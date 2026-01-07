Președintele României, blocat la Paris: Avionul nu poate decola din cauza vremii
Radio Chisinau, 7 ianuarie 2026 15:30
Revenirea în țară a președintelui României, Nicușor Dan, a fost amânată din nou, după ce aeronava cu care urma să se întoarcă nu a putut decola din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Franța se confruntă cu ninsori abundente, iar mai multe zboruri au fost afectate.
• • •
Acum 30 minute
15:30
Revenirea în țară a președintelui României, Nicușor Dan, a fost amânată din nou, după ce aeronava cu care urma să se întoarcă nu a putut decola din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Franța se confruntă cu ninsori abundente, iar mai multe zboruri au fost afectate.
Acum 2 ore
14:45
Cea mai frumoasă călătorie cu trenul din lume poate fi făcută în Italia și costă doar 15 euro. Traseul feroviar trece prin cinci sate de pe malul mării și oferă peisaje superbe călătorilor. Zona este declarată Parc Național.
14:20
Un număr de 363 de cazuri de gripă au fost înregistrate săptămâna trecută în țară, dintre acestea mai mult de jumătate în capitală. Datele au fost prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP).
13:55
Alpinistul Adrian Ahrițculesei a cucerit Mount Vinson (4.892 metri), cel mai înalt vârf din Antarctica, în cadrul Circuitului „Seven Summits” în care și-a propus să urce pe cei mai înalți șapte munți din lume, a anunțat miercuri managerul sportivului, Adrian Ștefan Jurca.
13:50
Istoria unui interpet român de succes
Acum 4 ore
13:20
Administrația președintelui american Donald Trump a informat-o pe președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, că țara sa trebuie să rupă legăturile cu China, Rusia, Iranul și Cuba, ca parte a unei serii de cerințe înainte de a extrage și vinde petrolul venezuelean, potrivit declarațiilor făcute marți de oficiali americani, citați de ABC News, transmite EFE.
13:00
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile manifestate în ultimele zile, numărul apelurilor la Serviciul 112 a crescut considerabil.
12:40
Granturi în valoare de 75,5 milioane de lei au fost solicitate de producători în cadrul apelului de finanțare prin Proiectul „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)”, încheiat pe 31 decembrie 2025. Cea mai mare parte a sumei solicitate revine inițiativelor de creștere a bovinelor.
12:15
Maia Sandu, mesaj de Crăciun pe stil vechi: Să avem pace în suflet și oameni dragi aproape # Radio Chisinau
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Crăciunului pe stil vechi, adresat cetățenilor care sărbătoresc Nașterea Domnului.
Acum 6 ore
11:40
„Coaliția de Voință”, la Paris | Garanții de securitate solide pentru Ucraina; Franța și Marea Britanie s-au angajat să trimită trupe, cu ce va contribui România # Radio Chisinau
Reuniunea liderilor „Coaliției celor care vor” s-a încheiat marți seară, la Paris, cu anunțuri importante pentru viitorul Ucrainei. Pe lângă declarația comună referitoare la „garanții solide pentru o pace solidă și de durată”, a fost semnată și o declarație tripartită de intenție care ar urma să va deschidă calea pentru desfășurarea trupelor franceze și britanice pe teritoriul ucrainean, după încetarea focului.
11:30
METEO | Vremea se răcește în Republica Moldova. La nord se așteaptă temperaturi de până la -18°C # Radio Chisinau
După Crăciun, Republica Moldova va fi lovită de un val de frig accentuat. Meteorologii anunță precipitații slabe, ceață, polei și o scădere bruscă a temperaturilor, iar din 9 ianuarie nopțile vor deveni tot mai geroase, cu minime de până la -18 grade Celsius în nordul țării.
11:10
Alertă de călătorie pentru Franța, emisă de MAE de la București. Zboruri anulate pe aeroporturile din Paris # Radio Chisinau
Autoritățile franceze avertizează asupra unor perturbări majore ale transportului rutier, feroviar și aerian miercuri, 7 ianuarie
10:45
Cât valorează un euro și un dolar. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 7 ianuarie # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 7 ianuarie 2026.
10:20
„Coaliția de Voință”, la Paris | Garanții de securitate solide pentru Ucraina; Franța și Marea Britanie s-au angajat trimită trupe, cu ce va contribui România # Radio Chisinau
Reuniunea liderilor „Coaliției celor care vor” s-a încheiat marți seară, la Paris, cu anunțuri importante pentru viitorul Ucrainei. Pe lângă declarația comună referitoare la „garanții solide pentru o pace solidă și de durată”, a fost semnată și o declarație tripartită de intenție care ar urma să va deschidă calea pentru desfășurarea trupelor franceze și britanice pe teritoriul ucrainean, după încetarea focului.
09:55
Incendiu de proporții într-un depozit alimentar din Capitală: Zeci de pompieri mobilizați # Radio Chisinau
Un dimineața zilei de 7 ianuarie, angajații IGSU au intervenit conform nivelului sporit la lichidarea unui incendiu de proporții izbucnit într-un depozit cu produse alimentare situat pe strada Mihai Viteazul nr.15 A.
Acum 8 ore
09:30
Maia Sandu va participa la deschiderea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă miercuri, 7 ianuarie, la lansarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene.
09:10
Creștinii ortodocși care respectă calendarul bisericesc pe stil vechi sărbătoresc astăzi Crăciunul. În această zi, creștinii care au postit se pot împărtăși și este dezlegare la orice fel de mâncăruri.
Acum 24 ore
21:20
Cum se face, pas cu pas, înregistrarea online a antreprenorilor independenți (freelanceri) # Radio Chisinau
Agenția Servicii Publice (ASP) a lansat, din data de 5 ianuarie, un serviciu nou, în format online, de luare în evidență în Registrul de stat al unităților de drept (RSUD) a persoanelor care doresc să înregistreze activitatea de antreprenor independent.
21:00
ODA va relansa apelurile de granturi pentru antreprenori după aprobarea bugetului instituției # Radio Chisinau
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) a anunțat astăzi ca relansarea apelurilor de granturi, acordate prin programele gestionate de instituție, este planificată după aprobarea bugetului pentru anul 2026, care ar urma să aibă loc la sfârșitul lunii ianuarie, începutul lunii februarie 2026, transmite MOLDPRES.
20:35
Lapte praf pentru bebeluși, rechemat din magazine din cauza unor neconformități (FOTO) # Radio Chisinau
O cantitate limitată de lapte praf pentru bebeluși produs de compania Nestle este retrasă voluntar din magazine, după identificarea unei neconformități la un ingredient provenit de la un furnizor extern, utilizat în procesul de fabricație.
20:15
Guvernul lansează apel de implicare activă pentru cel de-al doilea raport privind Agenda 2030 # Radio Chisinau
Guvernul lansează un apel de implicare activă în procesul de elaborare a celui de-al doilea Raport Național Voluntar privind implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Raportul urmează să fie prezentat în cadrul Forumului Politic la Nivel Înalt al Organizațiilor Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc în iulie 2026, transmite IPN.
19:55
Noul șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului a fost prezentat echipei (FOTO) # Radio Chisinau
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a prezentat astăzi echipei Inspectoratului pentru Protecția Mediului noul șef al instituției, Dorin Poverjuc. În cadrul întâlnirii, au fost stabilite clar prioritățile și așteptările pentru perioada următoare, cu un mesaj ferm transmis tuturor: toleranță zero față de ilegalități.
19:35
Majoritatea elevilor se întorc la ore după vacanța de iarnă pe 9 ianuarie. Într-un răspuns pentru IPN, Ministerului Educației și Cercetării, a precizat că din cele 1 165 de instituții de învățământ general, 834 au decis să înceapă vineri cel de-al doilea semestru al anului școlar, iar ceilalți – de luni, 12 ianuarie.
19:15
Comisia de evaluare a procurorilor (Completul B) a finalizat evaluarea a doi procurori din Procuratura Anticorupție: Gheorghe Iapără și Vitalie Ivanov. Completul nu a identificat probleme privind conformitatea acestora cu criteriile de integritate etică și financiară, transmite MOLDPRES.
18:45
Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” a înregistrat, în anul trecut, un trafic de aproape 6 milioane de pasageri, în creștere cu 46,8% față de 2024, transmite IPN.
18:25
Avarie pe linia electrică Chișinău–Malina Mică: perturbări temporare în sistemul de termoficare din zona Telecentru # Radio Chisinau
Termoelectrica S.A. informează consumatorii că, în urma unei căderi de tensiune pe linia electrică de 110 kV „Chișinău – Malina Mică”, au fost înregistrate perturbări care au influențat regimul hidraulic al sistemului de termoficare.”
18:05
Decizie-cheie pentru Ucraina, pe masa liderilor „Coaliției de voință”, strânși la Paris. Ce spune proiectul de declarație scurs în presă # Radio Chisinau
Reuniunea din capitala Franței are drept scop finalizarea, pe cât posibil, a contribuțiilor la viitoarele garanții de securitate pentru a oferi asigurări Kievului, în cazul unui armistițiu cu Rusia, scrie Reuters.
17:45
Primăria Chișinău anunță că, în perioada 7–8 ianuarie 2026, vor fi operate modificări în circulația mai multor rute de autobuz. Acestea vor circula conform unor orare ajustate, iar în zilele de 7 și 8 ianuarie 2026, circulația rutelor de autobuz nr. 12, 18b, 50 și 52 va fi suspendată.
17:20
Programul EcoVoucher continuă în 2026 cu un buget de aproximativ 40 milioane de lei # Radio Chisinau
Programul guvernamental EcoVoucher, implementat de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED), va continua și în 2026 cu un buget de aproximativ 40 de milioane de lei, similar cu cel al anilor anteriori. În doi ani de la lansare, programul a sprijinit peste 40.000 de familii și a generat economii de aproape 30 de milioane de lei în facturile pentru energia electrică, echivalentul a circa 8 milioane de kilowați-oră anual, afirmă datele CNED.
17:00
Consiliul municipal Chișinău urmează să se întrunească în ședință pe data de 20 ianuarie. Convocarea a fost solicitată de fracțiunea Partidului Mișcarea Alternativa Națională, condus de primarul general, Ion Ceban, transmite IPN.
16:40
Serviciul Vamal al Republicii Moldova informează că postul vamal de tip debarcader „Molovata” și-a întrerupt temporar activitatea din cauza ceții dense, care afectează vizibilitatea și siguranța circulației pe râul Nistru.
16:15
Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei a adus alinare copiilor internați în spital # Radio Chisinau
Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Episcopul de Bălți, PS Antonie, însoțit de PC Protoiereu Dorian Revenco, protopopul de Bălți, și PC Protoiereu Andrian Agapi, preot misionar în cadrul Episcopiei de Bălți a Mitropoliei Basarabiei a vizitat Departamentul Pediatrie al IMSP Spitalul Municipal Bălți, unde a oferit cadouri celor 96 de copii internați.
15:55
Republica Moldova a înregistrat o creștere semnificativă a exporturilor de servicii în 2025, depășind exporturile de bunuri # Radio Chisinau
În perioada ianuarie–septembrie 2025, Republica Moldova a înregistrat o creștere semnificativă a exporturilor de servicii, confirmând rolul esențial al acestui sector în susținerea creșterii economice și diversificarea economiei naționale. Exporturile de servicii au avansat cu 9,7% în termeni reali, contribuind cu 1,4 puncte procentuale la creșterea PIB-ului de 2% în aceeași perioadă.
Ieri
15:35
Nestle retrage de pe piața din Europa mai multe loturi de lapte praf pentru sugari din cauza posibilei prezențe a unei toxine # Radio Chisinau
Gigantul elvețian Nestle a anunțat luni o retragere voluntară de la comercializare a mai multor loturi de lapte praf pentru sugari mărcile SMA, BEBA și NAN, în mai multe țări europene, inclusiv Germania, Austria, Danemarca, Italia, Suedia și Franța, din cauza prezenței potențiale a unei toxine care ar putea provoca greață, vărsături și crampe abdominale, transmite Reuters.
15:25
Veaceslav Platon, anunțat în căutare internațională, a trimis o solicitare în instanță prin care cere să fie audiat în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară”, în care este învinuit Vlad Plahotniuc. Completul de judecători a anunțat despre recepționarea cererii în debutul ședinței de judecată de marți. Aceasta urmează să fie analizată de părți, transmite IPN.
14:55
Premierul britanic pregătește un proiect de lege de transfer al competențelor către UE # Radio Chisinau
Prim ministrul britanic Keir Starmer va solicita deputaților să autorizeze transferul competențelor juridice suverane britanice către Europa pentru prima dată de la Brexit, pregătind astfel terenul pentru reluarea relațiilor cu Bruxelles în acest an. Marea Britanie s-ar alinia la normele europene privind standardele alimentare, bunăstarea animalelor, pesticidele și piețele energetice.
14:35
Dosarul Plahotniuc, într-o fază avansată: procurorii își doresc o finalitate în acest an # Radio Chisinau
Dosarul privind frauda bancară în care este învinuit fostul lider al PDM, Vlad Plahotniuc, se află într-o fază avansată de examinare în instanță, iar din perspectiva acuzării, probele indică spre o soluție de condamnare. O spune procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, care a precizat că procurorii își doresc ca dosarul să aibă o finalitate în acest an, indiferent de decizia pe care o va pronunța instanța, transmite IPN.
14:15
În ajun de Crăciun pe stil vechi, salvatorii îndeamnă populația să respecte regulile de securitate pentru prevenirea riscurilor # Radio Chisinau
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îndeamnă populația să respecte regulile de siguranță și prevenire a incendiilor în perioada sărbătorilor de Crăciun pe stil vechi.
13:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare Cod galben privind ghețuș, polei și precipitații însemnate cantitativ.
13:35
Un tânăr din Azerbaidjan, expulzat din R. Moldova, după ce a lansat artificii în mulțime # Radio Chisinau
Ieri, 5 ianuarie 2026, ofițerii Direcției regionale Centru (DR Centru) a Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) au îndepărtat de pe teritoriul Republicii Moldova un cetățean străin, în vârstă de 25 de ani, originar din Republica Azerbaidjan, declarat persoană indezirabilă pentru o perioadă de 5 ani.
13:15
„Oportunitate strategică majoră pentru România”. Comisia Europeană susține crearea unui hub de securitate la Marea Neagră # Radio Chisinau
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu anunță că demersul său privind crearea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră în România a primit sprijinul Comisiei Europene. Autoritățile de la București trebuie să vină acum cu un proiect concret în acest sens, mai spune europarlamentarul.
12:55
Carburanții auto vor costa mai mult de Crăciunul pe stil vechi. Prețurile anunțate de ANRE # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru perioada 07.01.2026 - 09.01.2026.
12:40
Ziua Națională a Culturii | Un concert de excepție la Sala cu Orgă: Violoncel și acordeon – călătorie între folclorul românesc și muzica universală # Radio Chisinau
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, în colaborare cu Ambasada României în Republica Moldova și Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cu prilejul Zilei Culturii Naționale un concert de excepție, dedicat promovării valorilor culturale românești și universale.
12:35
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, în colaborare cu Ambasada României în Republica Moldova și Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cu prilejul Zilei Culturii Naționale un concert de excepție, dedicat promovării valorilor culturale românești și universale.
12:15
Peste 30 de persoane au fost evacuate din zona de risc în urma unui incendiu din capitală # Radio Chisinau
Pompierii din capitală au evacuat 32 persoane care riscau să se intoxice cu fum în urma unui incendiu
11:55
Rapoartele de evaluare a procurorilor Elena Cazacov și Ghennadi Epure, aprobate de CSP # Radio Chisinau
Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat raportul Comisiei de evaluare a procurorilor în cazul Elenei Cazacov, acuzator în dosarul de învinuire a fostului deputat Constantin Țuțu. De asemenea, a fost aprobat și raportul de evaluare al lui Ghennadi Epure, procuror care a instrumentat dosarele în care au fost condamnate fosta deputată Marina Tauber și bașcana Evghenia Guțul, transmite IPN.
11:45
Spectacol muzical cu prilejul Crăciunului pe stil vechi, în PMAN. Programul manifestărilor # Radio Chisinau
Luni, 6 ianuarie, începând cu ora 17:00, în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) din centrul capitalei va fi organizat un spectacol muzical în ajunul Crăciunului pe stil vechi.
11:35
Agenția Servicii Publice a lansat un nou serviciu online de luare în evidență a cetățenilor care doresc să activeze în calitate de antreprenori independenți. Aceștia urmează să fie incluși în Registrul de stat al unităților de drept (RSUD).
11:15
Spectacol muzical cu prilejul Crăciunului pe stil vechi, în PMAN. Programul manifestațiilor # Radio Chisinau
Luni, 6 ianuarie, începând cu ora 17:00, în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) din centrul capitalei va fi organizat un spectacol muzical în ajunul Crăciunului pe stil vechi.
11:05
Braconaj cu lațuri la Bogzești. Inspectorii au găsit cinci capcane și un fazan prins # Radio Chisinau
Inspectorii de mediu din Telenești au depistat mai multe cazuri de braconaj cu lațuri în fondul forestier și pe terenuri agricole din localitatea Bogzești. În total, au fost identificate cinci lațuri, iar într-unul dintre ele era capturat un fazan. Pe două cazuri au fost întocmite procese-verbale contravenționale, iar în alte situații documentarea continuă.
