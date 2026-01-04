Preşedintele României, Nicuşor Dan, va participa, marţi, în Franţa, la o nouă reuniune internaţională consacrată situaţiei din Ucraina
Veridica.md, 4 ianuarie 2026 15:00
Aliaţii europeni ai Kievului s-au întâlnit şi sâmbătă, pentru a analiza detaliile celei mai recente versiuni a planului de încheiere a conflictului cu Rusia.
Acum 10 minute
15:10
Verificat - rezumatul săptămânii, la postul de televiziune Moldova 1.
15:10
Războiul își lasă amprenta și asupra modului în care se face școală în Ucraina. Bombardamentele nu doar că sunt traumatizante, dar deseori nu îi lasă pe copii să doarmă, astfel încât ajung la ore obosiți, ceea ce reprezintă o provocare în plus pentru profesori. Nici personalul auxiliar nu doarme noaptea, pentru că atunci e curent și poate pregăti mâncarea pentru a doua zi. Peste toate astea, adulții trebuie să se arate tari pentru copii și să țină departe de aceștia propriile probleme și grijile pe care și le fac pentru cei plecați pe front.
Acum 30 minute
15:00
Acum o oră
14:40
Cetăţeanul român presupus iniţial dispărut după incendiul din staţiunea elveţiană Crans-Montana este decedat # Veridica.md
Ambasada României la Berna se află în contact cu familia acestuia.
14:30
Ministerul de Externe de la Bucureşti anunţă că urmăreşte, în strânsă colaborare cu partenerii României din Uniunea Europeană, situaţia din Venezuela # Veridica.md
O comunitate cu rădăcini româneşti trăieşte acolo.
Acum 2 ore
14:00
În capitala Caracas și mai multe regiuni din nordul țării conexiunea la internet a fost întreruptă.
13:30
Acesta a fost un aliat esențial a regimului dictatorial al lui Xi Jinping.
Acum 4 ore
12:40
Gruparea teroristă utiliza, în munții din nordul țării, un depozit subteran de arme și explozibili.
Acum 6 ore
11:00
În semn de solidaritate națională, se vor trage clopotele tuturor bisericilor din Elveția
10:50
Delcy Rodriguez a preluat atribuțiile președintelui Venezuelei.
Acum 24 ore
22:50
Delcy Rodriguez a declarat că Nicolas Maduro este singurul preşedinte al Venezuelei și a cerut eliberarea sa imediată.
20:40
România și-a stabilit lotul pentru Campionatul European de polo pe apă masculin de la Belgrad # Veridica.md
Românii vor evolua în Grupa D, alături de Slovacia, Turcia şi Italia.
19:00
Liderul venezuelean se află la bordul unei nave americane de război, în drum spre New York.
18:40
„Venezueleni, a sosit ceasul libertății” - susține șefa opozanților față de regimul autoritar de la Caracas, Maria Corina Machado # Veridica.md
Potrivit acesteia, candidatul opoziției la alegerile prezidențiale din 2024, Edmundo González Urrutia, aflat în prezent în exil, trebuie „să-și asume imediat” președinția țării.
17:20
Turcia îi vinde Spaniei avioane de vânătoare în valoare de peste două miliarde și jumătate de euro # Veridica.md
Ar fi vorba despre un pachet complet, care include sisteme la sol, sisteme de simulare, servicii de mentenanță și asistență.
16:50
Rotiri de cadre la Kiev: fostul premier și ministru al Apărării Denis Șmîhal trece la Energie # Veridica.md
Ministerul a fost zguduit de un scandal major de corupție.
16:00
Nostalgie: aproape toţi ruşii se uită la filme şi desene animate sovietice în timpul sărbătorilor de iarnă # Veridica.md
Aventurile unui bărbat beat în seara de Revelion rămân cea mai populară alegere.
Ieri
14:00
Dictaturile de la Moscova, Teheran și Havana deplâng căderea de la putere a aliatului lor venezuelean Nicolas Maduro # Veridica.md
Țările europene anunță că urmăresc atent evoluția situației din Venezuela.
12:50
Luna trecută, înaintarea rușilor încetinise.
12:20
Americanii anunță că l-au capturat pe liderul autoritar de stânga venezuelean Nicolas Maduro # Veridica.md
La putere din 2013, omul era cotat drept un filorus.
11:40
Ocupă aproximativ 19,4% din teritoriul țării vecine.
11:00
Numărul total al persoanelor înscrise în Registrul de Stat al Alegătorilor din Republica Moldova este de 3 299 794 # Veridica.md
Sunt 277 635 de votanți din stânga Nistrului.
07:10
Actualul ministru, Denis Șmigal, urmează să preia un alt post în cadrul guvernului.
07:10
În primele cinci zile de proteste au murit cel puțin șapte persoane, iar 33 au fost rănite.
07:00
Echipa de filmare a televiziunii britanice a intrat fără permisiune în locuința distrusă a acestora.
2 ianuarie 2026
21:40
Un avion militar a plecat de la București pentru a transporta la un spital din Paris şase pacienţi diagnosticaţi cu arsuri.
17:20
Șeful serviciilor de informații militare îl înlocuiește pe Andrii Iermak, implicat într-un scandal de corupție.
16:20
CIO a interzis prezența echipelor Rusiei și Belarusului după declanșarea războiului din Ucraina.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Capitala va continua să funcționeze în baza unui buget provizoriu. Orașul Chișinău nu a avut un buget aprobat nici în 2025.
13:30
În miezul zilei, autorităţile au îndemnat populaţia să se adăpostească.
13:10
SUA vor veni în ajutorul protestatarilor dacă Teheranul va recurge la violență pentru reprimarea manifestațiilor.
12:20
Moscova a acuzat Kievul că, în noaptea de anul nou, a ucis 27 de civili, între care doi copii, într-un atac cu drone.
11:50
Maia Sandu salută preluarea de către Cipru a președinției rotative a UE: „Privim cu speranță și încredere spre lunile care urmează” # Veridica.md
Autoritățile Republicii Moldova au mari speranțe privind susținerea parcursului european și salută preluarea președinției rotative de către Nicosia.
11:20
O lectură a presei pro-Kremlin ne arată că ritmul de melc al armatei ruse în Ucraina e o ofensivă zdrobitoare, „adevărul” rus a fost îmbrățișat de Europa odată cu un spectacol de la Milano, iar orașele europene vor fi transformate în deșerturi nucleare.
11:00
Moldovenii au scăpat de cheltuielile pentru roaming. Regiunea transnistreană intră în 2026 cu aceleași probleme legate de asigurarea cu gaze. Vladimir Andronachi a reușit să petreacă Crăciunul acasă, dar a fost întors în penitenciar. O altă condamnare importantă și o altă fugă în Transnistria. Sunt câteva din evenimentele care au marcat această săptămână.
11:00
Din 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară a fost stabilit la 6 300 de lei lunar, cu 800 de lei mai mult față de 2025.
09:40
Începând cu 1 ianuarie, Republica Moldova beneficiază de integrarea în zona de roaming a Uniunii Europene la tarifele de pe piața națională - „roam like at home”.
09:30
Gestul este parte a unui acord semnat în 1988, pentru a evita atacurile reciproce.
09:10
Rusia prezintă SUA dovezi ale presupusului atac ucrainean asupra reședinței prezidențiale # Veridica.md
Armata rusă a predat mecanismul de control al unei drone, recuperat după doborâre.
1 ianuarie 2026
11:30
Rusia denunţă, la rândul ei, un atac ucrainean asupra unor obiective civile din regiunea Herson.
11:10
Poliţia exclude varianta unui atac terorist.
11:00
Preşedintele american a anunţat "atingerea obiectivelor", dar a ameninţat cu revenirea asupra măsurii.
09:00
Liderul chinez Xi Jinping afirmă că "reunificarea patriei" nu poate fi împiedicată.
08:50
Armata SUA anunță opt morți în noi atacuri împotriva "traficanților de droguri" # Veridica.md
Numărul de decese raportate de SUA de la declanşarea operaţiunii de combatere a "narcoterorismului" a crescut la 115.
08:30
El şi-a preluat mandatul în cadrul unei ceremonii simbolice, organizată într-o stație de metrou istorică din Manhattan.
08:20
Liderul ucrainean afirmă că mai e puţin "până la pace".
08:20
Bulgaria devine a 21-a ţară care adoptă moneda unică europeană.
31 decembrie 2025
18:40
România contribuie la „Lista de achiziţii prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL) cu suma de 50 de milioane de euro # Veridica.md
Kievul îi mulţumeşte Bucureştiului pentru „sprijinul neclintit”.
18:20
Preşedintele Nicuşor Dan: în 2026, „este esenţial ca statul român să devină mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetăţeni” # Veridica.md
România trebuie să fie „un stat de drept solid, care investeşte în securitatea sa şi în care marea corupţie nu îşi mai găseşte locul”.
17:30
Sprijinirea Ucrainei, astfel încât aceasta să se poată apăra împotriva agresiunii ruseşti, va rămâne o „prioritate absolută” - a promis preşedintele Nikos Christodoulides.
