Ce se întâmplă în corpul tău când nu mănânci aceste alimente esențiale

07:10

Un bloc de locuit de pe strada Nicolae Zelinski, din sectorul Botanica al municipiului Chișinău, a fost afectat după construirea unui etaj suplimentar pe acoperiș. Potrivit unor imagini video publicate de un internaut, lucrările au provocat fisuri în pereți și degradarea fațadei clădirii. Totodată, în imagini se poate observa că la structura de rezistență […] Articolul Etaj ridicat pe acoperișul unui bloc din Chișinău: Pereții au început să crape apare prima dată în ea.md.