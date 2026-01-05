Orașele surpriză din Albania unde poți cumpăra o proprietate la preț de apartament în România

07:20

Cadoul pregătit de Vlad Filat pentru Vladimir Plahotniuc, aflat în detenție la Penitenciarul nr. 13, a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale. O sticlă de divin „Ștefan cel Mare”, vechi de 60 de ani, publicată de Filat alături de un mesaj special cu ocazia zilei de naștere a lui Plahotniuc, are un preț […] Articolul Cadou de lux sau simplu zvon? Povestea divinului de 3.000 € care îi leagă pe Filat și Plahotniuc apare prima dată în ea.md.