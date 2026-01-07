Fonograful de vineri | Gabriel Dorobanțu, la mulți ani! (audio)

11:05

Inspectorii de mediu din Telenești au depistat mai multe cazuri de braconaj cu lațuri în fondul forestier și pe terenuri agricole din localitatea Bogzești. În total, au fost identificate cinci lațuri, iar într-unul dintre ele era capturat un fazan. Pe două cazuri au fost întocmite procese-verbale contravenționale, iar în alte situații documentarea continuă.