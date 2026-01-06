Platon insistă să fie audiat în dosarul lui Plahotniuc
Veridica.md, 6 ianuarie 2026 14:50
El susține că este gata să ofere informații detaliate despre rolul lui Plahotniuc și despre modul în care ar fi fost creată și coordonată schema de delapidare a banilor din sistemul bancar.
• • •
Alte ştiri de Veridica.md
Acum 30 minute
14:50
Acum 2 ore
14:00
Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” a înregistrat, anul trecut, un trafic de peste 6 milioane de pasageri, în creștere cu 46,8% față de 2024
Acum 4 ore
12:30
După Putin, vine și Trump să șocheze lumea la început de an cu o operație militară specială, în Venezuela, operație ce s-a și încheiat în aceeași zi de 3 ianuarie cu răpirea și transportarea președintelui Nicolas Maduro într-o închisoare din New York, pentru a fi deferit justiției, acuzat de narcoterorism și trafic de droguri.
12:00
De Ziua Culturii Naționale acoperim cu Eminescu: tirajul mediu per titlu pe piața românească de carte de sub 1000 de exemplare; cea mai mică piață de carte raportată la numărul de locuitori: 60 mln euro la 20 mln de locuitori (Slovenia cu 2 mln de locuitori are o piață de 75 de mln euro; Republica Moldova cu o populație mai mare decât a Sloveniei are o piață de carte estimată la 6 mln euro); România are 200 de librării (Republica Moldova are cca 60 de librării, date estimative).
11:20
Poliția avertizează că există posibilitatea implicării tehnicii agricole, inclusiv a tractoarelor pe traseul Chișinău-Soroca.
Acum 6 ore
10:30
În cadrul Adunării Generale vor fi prezentate rapoartele de activitate ale procurorului general și CSP, și prioritățile pentru 2026.
10:00
Aceasta a preluat atribuțiile de șef de stat pentru un mandat inițial de 90 de zile.
Acum 8 ore
09:00
Ucraina a intrat în colaps economic total din cauza cursului ales de Zelenski, iar populația plătește nota prin datorii uriașe și scumpiri explozive, potrivit presei pro-Kremlin.
08:40
El a declarat că acuzațiile ce i se aduc sunt doar un paravan pentru acapararea rezervelor de petrol venezuelene.
Acum 24 ore
20:00
O femeie cu cetăţenie dublă, română şi a Republicii Moldova, căutată de autorităţile din Marea Britanie, a fost reținută la Rădăuţi-Prut # Veridica.md
Are de executat 14 ani de închisoare, pentru fraudă.
19:50
Ar fi provocate de întoarcerea în ţară a persoanelor care petrec sărbătorile de iarnă pe rit vechi, de cetăţeni ai Republicii Moldova care se deplasează către state ale Uniunii Europene, precum şi de revenirea studenţilor basarabeni în centrele universitare din România.
18:10
Regatul Unit a recunoscut oficial statul Palestina în septembrie anul trecut.
17:20
Fostul premier Iurie Leancă a fost audiat luni, 5 ianuarie, în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară”, în care este învinuit Vladimir Plahotniuc.
16:50
Impactul aderării R. Moldova la SEPA, estimat la peste un miliard de lei (Mold-street) # Veridica.md
Aderarea R. Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) ar putea avea un impact economic estimat la peste un miliard de lei, economii ce reprezintă aproximativ 0,3 p.p din PIB.
16:30
Fiul lui Maduro face apel la unitate națională și istorie.
Ieri
14:40
Acestea au răspândit afirmații false conform cărora prima doamnă a Franței s-ar fi născut bărbat.
13:00
Autoritățile olandeze se așteaptă ca vremea de iarnă să persiste în următoarele zile.
12:30
Trump amenință că „va lovi foarte tare” Iranul dacă vor mai muri protestatari.
11:20
Anul 2026 pentru Republica Moldova: între războiul din Ucraina și războiul hibrid al Rusiei # Veridica.md
După un an electoral complicat, 2025, încheiat cu o nouă victorie a forțelor pro-europene, în pofida presiunilor și a banilor aruncați de Moscova, 2026 se conturează a fi aparent un an mai liniștit pentru Republica Moldova. Este un an în care cei care au câștigat ultimele scrutine vor trebui să demonstreze că nu vin doar cu promisiuni frumoase despre un viitor european, ci și cu rezultate concrete. Totuși, această liniște este mai degrabă una de suprafață.
10:50
Șefa diplomației europene Kaja Kallas spune că aceasta este „singura modalitate de rezolvare a crizei”.
10:30
GEORGE BĂLAN: „Un proces de reintegrare rapid poate fi declanșat oricând și Chișinăul trebuie să fie pregătit pentru el” # Veridica.md
Pe parcursul a zeci de ani, soluționarea conflictului transnistrean nu a reprezentat un interes primordial pentru Chișinău, iar unii înalți demnitari s-ar fi ales cu venituri fabuloase din schemele oculte implementate de regimul separatist. Astăzi însă este momentul propice pentru reintegrarea țării, care poate avea loc în cel mult șapte ani, dacă autoritățile constituționale vor da în sfârșit dovadă de voință și maturitate politică. Declarațiile au fost făcute de ex-vicepremierul pentru Reintegrare, George Bălan, în cadrul unui interviu pentru Veridica.
10:30
Securitatea națională, cooperare internațională și protecția militarilor - priorități ale Ministerului Apărării în 2026 # Veridica.md
Dezvoltarea capacităților de apărare, investițiile în Armata Națională, protecția socială a militarilor și combaterea dezinformării se numără printre principalele priorități ale Ministerului Apărării pentru anul 2026.
09:50
Interdicția se va aplica produselor care conțin substanțe interzise în Europa.
08:20
Donald Trump a spus, din nou, că SUA au „în mod absolut nevoie” de teritoriul danez, Groenlanda.
4 ianuarie 2026
17:10
Mihai Popşoi: Este crucial să se asigure o tranziție democratică, în interesil poporului Venezuelei # Veridica.md
Aceasta este prima reacție oficială a Chișinăului, după capturarea președintelui Venezuelei Nicolas Maduro și a soției sale.
16:40
O misiune de anchetă a ONU cere judecarea liderului venezuelean, chiar dacă arestarea sa s-a făcut în condiții de „ilegalitate”.
16:40
Autorităţile acuză o problemă tehnică fără precedent.
16:20
Ministerul rus al Apărării susţine că forțele sale au preluat controlul asupra unei așezări din nord-estul Ucrainei # Veridica.md
Un mort şi doi răniţi în regiunea rusă Belgorod.
16:00
Diplomație economică, integrare europeană și consolidarea sprijinului consular pentru diasporă - prioritățile MAE în 2026 # Veridica.md
Integrarea europeană rămâne un obiectiv central, iar autoritățile își propun accelerarea negocierilor de aderare la UE și deschiderea tuturor clusterelor.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Verificat - rezumatul săptămânii, la postul de televiziune Moldova 1.
15:10
Războiul își lasă amprenta și asupra modului în care se face școală în Ucraina. Bombardamentele nu doar că sunt traumatizante, dar deseori nu îi lasă pe copii să doarmă, astfel încât ajung la ore obosiți, ceea ce reprezintă o provocare în plus pentru profesori. Nici personalul auxiliar nu doarme noaptea, pentru că atunci e curent și poate pregăti mâncarea pentru a doua zi. Peste toate astea, adulții trebuie să se arate tari pentru copii și să țină departe de aceștia propriile probleme și grijile pe care și le fac pentru cei plecați pe front.
15:00
Preşedintele României, Nicuşor Dan, va participa, marţi, în Franţa, la o nouă reuniune internaţională consacrată situaţiei din Ucraina # Veridica.md
Aliaţii europeni ai Kievului s-au întâlnit şi sâmbătă, pentru a analiza detaliile celei mai recente versiuni a planului de încheiere a conflictului cu Rusia.
14:40
Cetăţeanul român presupus iniţial dispărut după incendiul din staţiunea elveţiană Crans-Montana este decedat # Veridica.md
Ambasada României la Berna se află în contact cu familia acestuia.
14:30
Ministerul de Externe de la Bucureşti anunţă că urmăreşte, în strânsă colaborare cu partenerii României din Uniunea Europeană, situaţia din Venezuela # Veridica.md
O comunitate cu rădăcini româneşti trăieşte acolo.
14:00
În capitala Caracas și mai multe regiuni din nordul țării conexiunea la internet a fost întreruptă.
13:30
Acesta a fost un aliat esențial a regimului dictatorial al lui Xi Jinping.
12:40
Gruparea teroristă utiliza, în munții din nordul țării, un depozit subteran de arme și explozibili.
11:00
În semn de solidaritate națională, se vor trage clopotele tuturor bisericilor din Elveția
10:50
Delcy Rodriguez a preluat atribuțiile președintelui Venezuelei.
3 ianuarie 2026
22:50
Delcy Rodriguez a declarat că Nicolas Maduro este singurul preşedinte al Venezuelei și a cerut eliberarea sa imediată.
20:40
România și-a stabilit lotul pentru Campionatul European de polo pe apă masculin de la Belgrad # Veridica.md
Românii vor evolua în Grupa D, alături de Slovacia, Turcia şi Italia.
19:00
Liderul venezuelean se află la bordul unei nave americane de război, în drum spre New York.
18:40
„Venezueleni, a sosit ceasul libertății” - susține șefa opozanților față de regimul autoritar de la Caracas, Maria Corina Machado # Veridica.md
Potrivit acesteia, candidatul opoziției la alegerile prezidențiale din 2024, Edmundo González Urrutia, aflat în prezent în exil, trebuie „să-și asume imediat” președinția țării.
17:20
Turcia îi vinde Spaniei avioane de vânătoare în valoare de peste două miliarde și jumătate de euro # Veridica.md
Ar fi vorba despre un pachet complet, care include sisteme la sol, sisteme de simulare, servicii de mentenanță și asistență.
16:50
Rotiri de cadre la Kiev: fostul premier și ministru al Apărării Denis Șmîhal trece la Energie # Veridica.md
Ministerul a fost zguduit de un scandal major de corupție.
16:00
Nostalgie: aproape toţi ruşii se uită la filme şi desene animate sovietice în timpul sărbătorilor de iarnă # Veridica.md
Aventurile unui bărbat beat în seara de Revelion rămân cea mai populară alegere.
14:00
Dictaturile de la Moscova, Teheran și Havana deplâng căderea de la putere a aliatului lor venezuelean Nicolas Maduro # Veridica.md
Țările europene anunță că urmăresc atent evoluția situației din Venezuela.
12:50
Luna trecută, înaintarea rușilor încetinise.
12:20
Americanii anunță că l-au capturat pe liderul autoritar de stânga venezuelean Nicolas Maduro # Veridica.md
La putere din 2013, omul era cotat drept un filorus.
11:40
Ocupă aproximativ 19,4% din teritoriul țării vecine.
