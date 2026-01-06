Avertisment pentru turiştii care merg într-o populară zonă de vacanță: „Aproape şi-a pierdut piciorul”

17:00

Opt persoane – trei adulţi şi cinci copii – ai fost transportate la spital, luni după-amiază, în urma unui accident în care au fost implicate două autoturisme, produs în judeţul Argeş, România. Accidentul rutier s-a produs în comuna Pietroşani, satul Retevoeşti, fiind implicate două autoturisme. Acolo au ajuns iniţial pompierii de la Detaşamentul Mioveni cu […]