut lui Maliuk să se concentreze mai mult pe operațiunile de luptă.
Judecătoria Chișinău continuă procesul lui Vlad Plahotniuc: Fostul premier Iurie Leancă este următorul martor al apărării care va fi audiat # Radio Chisinau
Procesul penal în care este vizat Vlad Plahotniuc continuă la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. În ședința de astăzi, instanța urmează să-l audieze pe Iurie Leancă, fost premier, citat ca martor al apărării. La ședință este prezent și Vlad Plahotniuc, comunică MOLDPRES.
Începând cu 1 ianuarie 2026, pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant beneficiază de trei noi denumiri comune internaționale incluse în lista medicamentelor compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie.
Peste 23.000 de tineri au ales să își facă studiile în universitățile din Republica Moldova, în 2025 # Radio Chisinau
În anul 2025, universitățile din Republica Moldova au atras un număr record de studenți de peste 23.000, dintre care 1.113 provin din străinătate. Comparativ cu anul precedent, admiterea la programele de licență a crescut cu 11%, iar la cele de masterat cu 13%, comunică MOLDPRES.
Locuitorii capitalei sunt îndemnați de autoritățile municipale să nu arunce brazii folosiți de sărbători în containere pentru deșeuri menajere, ci să îi lase lângă platformele de gunoi, pentru a facilita colectarea și reciclarea pomilor, transmite IPN.
Istoria unui celebru cantautor, chitarist și producător
