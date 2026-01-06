Decizie-cheie pentru Ucraina, pe masa liderilor „Coaliției de voință”, strânși la Paris: Ce spune proiectul de declarație scurs în presă
UNIMEDIA, 6 ianuarie 2026 18:00
Reuniunea din capitala Franței are drept scop finalizarea, pe cât posibil, a contribuțiilor la viitoarele garanții de securitate pentru a oferi asigurări Kievului, în cazul unui armistițiu cu Rusia, scrie HotNews.ro, citând Reuters.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 10 minute
18:10
(video) Un azer de 25 de ani, declarat indezirabil și expulzat din RM, după ce a lansat focuri de artificii în mulțimea din PMAN, în noaptea de Revelion # UNIMEDIA
Un străin, declarat indezirabil pentru că a pus în pericol viața și securitatea oamenilor din PMAN, de Revelion, a fost expulzat din Republica Moldova, de către ofițerii Direcției regionale Centru (DR Centru) a Inspectoratului General pentru Migrație (IGM). Tânărul în vârstă de 25 de ani, originar din Republica Azerbaidjan, a fost declarat persoană indezirabilă pentru o perioadă de 5 ani.
Acum 30 minute
18:00
Decizie-cheie pentru Ucraina, pe masa liderilor „Coaliției de voință”, strânși la Paris: Ce spune proiectul de declarație scurs în presă # UNIMEDIA
Reuniunea din capitala Franței are drept scop finalizarea, pe cât posibil, a contribuțiilor la viitoarele garanții de securitate pentru a oferi asigurări Kievului, în cazul unui armistițiu cu Rusia, scrie HotNews.ro, citând Reuters.
17:50
(live) Slujba Privegherii la Catedrala Metropolitană, în cinstea Nașterii lui Iisus Hristos # UNIMEDIA
În ajun de Crăciunul pe stil vechi, la Catedrala Metropolitană din capitală are loc slujba Privegherii în cinstea Praznicului Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
Acum o oră
17:20
(video) „Unde a păstrat socrul dvs jumătate mil. lei, pe care vi i-a donat, iar o parte - împrumutat?” Ghennadi Epure, cu întrebări de la CSP, a trecut Vettingul # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat, în ședința de astăzi, raportul Comisiei de evaluare a procurorilor emis în privința lui Ghennadi Epure, procurorul anticorupție responsabil de dosarul Guțul și Popan, actualmente director adjunct al Institutului Național al Justiției. Totuși, membrii Consiliului au avut mai multe întrebări la Epure.
Acum 2 ore
16:50
(foto/video) O Tesla și un Volvo, boțite după un accident la un sens giratoriu din capitală: Poliția, la fața locului # UNIMEDIA
Un accident cu implicarea a două automobile - o Tesla și un Volvo, a avut loc astăzi, la sensul giratoriu din preajma Tipografiei Centrale din sectorul Rîșcani al capitalei. Imagini video de la locul impactului au fost trimise la redacția UNIMEDIA. Potrivit poliției, nicio persoană nu a fost rănită.
16:40
Țara care a interzis complet accesul americanilor și a blocat permanent eliberarea de vize pentru SUA # UNIMEDIA
Statele Unite și alte 39 de țări se confruntă, începând cu luna ianuarie 2026, cu un val de interdicții și restricții de călătorie. Decizia administrației Trump de a extinde, în decembrie 2025, lista țărilor vizate de interdicții de călătorie a generat reacții similare din partea unor state. Potrivit publicației americane The Street, citată de Libertatea, cel puțin patru națiuni au anunțat măsuri de reciprocitate împotriva cetățenilor americani.
16:30
Samsung prezintă „Partenerul tău pentru o viață cu AI”, în premieră, la expoziția The First Look, în cadrul CES 2026 # UNIMEDIA
Dispozitive și experiențe de ultimă generație, bazate pe inteligență artificială sunt prezentate la standul Samsung, până în data de 7 ianuarie.Samsung Electronics Co., Ltd. a dezvăluit astăzi viziunea sa „Companion to AI Living” (Partenerul tău pentru o viață cu AI) la premiera sa ”The First Look”, în cadrul evenimentului CES 2026, care a avut loc în sala Latour Ballroom de la Wynn Las Vegas. Accentul evenimentului a fost pus pe inteligența artificială ca filozofie a companiei Samsung, conectând zonele de cercetare-dezvoltare, dar și cea operațională ale companiei, cu experiența utilizatorului.
16:20
Postul vamal Molovata, închis temporar, din cauza ceții dense: Ce altă opțiune au călătorii # UNIMEDIA
Postul vamal de tip debarcader „Molovata” și-a întrerupt temporar activitatea, din cauza ceții dense, care afectează vizibilitatea și siguranța circulației pe râul Nistru, anunță Serviciul Vamal.
Acum 4 ore
15:40
(video) Accesorii de la Gucci, Dolce Gabbana, bani în plic și purcei: Emilian Crețu a făcut unboxing la cadouri, după petrecerea „total black” de ziua sa # UNIMEDIA
O carte cu seif, accesorii de la Gucci, Dolce Gabana, parfumuri de la Tom Ford, bani în plic și chiar doi purcei. Sunt doar câteva dintre cadourile pe care le-a primit Emilian Crețu la petrecerea „total black”, pe care a organizat-o de ziua sa. Actorul a făcut unboxing la daruri și a numărat și banii.
15:30
„Există doar legea forței, iar Rusia știe acest lucru de mult timp”. Ce urmărește Moscova, după ce a pierdut un aliat în „Vestul Sălbatic” al lui Trump # UNIMEDIA
Capturarea rapidă a liderului venezuelean Nicolas Maduro de către Statele Unite îl privează pe Vladimir Putin de un aliat și ar putea crește „influența petrolieră” a SUA, dar Moscova urmărește să obțină potențiale câștiguri din divizarea lumii în sfere de influență de către președintele american Donald Trump, a scris luni Reuters, relatează HotNews.ro.
15:00
(video) La un pas să se izbească într-un alt automobil: Momentul în care o mașină derapează, în timpul unei depășiri, și aterizează în șanț # UNIMEDIA
Un automobil de model Renault a derapat și a ajuns într-un șanț, în timp ce efectua o depășire periculosă, pe un drum acoperit cu ninsoare și polei. Accidentul s-a produs în nordul Moldovei.
14:30
Cod galben de polei și ghețuș de Crăciunul pe stil vechi: Avertizarea, valabilă inclusiv pe 8 și 9 ianuarie # UNIMEDIA
Meteorologii au emis cod galben de polei și ghețuș de Crăciunul pe stil vechi. Astfel, în perioada 7–8 ianuarie, în jumătatea de nord a țării, iar pe 9 ianuarie pe arii extinse, se va semnala polei, iar pe drumuri se va forma ghețuș.
14:20
Șoferi, faceți plinul astăzi: Benzina și motorina vor fi mai scumpe de Crăciunul pe stil vechi. Cu cât cresc prețurile # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță pentru perioada 7 - 9 ianuarie, prețuri mai mari la carburanți. Astfel, litrul de benzină și cel de motorină se scumpesc cu câte 2 bănuți.
Acum 6 ore
14:00
Scandal de început de an: Kate și Regina Camilla abia mai suportă să stea împreună în aceeași cameră. Conflictul „devine nuclear” # UNIMEDIA
Prințesa Kate se află în centrul unei dispute din ce în ce mai aprige cu Regina Camilla, surse regale declarând că cele două femei abia mai tolerează să fie în aceeași cameră, scrie okmagazine.ro.
13:40
(video) „10 mașini de poliție vor să ne apere de ceapă.” Costiuc, de la protestul cu tractoare: O punem pe mesele deputaților, să le dezinfecteze mintea # UNIMEDIA
Deputatul Democrația Acasă Vasile Costiuc, prezent la protestul de astăzi al fermierilor, desfășurat la Negureni, Telenești, a declarat, mai în glumă, mai în serios, că „10 mașini de poliție au venit să-i apere de ceapă” pe manifestanți. „Aș tăia mai multă și aș pune-o pe mesele deputaților, poate s-or dezinfecta la minte. Cred că trebuie de umplut Parlamentul cu ceapă”, a declarat politicianul.
13:30
Regimul din Venezuela a lansat un val de represiune în țară, după capturarea lui Maduro: Forțe paramilitare pe străzi, jurnaliști arestați, manifestații interzise # UNIMEDIA
Un decret care instituia starea de urgență, datat din 3 ianuarie, dar publicat în Monitorul Oficial luni, a ordonat autorităților să „înceapă imediat căutarea și arestarea oricărei persoane implicate în promovarea sau sprijinirea atacului armat al SUA împotriva teritoriului republicii”, scrie HotNews.ro citând Financial Times.
13:10
(video) „Arde și în salon!” Un microbuz, mistuit de flăcări după un accident la Căușeni: Șoferii nu au reușit să stingă incendiul # UNIMEDIA
Un microbuz a luat foc în urma unui accident, produs în apropiere de orașul Căușeni. Imaginile cu vehiculul mistruit de flăcări au fost distribuite pe rețele.
13:00
(video) „Dacă eram în UE, ieșeam în stradă toți, cu bălegar, aruncam cu ceapă, ca la Bruxelles.” Vasile Costiuc, la protestul fermierilor de la Negureni: Ne-au spus că ne mănâncă pușcăria # UNIMEDIA
Deputatul Vasile Costiuc, liderul Democrația Acasă, participă la protestul fermierilor de la Negureni, Telenești. „Dacă eram în UE, ieșeam în stradă toți, cu bălegar, aruncam cu ceapă, ca la Bruxelles”, a declarat parlamentarul. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
13:00
Iurie Leancă, despre criza bancară din 2014: „Principalele instituții din sistemul financiar erau conduse de reprezentanți ai PLDM șI PL, iar celelalte partide nu puteau interveni” # UNIMEDIA
Fostul premier Iurie Leancă a fost audiat luni, 5 ianuarie, în calitate de martor al apărării în dosarul lui Vlad Plahotniuc, judecat pentru rolul pe care l-ar fi avut în frauda bancară din 2014. Acesta a declarat în fața instanței că atât Banca Națională a Moldovei, condusă de reprezentanți ai Partidul Liberal, cât și Consiliul de administrare al Băncii de Economii și alte instituții ale statului responsabile de sectorul financiar, conduse de reprezentanți ai PLDM, nu au intervenit la timp pentru a opri devalizările de la BEM, scrie ziua.md.
12:50
Irina Vlah: În 2025, Moldova şi-a compromis statutul de ţară capabilă să organizeze alegeri democratice # UNIMEDIA
Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că anul 2025 a devenit deja istorie şi acum, când avem tabloul integral, putem face unele concluzii importante despre ce a însemnat acesta pentru Republica Moldova. Ea spune că, deoarece despre unele lucruri bune sau relativ bune au vorbit alţii, și-a asumat dificila misiune de a vorbi despre lucruri mai puţin plăcute.
12:40
(foto/video) Frigul face ravagii în Europa: Zboruri și trenuri anulate, școli închise și viscol care ajunge la 120 km/h # UNIMEDIA
Ninsorile abundente aduc părți din Europa în pragul blocajului: sute de zboruri au fost anulate, mai multe trenuri au fost suspendate, iar școlile au rămas închise. Se întâmplă în Olanda, Franța, Marea Britanie, Irlanda, Germania. De asemenea, au fost înregistrate și ambuteiaje cu o lungime de 1.000 de kilometri.
12:20
(live) „Dacă eram în UE, ieșeam în stradă toți, cu bălegar, aruncam cu ceapă, ca la Bruxelles.” Vasile Costiuc, la protestul fermierilor de la Negureni: Ne-au spus că ne mănâncă pușcăria # UNIMEDIA
Deputatul Vasile Costiuc, liderul Democrația Acasă, participă la protestul fermierilor de la Negureni, Telenești. „Dacă eram în UE, ieșeam în stradă toți, cu bălegar, aruncam cu ceapă, ca la Bruxelles”, a declarat parlamentarul. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
Acum 8 ore
12:10
(video) „A 4-a mașină, stâlpul deja stă să cadă.” O Toyota Prado a dărâmat un gard din piatră, după ce a lunecat ca sania pe gheață, la Durlești # UNIMEDIA
Un automobil de model Toyota Prado a derapat de pe un drum secundar la Durlești și s-a oprit într-un gard de piatră. Pompierii, prezenți la fața locului, nu au reușit să intervină înainte de a se produce impactul. Imaginile, distribuite pe rețele, au stârnit numeroase comentarii. În timp ce unii internauți au dat vina pe șofer, iar alții pe autorități, alții s-au întrebat cine va repara dauna.
11:40
(video) Ultimele imagini video cu bărbatul dispărut la ferma din Anenii Noi, în viață: Momentul în care se îndreaptă spre casa suspectului, însoțit de acesta # UNIMEDIA
Imagini de pe camerele de supraveghere din satul Beriozhi, acolo unde a fost reținut suspectul de omorul unui bărbat dispărut în luna septembrie, au fost puse la dispoziția echipei Life MD Documentary de către concubina victimei. În acestea, apare Gheorghe Porumbescu, fiind însoțit de Stepan Găină, învinuitul care se află, acum, în custodia oamenilor legii.
11:20
Doliu în lumea sportului: Campionul mondial la canoe a fost găsit mort în casă. Avea doar 34 de ani # UNIMEDIA
Lumea sportului trece prin momente de profundă tristețe după dispariția lui Mikloș Dudaș, fost campion mondial la kaiac-canoe, găsit fără viață în locuința sa în dimineața zilei de luni. Sportivul maghiar avea doar 34 de ani, relatează Can Can.
11:10
Panică într-un bloc cu 16 etaje din capitală, în această noapte, după ce a izbucnit un incendiu: Pompierii au evacuat zeci de persoane # UNIMEDIA
32 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc cu 16 nivele din capitală, în urma unui incendiu care a izbucnit în această noapte, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
10:50
Protest cu tractoare la Negureni, în plină iarnă: „Vrem să arătăm ce dezastru a făcut actuala guvernare din singura sursă de venit de la sate” # UNIMEDIA
Poliția informează că astăzi, este planificată desfășurarea unui protest în localitatea Negureni, raionul Telenești, cu posibila implicare a tehnicii agricole (tractoare). În acest context, oamenii legii recomandă șoferilor să evite traseul Negureni – Telenești și să opteze pentru rute alternative, iar participanților la manifestație - să manifesteze responsabilitate civică, să evite blocarea drumurilor publice și să coopereze cu forțele de ordine. „Vrem să arătăm ce dezastru a făcut actuala guvernare din singura sursă de venit de la sate”, spune unul dintre fermierii care îndeamnă și alți agricultori să se alăture protestului.
10:40
Nicolas Maduro, la finalul primei audieri în fața justiției americane: „În numele lui Dumnezeu, voi fi liber” # UNIMEDIA
La sfârșitul audierii preliminare de luni a lui Nicolas Maduro, acesta s-a întors să salute mulțimea, ceea ce l-a determinat pe un bărbat să se ridice și să transmită un mesaj liderului venezuelean îndepărtat de la putere, relatează HotNews.ro citând NBC News.
10:40
(video) Polițiștii au împins la greu mașini blocate în zăpadă, în această noapte: Mai multe zone ale țării, afectate de ninsori și ceață # UNIMEDIA
Condițiile meteo înregistrate în ultimele 24 de ore au afectat mai multe zone ale țării și au complicat circulația rutieră, anunță Poliția Națională. Oamenii legii au intervenit, pentru a ajuta șoferii mașinile cărora au rămas blocate.
10:30
(foto) Viața bate filmul. Fostă concurentă de la iUmor, bunică la doar 35 de ani: „Va naște în luna februarie” # UNIMEDIA
Viața bate filmul, iar protagonista poveștii următoare este exemplul viu că expresia este cum nu se poate mai adevărată. Ani la rând, viața ei a fost un carusel al scandalurilor, proceselor și acuzațiilor, însă ultimul an a adus schimbări radicale. Relația tensionată cu fiica sa a culminat cu plângeri penale și riscul real de a ajunge după gratii, însă destinul avea să schimbe cursul poveștii. Împăcarea dintre ea și fată a avut loc în urmă cu puțin timp, atunci când bruneta a aflat că va deveni bunică la doar 35 de ani. După ani de suferință, post și rugăciune, viața ei s-a schimbat radical. Despre toate aceste lucruri, dar și despre viitoarea nuntă mult visată a vorbit tânăra într-un interviu exclusiv CANCAN.RO.
Acum 12 ore
10:10
Președintele Academiei Române, despre desființarea Universității din Cahul: „E un semn rău, înseamnă și ruperea unor legături între românii de pe cele două maluri ale Prutului, ceea ce este extrem de grav” # UNIMEDIA
Ministerul Educației din Republica Moldova a anunțat zilele trecute sfârşitul Universității de Stat din Cahul, fondate în 1999 pentru a implementa proiectul unei extensii a Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi. „Desființarea ei, sub o formă voalată, nu anunță un viitor așa cum s-ar cuveni, în privința integrării românilor de pe cele două maluri ale Prutului și în privința unirii pe care o visăm cu toții”, avertizează prof. dr. Ioan Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, citat de Libertatea.
10:00
(live) CSP, în prima ședință din 2026: Rapoartele Comisiei Vetting pe evaluarea a doi procurori, aprobate de Consiliu # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește în prima ședință din acest an. Pe ordinea de zi figurează 9 subiecte, inclusiv rapoartele Comisiei Vetting emise în privința procurorilor Elena Cazacov și Ghennadi Epure. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
10:00
Aproximativ 13.000 de clienți vor fi preluați de la RWS Bank, o bancă ucraineană cu o istorie de peste 30 de ani, anterior deținută de grupul Swedbank.IuteBank va fi construită de la zero ca bancă digitală complet licențiată, operând sub supravegherea Băncii Naționale a Ucrainei.Iute va plafona investițiile totale în Ucraina la 15 milioane de euro, iar pierderea netă estimată a băncii în 2026 va fi limitată la 3 milioane de euro.
09:50
Tensiuni la Praga, după discursul în care președintele parlamentului ceh a denigrat Ucraina: Ambasadorul Kievului a mers la MAE # UNIMEDIA
Ministrul de externe al Cehiei l-a primit luni pe ambasadorul Ucrainei, care criticase discursul susținut de Anul Nou de președintele de extremă dreapta al parlamentului de la Praga, în care acesta denigra Ucraina devastată de război, transmite HotNews.ro, citând AFP.
09:40
(video) „A ieșit în pijama, la poartă, și dusă a fost.” O femeie dispărută acum 20 de ani, din Chișinău, ar fi victima suspectului de la Anenii Noi: A amenințat-o cu moartea # UNIMEDIA
Noi detalii cutremurătoare despre o femeie care ar fi fost ucisă acum 20 de ani, de suspectul de la Anenii Noi, reținut recent, ies la iveală. Echipa Life MD a documentat relatarea fostei concubine a unuia dintre fiii bărbatului și a identificat, la Chișinău, rudele victimei dispărute. Acestea au relatat circumstanțele în care au văzut-o ultima oară pe Lidia Redico și de ce cred că anume Stepan Găină ar fi cel care a omorât-o. Inițial, polițiștii au refuzat să deschidă o cauză penală privind dispariția ei, deși timp de doi ani, Lidia Redico a depus mai multe plângeri pe numele lui Stepan Găină, din cauza amenințărilor pe care le primea de la acesta. În cele din urmă, ancheta a fost pornită, cu sprijinul unui politician, deputat în Parlament la acea vreme, care a făcut public cazul, inclusiv în presă. Ani la rând, femeia a fost căutată, dar fără rezultat.
09:20
Adunarea Generală a Procurorilor se va desfășura, în 2026, în premieră online: Ce dată a stabilit CSP, pentru aceasta # UNIMEDIA
CSP a decis, în ședința de astăzi, când va avea loc Adunarea Generală a Procurorilor, în acest an. Aceasta se va desfășura, în premieră, în format online.
09:10
(live) CSP, în prima ședință din 2026: Rapoartele Comisiei Vetting pe evaluarea a doi procurori, pe masa Consiliului # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește în prima ședință din acest an. Pe ordinea de zi figurează 9 subiecte, inclusiv rapoartele Comisiei Vetting emise în privința procurorilor Elena Cazacov și Ghennadi Epure. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
09:10
Pe 6 ianuarie, istoria a fost marcată de încoronarea lui Harold al II-lea ca rege al Angliei și de reînființarea Partidului Național Liberal în România.
08:30
Berbecii trebuie să cântărească fiecare cuvânt, iar Taurii - să evite cheltuielile inutile: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce o zi de reflecție și decizii importante pentru toate semnele zodiacale. Fiecare nativ va fi ghidat de arhetipurile astrologice în alegerea căii de urmat. Horoscopul zilnic poate dezvălui indicii personalizate, oferind o perspectivă asupra modului în care aceste influențe cosmice se reflectă în viața fiecăruia.
08:10
Euro se depreciază ușor, în timp ce Dolarul crește: Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi # UNIMEDIA
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
08:00
Euro se apreciază ușor, în timp ce Dolarul crește: Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi # UNIMEDIA
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:20
Astăzi, vremea în Moldova va fi caracterizată de ceață și precipitații mixte, tipice sezonului de iarnă, conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
Acum 24 ore
20:20
(video) „Ce nu ați făcut ca premier în perioada fraudei bancare?” Iurie Leancă: Nu mi-am dat demisia la timp # UNIMEDIA
Fostul prim-ministru, Iurie Leancă a declarat că unicul reproș către sine pe care îl are din perioada în care a avut loc frauda bancară din Republica Moldova, e că nu și-a dat demisia „la timp”.
20:00
(video) Unde poți suna dacă te-ai împotmolit din cauza zăpezii sau a ghețușului în capitală. Serviciile municipale, în intervenție # UNIMEDIA
Primăria Chișinău informează că, la această oră, serviciile municipale de profil și preturile continuă să intervină pe străzile Capitalei, pe trotuare, în stațiile de transport public și în zonele de acces atât pentru menținerea siguranței circulației auto, cât și pietonale.
19:50
În atenția moldovenilor cu mașini aduse din afara țării: Automobilele distruse sau vândute la piese pot fi scoase din admitere temporară, cu o plată unică # UNIMEDIA
Persoanele care au introdus autoturisme în Republica Moldova în regim de admitere temporară, iar acestea au fost distruse sau vândute la piese, pot încheia regimul vamal printr-o plată unică de 40.000 de lei. Despre aceasta a anunțat Valeriu Cozîrev, șef Secție Destinații Vamale в Serviciul Vamal al Republicii Moldova.
19:30
(video) Maduro, dus cu elicopterul în fața instanței din New York pentru a răspunde acuzațiilor de narcoterorism. Liderul venezuelean riscă o pedeapsă uriașă # UNIMEDIA
Nicolas Maduro a fost preluat de la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn alături de soția lui, puțin după ora 14.00 ora României, și a fost dus la Tribunalul federal din Manhattan. Soții Maduro au fost transportați cu elicopterul și au fost păziți de soldați cu mitraliere, scrie digi24.ro.
19:20
Beți, grăbiți și fără centură de siguranță, de sărbători: Peste 3 260 de șoferi, trași pe dreapta de polițiști, în weekend # UNIMEDIA
În weekendul trecut, polițiștii din întreaga țară au depistat peste 3 260 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere, în cadrul acțiunilor de monitorizare și prevenire a accidentelor.
18:50
MAN, declarație de protest față de „politica PAS în educație”: În 2026 va fi cel mai mic nivel de finanțare a învățământului din istoria țării, iar 73 de școli - închise sau reorganizate # UNIMEDIA
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) își exprimă protestul categoric față de politica guvernării PAS, pe care o acuză de subfinanțarea și destructurarea sistemului național de educație, se arată într-un comunicat. Potrivit formațiunii, în anul 2026, cheltuielile pentru educație vor atinge cel mai mic nivel din istoria Republicii Moldova – doar 14,9% din totalul cheltuielilor publice.
18:40
(foto) Șosele transformate în „patinoar”: Mai multe mașini au derapat de pe trasee, iar unele, s-au răsturnat, din cauza condițiilor meteo # UNIMEDIA
Poliția Națională informează că, din cauza condițiilor climaterice nefavorabile înregistrate pe teritoriul țării, au fost deja raportate cazuri de derapare și răsturnare a mijloacelor de transport.
18:20
(video) Stop Fals! Numele UNIMEDIA, folosit într-o escrocherie pe TikTok, alături de imaginea lui 50 Cent # UNIMEDIA
Atenție, cititori! Numele portalului de știri UNIMEDIA a fost folosit într-o schemă de escrocherie, care promite internauților câștiguri rapide de 2026 de dolari dacă folosesc codul promoțional „50”. Avertizăm că oferta este falsă și poate duce la pierderea banilor sau a datelor personale.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.