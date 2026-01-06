Nicolas Maduro pledează „nevinovat” la acuzațiile de narcoterorism

Veridica.md, 6 ianuarie 2026 08:40

El a declarat că acuzațiile ce i se aduc sunt doar un paravan pentru acapararea rezervelor de petrol venezuelene.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Veridica.md

Acum 30 minute
08:40
Nicolas Maduro pledează „nevinovat” la acuzațiile de narcoterorism Veridica.md
El a declarat că acuzațiile ce i se aduc sunt doar un paravan pentru acapararea rezervelor de petrol venezuelene.
Acum 12 ore
20:00
O femeie cu cetăţenie dublă, română şi a Republicii Moldova, căutată de autorităţile din Marea Britanie, a fost reținută la Rădăuţi-Prut Veridica.md
Are de executat 14 ani de închisoare, pentru fraudă.
Acum 24 ore
19:50
Creşteri semnificative ale valorilor de trafic la frontierele României Veridica.md
Ar fi provocate de întoarcerea în ţară a persoanelor care petrec sărbătorile de iarnă pe rit vechi, de cetăţeni ai Republicii Moldova care se deplasează către state ale Uniunii Europene, precum şi de revenirea studenţilor basarabeni în centrele universitare din România.
18:10
Ambasada Palestinei în Regatul Unit, inaugurată astăzi, la Londra Veridica.md
Regatul Unit a recunoscut oficial statul Palestina în septembrie anul trecut.
17:20
Fostul prim-ministru Iurie Leancă, audiat în dosarul lui Plahotniuc Veridica.md
Fostul premier Iurie Leancă a fost audiat luni, 5 ianuarie, în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară”, în care este învinuit Vladimir Plahotniuc.
16:50
Impactul aderării R. Moldova la SEPA, estimat la peste un miliard de lei (Mold-street) Veridica.md
Aderarea R. Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) ar putea avea un impact economic estimat la peste un miliard de lei, economii ce reprezintă aproximativ 0,3 p.p din PIB.
16:30
Elveția îngheață orice posibile active deținute de Maduro în această țară Veridica.md
Fiul lui Maduro face apel la unitate națională și istorie.
14:40
Zece persoane condamnate pentru hărțuirea online a lui Brigitte Macron Veridica.md
Acestea au răspândit afirmații false conform cărora prima doamnă a Franței s-ar fi născut bărbat.
13:00
Sute de zboruri anulate pe aeroportul Schiphol din Amsterdam Veridica.md
Autoritățile olandeze se așteaptă ca vremea de iarnă să persiste în următoarele zile.
12:30
Protestele continuă în zeci de orașe iraniene, pentru a opta zi Veridica.md
Trump amenință că „va lovi foarte tare” Iranul dacă vor mai muri protestatari.
11:20
Anul 2026 pentru Republica Moldova: între războiul din Ucraina și războiul hibrid al Rusiei Veridica.md
După un an electoral complicat, 2025, încheiat cu o nouă victorie a forțelor pro-europene, în pofida presiunilor și a banilor aruncați de Moscova, 2026 se conturează a fi aparent un an mai liniștit pentru Republica Moldova. Este un an în care cei care au câștigat ultimele scrutine vor trebui să demonstreze că nu vin doar cu promisiuni frumoase despre un viitor european, ci și cu rezultate concrete. Totuși, această liniște este mai degrabă una de suprafață.
10:50
UE îndeamnă la respectarea voinței poporului venezuelean Veridica.md
Șefa diplomației europene Kaja Kallas spune că aceasta este „singura modalitate de rezolvare a crizei”.
10:30
GEORGE BĂLAN: „Un proces de reintegrare rapid poate fi declanșat oricând și Chișinăul trebuie să fie pregătit pentru el” Veridica.md
Pe parcursul a zeci de ani, soluționarea conflictului transnistrean nu a reprezentat un interes primordial pentru Chișinău, iar unii înalți demnitari s-ar fi ales cu venituri fabuloase din schemele oculte implementate de regimul separatist. Astăzi însă este momentul propice pentru reintegrarea țării, care poate avea loc în cel mult șapte ani, dacă autoritățile constituționale vor da în sfârșit dovadă de voință și maturitate politică. Declarațiile au fost făcute de ex-vicepremierul pentru Reintegrare, George Bălan, în cadrul unui interviu pentru Veridica.
10:30
Securitatea națională, cooperare internațională și protecția militarilor - priorități ale Ministerului Apărării în 2026 Veridica.md
Dezvoltarea capacităților de apărare, investițiile în Armata Națională, protecția socială a militarilor și combaterea dezinformării se numără printre principalele priorități ale Ministerului Apărării pentru anul 2026.
09:50
Franța va interzice unele importuri de alimente din America Latină Veridica.md
Interdicția se va aplica produselor care conțin substanțe interzise în Europa.
Ieri
08:20
Șefa guvernului danez cere SUA „să înceteze amenințările contra unui aliat istoric” Veridica.md
Donald Trump a spus, din nou, că SUA au „în mod absolut nevoie” de teritoriul danez, Groenlanda.
4 ianuarie 2026
17:10
Mihai Popşoi: Este crucial să se asigure o tranziție democratică, în interesil poporului Venezuelei Veridica.md
Aceasta este prima reacție oficială a Chișinăului, după capturarea președintelui Venezuelei Nicolas Maduro și a soției sale.
16:40
Maduro trebuie să răspundă și pentru crimele sale contra umanității Veridica.md
O misiune de anchetă a ONU cere judecarea liderului venezuelean, chiar dacă arestarea sa s-a făcut în condiții de „ilegalitate”.
16:40
Haos pe aeroporturile greceşti Veridica.md
Autorităţile acuză o problemă tehnică fără precedent.
16:20
Ministerul rus al Apărării susţine că forțele sale au preluat controlul asupra unei așezări din nord-estul Ucrainei Veridica.md
Un mort şi doi răniţi în regiunea rusă Belgorod.
16:00
Diplomație economică, integrare europeană și consolidarea sprijinului consular pentru diasporă - prioritățile MAE în 2026 Veridica.md
Integrarea europeană rămâne un obiectiv central, iar autoritățile își propun accelerarea negocierilor de aderare la UE și deschiderea tuturor clusterelor.
15:10
Verificat - Moldova 1, Ediția din 2 ianuarie 2026 Veridica.md
Verificat - rezumatul săptămânii, la postul de televiziune Moldova 1.
15:10
Școala în vreme de război Veridica.md
Războiul își lasă amprenta și asupra modului în care se face școală în Ucraina. Bombardamentele nu doar că sunt traumatizante, dar deseori nu îi lasă pe copii să doarmă, astfel încât ajung la ore obosiți, ceea ce reprezintă o provocare în plus pentru profesori. Nici personalul auxiliar nu doarme noaptea, pentru că atunci e curent și poate pregăti mâncarea pentru a doua zi. Peste toate astea, adulții trebuie să se arate tari pentru copii și să țină departe de aceștia propriile probleme și grijile pe care și le fac pentru cei plecați pe front.
15:00
Preşedintele României, Nicuşor Dan, va participa, marţi, în Franţa, la o nouă reuniune internaţională consacrată situaţiei din Ucraina Veridica.md
Aliaţii europeni ai Kievului s-au întâlnit şi sâmbătă, pentru a analiza detaliile celei mai recente versiuni a planului de încheiere a conflictului cu Rusia.
14:40
Cetăţeanul român presupus iniţial dispărut după incendiul din staţiunea elveţiană Crans-Montana este decedat Veridica.md
Ambasada României la Berna se află în contact cu familia acestuia.
14:30
Ministerul de Externe de la Bucureşti anunţă că urmăreşte, în strânsă colaborare cu partenerii României din Uniunea Europeană, situaţia din Venezuela Veridica.md
O comunitate cu rădăcini româneşti trăieşte acolo.
14:00
Starlink va furniza internet gratuit în Venezuela până pe 3 februarie Veridica.md
În capitala Caracas și mai multe regiuni din nordul țării conexiunea la internet a fost întreruptă.
13:30
China cere SUA să-l „elibereze imediat” pe liderul venezuelean Maduro Veridica.md
Acesta a fost un aliat esențial a regimului dictatorial al lui Xi Jinping.
12:40
Forțele aeriene britanice și franceze au atacat poziții ale ISIS din Siria Veridica.md
Gruparea teroristă utiliza, în munții din nordul țării, un depozit subteran de arme și explozibili.
11:00
Zi de doliu național pe 9 ianuarie în Elveția după tragedia din Crans Montana Veridica.md
În semn de solidaritate națională, se vor trage clopotele tuturor bisericilor din Elveția
10:50
Nicolas Maduro a ajuns la New York, unde va fi judecat Veridica.md
Delcy Rodriguez a preluat atribuțiile președintelui Venezuelei.
Mai mult de 2 zile în urmă
22:50
Trump o somează pe vicepreședinta Venezuelei să accepte „conducerea” americană Veridica.md
Delcy Rodriguez a declarat că Nicolas Maduro este singurul preşedinte al Venezuelei și a cerut eliberarea sa imediată.
20:40
România și-a stabilit lotul pentru Campionatul European de polo pe apă masculin de la Belgrad Veridica.md
Românii vor evolua în Grupa D, alături de Slovacia, Turcia şi Italia.
19:00
Trump publică o fotografie cu Maduro încătușat Veridica.md
Liderul venezuelean se află la bordul unei nave americane de război, în drum spre New York.
18:40
„Venezueleni, a sosit ceasul libertății” - susține șefa opozanților față de regimul autoritar de la Caracas, Maria Corina Machado Veridica.md
Potrivit acesteia, candidatul opoziției la alegerile prezidențiale din 2024, Edmundo González Urrutia, aflat în prezent în exil, trebuie „să-și asume imediat” președinția țării.
17:20
Turcia îi vinde Spaniei avioane de vânătoare în valoare de peste două miliarde și jumătate de euro Veridica.md
Ar fi vorba despre un pachet complet, care include sisteme la sol, sisteme de simulare, servicii de mentenanță și asistență.
16:50
Rotiri de cadre la Kiev: fostul premier și ministru al Apărării Denis Șmîhal trece la Energie Veridica.md
Ministerul a fost zguduit de un scandal major de corupție.
16:00
Nostalgie: aproape toţi ruşii se uită la filme şi desene animate sovietice în timpul sărbătorilor de iarnă Veridica.md
Aventurile unui bărbat beat în seara de Revelion rămân cea mai populară alegere.
14:00
Dictaturile de la Moscova, Teheran și Havana deplâng căderea de la putere a aliatului lor venezuelean Nicolas Maduro Veridica.md
Țările europene anunță că urmăresc atent evoluția situației din Venezuela.
12:50
Armata rusă susține că a mai cucerit un sat ucrainean Veridica.md
Luna trecută, înaintarea rușilor încetinise.
12:20
Americanii anunță că l-au capturat pe liderul autoritar de stânga venezuelean Nicolas Maduro Veridica.md
La putere din 2013, omul era cotat drept un filorus.
11:40
Armata rusă a realizat în 2025 cel mai puternic avans pe frontul ucrainean Veridica.md
Ocupă aproximativ 19,4% din teritoriul țării vecine.
11:00
Numărul total al persoanelor înscrise în Registrul de Stat al Alegătorilor din Republica Moldova este de 3 299 794 Veridica.md
Sunt 277 635 de votanți din stânga Nistrului.
07:10
Volodimir Zelenski îl înlocuiește pe ministrul apărării Veridica.md
Actualul ministru, Denis Șmigal, urmează să preia un alt post în cadrul guvernului.
07:10
A șasea zi de proteste în Iran Veridica.md
În primele cinci zile de proteste au murit cel puțin șapte persoane, iar 33 au fost rănite.
07:00
BBC a plătit compensații unor supraviețuitori ai atacului Hamas din 7 octombrie 2023 Veridica.md
Echipa de filmare a televiziunii britanice a intrat fără permisiune în locuința distrusă a acestora.
2 ianuarie 2026
21:40
România ajută Elveţia în urma incendiului de la barul din staţiunea Crans-Montana Veridica.md
Un avion militar a plecat de la București pentru a transporta la un spital din Paris şase pacienţi diagnosticaţi cu arsuri.
17:20
Kirilo Budanov este noul șef de cabinet al președintelui ucrainean Veridica.md
Șeful serviciilor de informații militare îl înlocuiește pe Andrii Iermak, implicat într-un scandal de corupție.
16:20
Sportivii ruși nu vor putea reprezenta Rusia la JO 2026 Veridica.md
CIO a interzis prezența echipelor Rusiei și Belarusului după declanșarea războiului din Ucraina.
15:00
Chișinăul a intrat în noul an fără un buget aprobat Veridica.md
Capitala va continua să funcționeze în baza unui buget provizoriu. Orașul Chișinău nu a avut un buget aprobat nici în 2025.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.