Lukoil se ferește de proces după ce Guvernul a intervenit la AIC
EA.md, 6 ianuarie 2026 16:30
Compania rusă Lukoil pare să fi renunțat la terminalul petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău și la depozitul de pe strada Muncești, necontestând în instanță decizia Guvernului de preluare a acestor active. Declarația a fost făcută pentru TV8 de directorul Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari. Potrivit acestuia, procedura de transmitere a infrastructurii în proprietatea statului
Acum 10 minute
16:40
Rudele apropiate ale Lidiei Redico au povestit cum au văzut-o ultima dată și de ce cred că Stepan Găină ar fi responsabil de moartea ei. Zilele trecute, în presă au apărut informații despre o presupusă crimă extrem de gravă, care i-ar fi fost atribuită lui Stepan Găină. Fosta iubită a fiului său a relatat că
Acum 30 minute
16:30
Compania rusă Lukoil pare să fi renunțat la terminalul petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău și la depozitul de pe strada Muncești, necontestând în instanță decizia Guvernului de preluare a acestor active. Declarația a fost făcută pentru TV8 de directorul Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari. Potrivit acestuia, procedura de transmitere a infrastructurii în proprietatea statului
16:30
Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon a declarat pentru TV8 că a cerut să fie audiat ca martor al acuzării în dosarul „Frauda bancară", episodul Vladimir Plahotniuc. El a subliniat că, în prezent, nimeni din Republica Moldova nu deține informații complete despre acest caz. „Din păcate, Procuratura nu are toate materialele de lucru. Procuratura Anticorupție
16:20
Fotografie din trecut, mesaj care răscolește: Marcela Paladi vorbește despre trecerea timpului # EA.md
Marcela Paladi, devenită influenceriță după ce a supraviețuit unui accident grav pe viaductul din Chișinău, a publicat o fotografie din copilărie, din vremea primilor pași, însoțită de un mesaj profund și emoționant. Marcela Paladi a revenit cu gândul în copilărie, de Revelion. Influencerița a revăzut fotografiile din primii săi ani din viață, iar una dintre
16:20
Iurie Leancă despre criza bancară din 2014: „PLDM și PL controlau băncile, restul partidelor nu aveau ce face” # EA.md
Fostul premier Iurie Leancă a fost audiat luni, 5 ianuarie, în calitate de martor al apărării în dosarul lui Vlad Plahotniuc, judecat pentru rolul pe care l-ar fi avut în frauda bancară din 2014. Acesta a declarat în fața instanței că atât Banca Națională a Moldovei, condusă de reprezentanți ai Partidul Liberal, cât și Consiliul
Acum o oră
16:10
Avocatul Victor Coda afirmă că prezența unor probe privind presupuse infracțiuni din 2012–2013 în dosarul fermierului din Beriozchi nu este neobișnuită. El explică că anchetele penale, mai ales pentru fapte grave, pot dura ani de zile până la strângerea probelor suficiente pentru formularea unei acuzații clare. În cadrul unei emisiuni, avocatul a menționat că, potrivit
16:10
Părinții unei fete de 13 ani, lăsată singură în ajunul Revelionului la Spitalul Raional Căușeni, riscă să fie decăzuți din drepturile părintești. Autoritățile le-au acordat o perioadă de probă de 45 de zile, în timp ce cei trei minori aflați în grija lor au fost preluați temporar și plasați la spital. Ulterior, copiii urmează să
Acum 4 ore
14:10
Iurie Leancă, despre perioada fraudei bancare: „Greșeala mea a fost că nu am demisionat la timp” # EA.md
Fostul prim-ministru Iurie Leancă a declarat că singurul reproș pe care și-l face pentru perioada fraudei bancare din Republica Moldova este faptul că nu și-a dat demisia „la timp", scrie Unimedia. „Pe frauda bancară pot să-mi reproșez doar faptul că nu mi-am dat demisia la timp. Își asuma altcineva responsabilitatea", a spus Leancă, după ce
14:10
De la inocență la glamour: Nepoata lui Emilian Crețu fură toate privirile la aniversarea actorului # EA.md
Lavinia, prima nepoată a lui Emilian Crețu, a crescut într-o adevărată adolescentă cu stil. Ea emană rafinament, eleganță și îndrăzneală, amintind de mătușa sa, Nina. La ziua de naștere a unchiului său, Lavinia a atras toate privirile într-o ținută care i-a pus perfect în valoare frumusețea și personalitatea. Cu o rochie de tip sacou, cu
14:00
„Dacă, în viziunea președintei Maia Sandu, membrii trupei belaruse Bi-2 – îmbogățiți în Rusia lui Putin – merită cetățenia Republicii Moldova mai mult decât Traian Băsescu, atunci lucrurile sunt cât se poate de clare pentru mine", a scris pe pagina sa Dragoș Galbur, președintele Partidului Național Moldovenesc. Acesta s-a arătat revoltat de decizia Maiei
14:00
În decurs de 48 de ore, medicii Spitalului Republican „Timofei Moșneaga" din Chișinău au reușit o performanță medicală rară, efectuând cinci intervenții complexe: trei transplanturi renale și două hepatice. Cinci pacienți au primit astfel o nouă șansă la viață, iar starea lor este stabilă, cu evoluție favorabilă, sub supraveghere medicală continuă. Printre beneficiari se
Acum 12 ore
07:20
Polițiștii de frontieră de la Punctul de Trecere Rădăuți-Prut, România, au depistat și reținut o femeie cu dublă cetățenie, română și moldovenească, căutată de autoritățile din Marea Britanie. Aceasta are de executat 14 ani de închisoare pentru fraudă comisă pe teritoriul britanic. Incidentul a avut loc la data de 5 ianuarie, în jurul orei
07:20
Pe 7 ianuarie, de Crăciunul pe stil vechi, vremea va fi răcoroasă, cu lapoviță slabă. Maximele se vor încadra în 1°C, iar minimele vor coborî până la -2°C. În nordul țării, termometrele vor arăta -2 grade pe parcursul zilei și până la -3 grade Celsius pe timpul nopții. În această zi, locuitorii vor avea
07:20
Părinții femeii de 40 de ani, al cărei trup ar fi fost descoperit la ferma din Anenii Noi, afirmă că bănuiau suspectul încă de la început, dar nu aveau dovezi. „Când am dat-o în căutare, venea acasă la noi și ne amenința", a povestit mama victimei pentru „Life MD Documentary". „Ea a plecat acasă
07:20
Despărțirea de bradul de Crăciun este un ritual plin de simbolism pentru oameni. Dar când trebuie, conform tradiției, să despodobim pomul după sărbători? Deși în prezent obiceiurile diferă de la o familie la alta, tradiția populară indică o dată din calendarul creștin ortodox la care bradul trebuie scos din casă, transmite stirileprotv.ro. Când trebuie
07:20
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, face presiuni pentru extinderea zonei de roaming a UE ca parte a agendei de extindere a blocului comunitar, însă planul se confruntă cu un scepticism tot mai mare din partea operatorilor de telecomunicații și a țărilor candidate, inclusiv Ucraina și Moldova, potrivit euractiv.com. Sistemul „Roam Like at Home"
07:10
„Mă măsura cu toporul ca să știe de unde să mă taie” – Strigătul disperat al Tatianei, mamă bolnavă de cancer, pentru fiul mutilat de bătăile soțului # EA.md
Ani la rând, Tatiana a trăit un adevărat coșmar. A îndurat bătăi repetate, amenințări cu moartea și nopți petrecute pe beton, ascunsă în poduri sau în ieslea vacii, împreună cu copiii ei. O dramă trăită în tăcere, despre care puțini au știut. Într-un interviu emoționant acordat lui Adrian Prodan, femeia își spune povestea cu durere,
07:10
„Am fugit pe jos până la Bulboaca” – Mărturia unui fost angajat al fermei suspectului din Anenii Noi, atacat cu brutalitate # EA.md
Un fost lucrător al fermei suspectului în mai multe omoruri din Anenii Noi a relatat, în emisiunea „Life MD Documentary", cum a fost atacat de Stepan Găină. „M-a ademenit în beci, mi-a dat cu ciocanul în cap și m-a lăsat acolo", povestește bărbatul, transmite UNIMEDIA. Serghei Clâcean are 40 de ani și a stat până
07:10
Declarații care aprind spiritele: Andreea Bostanica ironizează artistele din Moldova și România – „În afară nu le cunoaște nimeni” # EA.md
Andreea Bostanica nu s-a mai abținut. Influencerița a aruncat săgeți tăioase asupra artistelor din România și din Republica Moldova. Aceasta a vorbit, într-un live, în mediul online, despre cariera ei și a subliniat că nu poate fi comparată cu restul cântărețelor din țară, scrie spynews.ro. Andreea Bostanica este una dintre cele mai cunoscute influencerițe de
07:10
Revelion cu final tragic: Fată de 14 ani din Dubăsari, în comă alcoolică, transportată de urgență la Chișinău # EA.md
O adolescentă de 14 ani din Dubăsari a fost transportată în stare gravă la Chișinău, după ce a suferit o intoxicație alcoolică. Fata a ajuns în comă la spitalul din Dubăsari, unde medicii au stabilizat-o, ulterior fiind transferată la Chișinău. Potrivit presei din regiune, fată de 14 ani a consumat alcool în timp ce
07:10
Apar noi detalii despre moldoveanul de 25 de ani care a fost găsit decedat pe un câmp din Italia. Potrivit rotalianul, tânărul ar fi mers împreună cu un coleg de muncă la o bere, după care fiecare a plecat la casa sa. Potrivit primelor concluzii ale autopsiei, decesul moldoveanului ar fi survenit în jurul orei
07:10
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a declarat că riscul pentru cetățenii Republicii Moldova și alți străini aflați în Rusia de a fi atrași în mașinăria de război și trimiși pe front este în creștere. Potrivit șefului diplomației de la Chișinău, „se utilizează diverse tertipuri juridice atunci când cetățenii vin să-și perfecteze anumite acte", transmite
07:10
Vești bune pentru tinerii medici: Indemnizația pentru cei care lucrează în mediul rural urcă la 250.000 de lei # EA.md
Statul va crește, începând cu promoția 2027, indemnizația pentru tinerii medici care aleg să lucreze în mediul rural, aceasta urmând să ajungă la 250.000 de lei, a anunțat ministrul Sănătății, Emil Ceban. Potrivit oficialului, măsura face parte dintr-un pachet amplu de stimulente financiare și contractuale, menit să reducă deficitul de personal medical din teritoriu
Acum 24 ore
18:30
Orașele surpriză din Albania unde poți cumpăra o proprietate la preț de apartament în România # EA.md
Albania, o țară încă puțin explorată de investitorii internaționali, se află pe punctul de a deveni una dintre cele mai atractive destinații pentru achiziții imobiliare din Europa de Sud-Est. Cu prețuri mult mai accesibile decât în orașele mari din România, orașele ascunse și stațiunile sale de pe coastă oferă oportunități de investiții, atât pentru cumpărători
Ieri
16:40
Scandal pe holul judecătoriei: Andoni și Leancă, schimb dur de replici – ‘Trebuia să fiți lângă Plahotniuc!’ # EA.md
Scandal în Judecătoria Buiucani: Iurie Leancă, audiat în dosarul 'Frauda bancară', schimb dur de replici cu activistul PAS Marin Andoni pe holul instanței! Incidentul s-a produs după ședința de judecată, când Andoni i-a reproșat lui Leancă faptul că a acceptat să fie audiat ca martor al apărării în dosarul „Frauda bancară", în care este vizat
16:30
Teatrul Național „Eugène Ionesco" invită publicul la un weekend dedicat comediei, cu două spectacole îndrăgite, semnate de regizorul Petru Vutcărău. Umor savuros, personaje memorabile și situații pline de ironie se întâlnesc pe scena teatrului în producții care promit relaxare, râs sănătos și bucuria întâlnirii cu teatrul de calitate.
07:30
O situație ieșită din comun a avut loc la Unitatea de Primiri Urgente din Căușeni: un tată și-a adus copilul pentru examinare medicală și l-a părăsit în spital timp de două zile. Incidentul s-a produs în seara zilei de 31 decembrie, când un copil în vârstă de 12 ani a fost adus cu ambulanța,
07:30
Începând cu acest an, șoferii din Republica Moldova pot obține un nou model de permis de conducere, aliniat standardelor europene, care sporește securitatea documentelor și contribuie la digitalizarea serviciilor publice. ASP anunță că permisele actuale rămân valabile până la expirarea lor, transmite tvrmoldova.md. Noul permis va avea un design modern și va fi mult […] Articolul Permise de conducere digitale, lansate în Moldova: coduri QR și date medicale incluse apare prima dată în ea.md.
07:30
Dosarul ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, în care este implicată fosta deputată Marina Tauber, asociată cu fugarul Ilan Șor, rămâne în examinare la Curtea de Apel. Până acum, partea acuzării și-a prezentat probele aferente apelului declarat de procuror, precum și probele aferente cererilor de apel înaintate de apărare, a precizat serviciul de […] Articolul Dosarul Tauber ajunge în faza probelor: Curtea de Apel va analiza documentele apărării apare prima dată în ea.md.
07:30
Începând cu 1 ianuarie, moldovenii aflați în statele Uniunii Europene pot comunica la telefon aproape ca acasă. Datorită aplicării regimului „Roam Like at Home”, operatorii mobili oferă apeluri, SMS-uri și internet mobil la tarife naționale, fără costuri suplimentare de roaming pe teritoriul UE. Contactată de IPN, Michelle Iliev, secretar de stat digitalizare în cadrul […] Articolul Mitul roamingului gratuit în UE: când internetul și apelurile ajung să fie taxate apare prima dată în ea.md.
07:20
Criza energetică din regiunea transnistreană, declanșată de oprirea livrărilor de gaze de către Gazprom, a fost cauzată de decizii asumate de Federația Rusă și de refuzul administrației de la Tiraspol de a adopta soluții europene transparente. O analiză Stopfals.md prezintă întreaga cronologie a evenimentelor care au condus la această situație. La un an de […] Articolul Criza gazelor în Transnistria: Cine controlează cu adevărat robinetul energetic? apare prima dată în ea.md.
07:20
Avocata Doina Ioana Străisteanu și-a exprimat indignarea față de faptul că, pentru anul 2026, va trebui să plătească aproape 25.000 de lei pentru polița medicală, acoperind atât costul pentru ea, cât și pentru avocatul său stagiar. „Acesta e prețul libertății de exprimare și de întrunire! Plătim pentru protestul nostru împotriva proiectului absurd de lege […] Articolul Avocată revoltată: „Plătim 25.000 de lei pentru polița medicală – pentru protestul nostru!” apare prima dată în ea.md.
07:20
Cristi Cebotari, copilărie plină de aventuri: „Tare am vrut să-l dau la acordeon” și secretele păstrate de bunica # EA.md
Influencerul Cristian Cebotari a crescut într-o copilărie plină de aventuri, dar a rămas mereu un copil calm și echilibrat. Încă de mic, pasiunea pentru sport i-a modelat parcursul ulterior. Într-un vlog realizat de bucătarul Alexandru Comerzan, bunica sa, Valentina, a povestit una dintre poznele care au rămas în amintirea familiei, scrie UNIMEDIA. „Stăm în […] Articolul Cristi Cebotari, copilărie plină de aventuri: „Tare am vrut să-l dau la acordeon” și secretele păstrate de bunica apare prima dată în ea.md.
07:20
Ultimele zile ale moldoveanului ucis la Veneția, reconstituite de presă: detalii cutremurătoare despre o crimă brutală # EA.md
Trupul neînsuflețit al lui Sergiu Tarna, un tânăr moldovean de 25 de ani, a fost descoperit pe 31 decembrie de carabinieri, într-o zonă de câmp din localitatea Mira, provincia Veneția. În ultimii cel puțin doi ani, viața lui Sergiu se lega aproape exclusiv de barul „Dalla Moretta”, aflat în centrul orașului Mestre, pe strada Palazzo […] Articolul Ultimele zile ale moldoveanului ucis la Veneția, reconstituite de presă: detalii cutremurătoare despre o crimă brutală apare prima dată în ea.md.
07:20
Coșmarul taxelor vamale s-ar putea termina: taxele pentru colete din străinătate, incluse direct în preț # EA.md
Taxele pentru coletele din străinătate ar putea fi integrate direct în prețul final al produselor, o măsură analizată de autorități în contextul posibilei impozitări a coletelor cu valoare de până la 150 de euro. Potrivit ministrului Finanțelor, Andrian Gavriliță, aplicarea ar putea avea loc din a doua jumătate a anului, după ce va fi […] Articolul Coșmarul taxelor vamale s-ar putea termina: taxele pentru colete din străinătate, incluse direct în preț apare prima dată în ea.md.
07:20
Cadou de lux sau simplu zvon? Povestea divinului de 3.000 € care îi leagă pe Filat și Plahotniuc # EA.md
Cadoul pregătit de Vlad Filat pentru Vladimir Plahotniuc, aflat în detenție la Penitenciarul nr. 13, a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale. O sticlă de divin „Ștefan cel Mare”, vechi de 60 de ani, publicată de Filat alături de un mesaj special cu ocazia zilei de naștere a lui Plahotniuc, are un preț […] Articolul Cadou de lux sau simplu zvon? Povestea divinului de 3.000 € care îi leagă pe Filat și Plahotniuc apare prima dată în ea.md.
07:20
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat că Armata Națională va renunța la automatele AK-47 și AK-74, în cadrul unei tranziții treptate la calibrul NATO, aducând beneficii logistice și operaționale și marcând o etapă importantă de modernizare. „Vom trece definitiv la armamentul folosit în Occident, la calibrul NATO, care ne dă posibilitate și acces la […] Articolul Armata Națională spune „adio” Kalașnikov: începe modernizarea echipamentului apare prima dată în ea.md.
07:20
Începând cu 1 ianuarie, consumatorii vor plăti mai mult pentru energia electrică, după ce statul va înceta să mai acorde compensații pentru primii 110 kW din ajutorul oferit de UE. Astfel, tarifele vor reveni la nivelul stabilit în iulie 2025. Dacă, în 2025, consumatorii Premier Energy plateau 2 lei şi 34 de bani pentru […] Articolul Energia se scumpește! Facturile mai mari din ianuarie, explicate de autorități apare prima dată în ea.md.
07:20
„Rănit de dragoste, atras de credință”– Emilian Crețu dezvăluie ce l-a făcut pe fratele său să aleagă viața monahală pe Athos # EA.md
Influencerul Emilian Crețu a dezvăluit motivul pentru care fratele său mai mare a ales viața monahală pe Muntele Athos, unde trăiește de aproape zece ani. „Dezamăgirile în dragoste l-au împins spre această alegere. A dus această fire extremă până la capăt și, probabil, acolo a găsit liniștea pe care o căuta”, a povestit actorul în […] Articolul „Rănit de dragoste, atras de credință”– Emilian Crețu dezvăluie ce l-a făcut pe fratele său să aleagă viața monahală pe Athos apare prima dată în ea.md.
07:20
Autoritatea Națională de Integritate nu va verifica averea deputatului Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă”, respingând sesizarea depusă la mijlocul lunii decembrie 2025. În document se invoca faptul că acesta nu ar fi declarat funcția de administrator al unei companii din România și posibilele venituri aferente. Vasile Costiuc afirmă însă că a inițiat procedura de […] Articolul Averea lui Vasile Costiuc rămâne necontrolată: ANI explică noul refuz apare prima dată în ea.md.
07:10
Un angajat al Ministerului Afacerilor Interne a fost reținut pentru 72 de ore, fiind bănuit că a provocat un accident rutier în stare de ebrietate. Incidentul a avut loc în ultima zi a anului 2025, în jurul orei 15:45, pe strada Armenească, în centrul Chișinăului. Potrivit surselor Pulsmedia.md, ar fi vorba despre Vadim Bujor, […] Articolul Accident cu scandal: Angajat MAI, încătușat după ce a urcat beat la volan apare prima dată în ea.md.
07:10
Vești bune pentru părinți: Indemnizația unică pentru nou-născuți crește – află cât vor primi mamele în 2026 # EA.md
Femeile care vor naște în 2026 vor beneficia de o indemnizație unică mai mare decât în prezent. Începând cu 1 ianuarie, suma va fi majorată la 21.886 de lei, conform deciziei Guvernului. Astfel, Guvernul a aprobat proiectul de modificare a anexei nr. 1 la Regulamentul privind stabilirea și plata indemnizațiilor pentru familiile cu copii, aprobat […] Articolul Vești bune pentru părinți: Indemnizația unică pentru nou-născuți crește – află cât vor primi mamele în 2026 apare prima dată în ea.md.
07:10
Un bloc de locuit de pe strada Nicolae Zelinski, din sectorul Botanica al municipiului Chișinău, a fost afectat după construirea unui etaj suplimentar pe acoperiș. Potrivit unor imagini video publicate de un internaut, lucrările au provocat fisuri în pereți și degradarea fațadei clădirii. Totodată, în imagini se poate observa că la structura de rezistență […] Articolul Etaj ridicat pe acoperișul unui bloc din Chișinău: Pereții au început să crape apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Stresul cronic afectează sănătatea fizică și emoțională, influențând somnul, imunitatea, greutatea, dispoziția și nivelul de energie. Deși nu poate fi eliminat complet, corpul are capacitatea de a-și crește reziliența prin nutriție. Cercetările arată că anumite alimente pot reduce inflamația, sprijini echilibrul hormonal și pot regla activitatea neurotransmițătorilor implicați în răspunsul la stres. O alimentație corespunzătoare […] Articolul Alimente care cresc rezistența la stres apare prima dată în ea.md.
15:30
După vârsta de 35 de ani, pielea începe natural să piardă din colagen și elastină, două proteine care îi conferă fermitate și elasticitate. Producția acestor fibre încetinește odată cu trecerea timpului, iar primele semne devin vizibile: riduri fine, textură neuniformă, pierderea volumului și aspectul mai tern al tenului. Alimentația joacă un rol decisiv în modul […] Articolul Micronutrienți care mențin elasticitatea pielii după 35 de ani apare prima dată în ea.md.
12:00
Într-un episod recent al podcastului moderat de Lorena Bogza, Emilian Crețu a vorbit deschis despre prima sa iubire și despre cum experiențele sentimentale l-au format ca om și actor. „Prima mea iubire a fost Iulia, fata preotului din sat. De aceea cântam în cor la biserică – doar ca să o pot vedea. Relația noastră […] Articolul Prima iubire a lui Emilian Crețu: fata preotului din sat apare prima dată în ea.md.
11:50
(VIDEO) Topul inculpaților celebri din Moldova în 2025: Cine a ajuns după gratii și cine a reușit să fugă # EA.md
Anul 2025 a fost marcat de un val de condamnări pentru persoane publice și politicieni din Moldova, mulți dintre ele fugari ani la rând. Penitenciarul nr. 13 a devenit, pentru unii, primul loc de detenție după ani de căutări internaționale, transmite tv8.md. Vlad Plahotniuc și Constantin Țuțu în fața justițieiOligarhul Vlad Plahotniuc a fost reținut […] Articolul (VIDEO) Topul inculpaților celebri din Moldova în 2025: Cine a ajuns după gratii și cine a reușit să fugă apare prima dată în ea.md.
11:40
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, se confruntă cu acuzații grave în Statele Unite, inclusiv traficul de droguri și conspirație cu scop terorist, după ce au fost capturați și aduși pe teritoriul american, a anunțat procurorul general al SUA, Pam Bondi, scrie agrepres.ro. „Nicolas Maduro și Cilia Flores au fost puși sub […] Articolul SUA deschid dosar penal împotriva liderului venezuelean și soției sale, Ce acuzații le aduc apare prima dată în ea.md.
11:40
Marian, tânăr diagnosticat cu leucemie acută, are nevoie urgent de 48.000 de euro pentru tratament # EA.md
Marian Mocanu, un tânăr de 24 de ani din satul Giurgiulești, raionul Cahul, duce o luptă disperată cu o formă severă de leucemie acută. Boala a fost depistată în mai 2024, iar medicii au recomandat tratament de urgență peste hotare – singura șansă reală de supraviețuire. Tânărul a ajuns în Turcia și a trecut deja […] Articolul Marian, tânăr diagnosticat cu leucemie acută, are nevoie urgent de 48.000 de euro pentru tratament apare prima dată în ea.md.
11:40
Când trebuie despodobit bradul de Crăciun. Preoții explică semnificația pomului de sărbători # EA.md
Despărțirea de bradul de Crăciun rămâne pentru mulți un moment încărcat de simbolism. După sărbători, apare întrebarea: când este momentul potrivit să scăpăm de ornamente și să scoatem bradul din casă, respectând tradiția românească transmit stirileprotv.ro. Data recomandată de tradițieConform calendarului creștin ortodox, bradul nu ar trebui să rămână împodobit după sărbătoarea Sfântului Ioan, pe […] Articolul Când trebuie despodobit bradul de Crăciun. Preoții explică semnificația pomului de sărbători apare prima dată în ea.md.
