Ministerul de Externe de la Bucureşti anunţă că urmăreşte, în strânsă colaborare cu partenerii României din Uniunea Europeană, situaţia din Venezuela

12:10

Procuratura Anticorupție anunță că a trimis în judecată o cauză penală în care directoarea unui centru medical din Chișinău este învinuită de falsificarea documentelor oficiale și prezentarea cu bună-știință a declarațiilor mincinoase într-un dosar privind finanțarea ilegală a campaniei electorale a unui candidat la prezidențialele din 2020.