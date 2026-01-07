Vicepremierul britanic David Lammy se întâlnește astăzi cu JD Vance

15:10

Războiul își lasă amprenta și asupra modului în care se face școală în Ucraina. Bombardamentele nu doar că sunt traumatizante, dar deseori nu îi lasă pe copii să doarmă, astfel încât ajung la ore obosiți, ceea ce reprezintă o provocare în plus pentru profesori. Nici personalul auxiliar nu doarme noaptea, pentru că atunci e curent și poate pregăti mâncarea pentru a doua zi. Peste toate astea, adulții trebuie să se arate tari pentru copii și să țină departe de aceștia propriile probleme și grijile pe care și le fac pentru cei plecați pe front.