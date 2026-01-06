(video) Ultimele imagini video cu bărbatul dispărut la ferma din Anenii Noi, în viață: Momentul în care se îndreaptă spre casa suspectului, însoțit de acesta
UNIMEDIA, 6 ianuarie 2026 11:40
Imagini de pe camerele de supraveghere din satul Beriozhi, acolo unde a fost reținut suspectul de omorul unui bărbat dispărut în luna septembrie, au fost puse la dispoziția echipei Life MD Documentary de către concubina victimei. În acestea, apare Gheorghe Porumbescu, fiind însoțit de Stepan Găină, învinuitul care se află, acum, în custodia oamenilor legii.
Imagini de pe camerele de supraveghere din satul Beriozhi, acolo unde a fost reținut suspectul de omorul unui bărbat dispărut în luna septembrie, au fost puse la dispoziția echipei Life MD Documentary de către concubina victimei. În acestea, apare Gheorghe Porumbescu, fiind însoțit de Stepan Găină, învinuitul care se află, acum, în custodia oamenilor legii.
Doliu în lumea sportului: Campionul mondial la canoe a fost găsit mort în casă. Avea doar 34 de ani # UNIMEDIA
Lumea sportului trece prin momente de profundă tristețe după dispariția lui Mikloș Dudaș, fost campion mondial la kaiac-canoe, găsit fără viață în locuința sa în dimineața zilei de luni. Sportivul maghiar avea doar 34 de ani, relatează Can Can.
Panică într-un bloc cu 16 etaje din capitală, în această noapte, după ce a izbucnit un incendiu: Pompierii au evacuat zeci de persoane # UNIMEDIA
32 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc cu 16 nivele din capitală, în urma unui incendiu care a izbucnit în această noapte, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
Protest cu tractoare la Negureni, în plină iarnă: „Vrem să arătăm ce dezastru a făcut actuala guvernare din singura sursă de venit de la sate” # UNIMEDIA
Poliția informează că astăzi, este planificată desfășurarea unui protest în localitatea Negureni, raionul Telenești, cu posibila implicare a tehnicii agricole (tractoare). În acest context, oamenii legii recomandă șoferilor să evite traseul Negureni – Telenești și să opteze pentru rute alternative, iar participanților la manifestație - să manifesteze responsabilitate civică, să evite blocarea drumurilor publice și să coopereze cu forțele de ordine. „Vrem să arătăm ce dezastru a făcut actuala guvernare din singura sursă de venit de la sate”, spune unul dintre fermierii care îndeamnă și alți agricultori să se alăture protestului.
Nicolas Maduro, la finalul primei audieri în fața justiției americane: „În numele lui Dumnezeu, voi fi liber” # UNIMEDIA
La sfârșitul audierii preliminare de luni a lui Nicolas Maduro, acesta s-a întors să salute mulțimea, ceea ce l-a determinat pe un bărbat să se ridice și să transmită un mesaj liderului venezuelean îndepărtat de la putere, relatează HotNews.ro citând NBC News.
(video) Polițiștii au împins la greu mașini blocate în zăpadă, în această noapte: Mai multe zone ale țării, afectate de ninsori și ceață # UNIMEDIA
Condițiile meteo înregistrate în ultimele 24 de ore au afectat mai multe zone ale țării și au complicat circulația rutieră, anunță Poliția Națională. Oamenii legii au intervenit, pentru a ajuta șoferii mașinile cărora au rămas blocate.
(foto) Viața bate filmul. Fostă concurentă de la iUmor, bunică la doar 35 de ani: „Va naște în luna februarie” # UNIMEDIA
Viața bate filmul, iar protagonista poveștii următoare este exemplul viu că expresia este cum nu se poate mai adevărată. Ani la rând, viața ei a fost un carusel al scandalurilor, proceselor și acuzațiilor, însă ultimul an a adus schimbări radicale. Relația tensionată cu fiica sa a culminat cu plângeri penale și riscul real de a ajunge după gratii, însă destinul avea să schimbe cursul poveștii. Împăcarea dintre ea și fată a avut loc în urmă cu puțin timp, atunci când bruneta a aflat că va deveni bunică la doar 35 de ani. După ani de suferință, post și rugăciune, viața ei s-a schimbat radical. Despre toate aceste lucruri, dar și despre viitoarea nuntă mult visată a vorbit tânăra într-un interviu exclusiv CANCAN.RO.
Președintele Academiei Române, despre desființarea Universității din Cahul: „E un semn rău, înseamnă și ruperea unor legături între românii de pe cele două maluri ale Prutului, ceea ce este extrem de grav” # UNIMEDIA
Ministerul Educației din Republica Moldova a anunțat zilele trecute sfârşitul Universității de Stat din Cahul, fondate în 1999 pentru a implementa proiectul unei extensii a Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi. „Desființarea ei, sub o formă voalată, nu anunță un viitor așa cum s-ar cuveni, în privința integrării românilor de pe cele două maluri ale Prutului și în privința unirii pe care o visăm cu toții”, avertizează prof. dr. Ioan Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, citat de Libertatea.
(live) CSP, în prima ședință din 2026: Rapoartele Comisiei Vetting pe evaluarea a doi procurori, aprobate de Consiliu # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește în prima ședință din acest an. Pe ordinea de zi figurează 9 subiecte, inclusiv rapoartele Comisiei Vetting emise în privința procurorilor Elena Cazacov și Ghennadi Epure. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
Aproximativ 13.000 de clienți vor fi preluați de la RWS Bank, o bancă ucraineană cu o istorie de peste 30 de ani, anterior deținută de grupul Swedbank.IuteBank va fi construită de la zero ca bancă digitală complet licențiată, operând sub supravegherea Băncii Naționale a Ucrainei.Iute va plafona investițiile totale în Ucraina la 15 milioane de euro, iar pierderea netă estimată a băncii în 2026 va fi limitată la 3 milioane de euro.
Tensiuni la Praga, după discursul în care președintele parlamentului ceh a denigrat Ucraina: Ambasadorul Kievului a mers la MAE # UNIMEDIA
Ministrul de externe al Cehiei l-a primit luni pe ambasadorul Ucrainei, care criticase discursul susținut de Anul Nou de președintele de extremă dreapta al parlamentului de la Praga, în care acesta denigra Ucraina devastată de război, transmite HotNews.ro, citând AFP.
(video) „A ieșit în pijama, la poartă, și dusă a fost.” O femeie dispărută acum 20 de ani, din Chișinău, ar fi victima suspectului de la Anenii Noi: A amenințat-o cu moartea # UNIMEDIA
Noi detalii cutremurătoare despre o femeie care ar fi fost ucisă acum 20 de ani, de suspectul de la Anenii Noi, reținut recent, ies la iveală. Echipa Life MD a documentat relatarea fostei concubine a unuia dintre fiii bărbatului și a identificat, la Chișinău, rudele victimei dispărute. Acestea au relatat circumstanțele în care au văzut-o ultima oară pe Lidia Redico și de ce cred că anume Stepan Găină ar fi cel care a omorât-o. Inițial, polițiștii au refuzat să deschidă o cauză penală privind dispariția ei, deși timp de doi ani, Lidia Redico a depus mai multe plângeri pe numele lui Stepan Găină, din cauza amenințărilor pe care le primea de la acesta. În cele din urmă, ancheta a fost pornită, cu sprijinul unui politician, deputat în Parlament la acea vreme, care a făcut public cazul, inclusiv în presă. Ani la rând, femeia a fost căutată, dar fără rezultat.
Adunarea Generală a Procurorilor se va desfășura, în 2026, în premieră online: Ce dată a stabilit CSP, pentru aceasta # UNIMEDIA
CSP a decis, în ședința de astăzi, când va avea loc Adunarea Generală a Procurorilor, în acest an. Aceasta se va desfășura, în premieră, în format online.
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește în prima ședință din acest an. Pe ordinea de zi figurează 9 subiecte, inclusiv rapoartele Comisiei Vetting emise în privința procurorilor Elena Cazacov și Ghennadi Epure. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
Pe 6 ianuarie, istoria a fost marcată de încoronarea lui Harold al II-lea ca rege al Angliei și de reînființarea Partidului Național Liberal în România.
Berbecii trebuie să cântărească fiecare cuvânt, iar Taurii - să evite cheltuielile inutile: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce o zi de reflecție și decizii importante pentru toate semnele zodiacale. Fiecare nativ va fi ghidat de arhetipurile astrologice în alegerea căii de urmat. Horoscopul zilnic poate dezvălui indicii personalizate, oferind o perspectivă asupra modului în care aceste influențe cosmice se reflectă în viața fiecăruia.
Euro se depreciază ușor, în timp ce Dolarul crește: Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi # UNIMEDIA
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Astăzi, vremea în Moldova va fi caracterizată de ceață și precipitații mixte, tipice sezonului de iarnă, conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
(video) „Ce nu ați făcut ca premier în perioada fraudei bancare?” Iurie Leancă: Nu mi-am dat demisia la timp # UNIMEDIA
Fostul prim-ministru, Iurie Leancă a declarat că unicul reproș către sine pe care îl are din perioada în care a avut loc frauda bancară din Republica Moldova, e că nu și-a dat demisia „la timp”.
(video) Unde poți suna dacă te-ai împotmolit din cauza zăpezii sau a ghețușului în capitală. Serviciile municipale, în intervenție # UNIMEDIA
Primăria Chișinău informează că, la această oră, serviciile municipale de profil și preturile continuă să intervină pe străzile Capitalei, pe trotuare, în stațiile de transport public și în zonele de acces atât pentru menținerea siguranței circulației auto, cât și pietonale.
În atenția moldovenilor cu mașini aduse din afara țării: Automobilele distruse sau vândute la piese pot fi scoase din admitere temporară, cu o plată unică # UNIMEDIA
Persoanele care au introdus autoturisme în Republica Moldova în regim de admitere temporară, iar acestea au fost distruse sau vândute la piese, pot încheia regimul vamal printr-o plată unică de 40.000 de lei. Despre aceasta a anunțat Valeriu Cozîrev, șef Secție Destinații Vamale в Serviciul Vamal al Republicii Moldova.
(video) Maduro, dus cu elicopterul în fața instanței din New York pentru a răspunde acuzațiilor de narcoterorism. Liderul venezuelean riscă o pedeapsă uriașă # UNIMEDIA
Nicolas Maduro a fost preluat de la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn alături de soția lui, puțin după ora 14.00 ora României, și a fost dus la Tribunalul federal din Manhattan. Soții Maduro au fost transportați cu elicopterul și au fost păziți de soldați cu mitraliere, scrie digi24.ro.
Beți, grăbiți și fără centură de siguranță, de sărbători: Peste 3 260 de șoferi, trași pe dreapta de polițiști, în weekend # UNIMEDIA
În weekendul trecut, polițiștii din întreaga țară au depistat peste 3 260 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere, în cadrul acțiunilor de monitorizare și prevenire a accidentelor.
MAN, declarație de protest față de „politica PAS în educație”: În 2026 va fi cel mai mic nivel de finanțare a învățământului din istoria țării, iar 73 de școli - închise sau reorganizate # UNIMEDIA
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) își exprimă protestul categoric față de politica guvernării PAS, pe care o acuză de subfinanțarea și destructurarea sistemului național de educație, se arată într-un comunicat. Potrivit formațiunii, în anul 2026, cheltuielile pentru educație vor atinge cel mai mic nivel din istoria Republicii Moldova – doar 14,9% din totalul cheltuielilor publice.
(foto) Șosele transformate în „patinoar”: Mai multe mașini au derapat de pe trasee, iar unele, s-au răsturnat, din cauza condițiilor meteo # UNIMEDIA
Poliția Națională informează că, din cauza condițiilor climaterice nefavorabile înregistrate pe teritoriul țării, au fost deja raportate cazuri de derapare și răsturnare a mijloacelor de transport.
(video) Stop Fals! Numele UNIMEDIA, folosit într-o escrocherie pe TikTok, alături de imaginea lui 50 Cent # UNIMEDIA
Atenție, cititori! Numele portalului de știri UNIMEDIA a fost folosit într-o schemă de escrocherie, care promite internauților câștiguri rapide de 2026 de dolari dacă folosesc codul promoțional „50”. Avertizăm că oferta este falsă și poate duce la pierderea banilor sau a datelor personale.
Manchester United anunţă despărţirea de antrenorul Ruben Amorim. Înlocuitor este un fost jucător al clubului # UNIMEDIA
Reprezentanţii clubului de fotbal Manchester United au anunţat oficial, în cursul zilei de luni, despărţirea de antrenorul portughez Ruben Amorim, tehnician în vârstă de 41 de ani, scrie observatornews.ro.
Întârzieri, bagaje pierdute sau urgențe medicale: 5 coșmaruri din vacanțele turistice și ce trebuie să acopere asigurarea ta de călătorie # UNIMEDIA
Imprevizibilul rămâne una dintre principalele surse de stres pentru călători, însă printr-o soluție agilă și fără complicații pot rezolva rapid și eficient situațiile neplăcute din vacanță, transmite adevarul.ro.
(video) Stop Fals! Escrocii promit bani cu numele UNIMEDIA: „Fiți atenți, codul „50” nu aduce 2026 $ în contul dvs.” # UNIMEDIA
Atenție, cititori! Numele portalului de știri UNIMEDIA a fost folosit într-o schemă de escrocherie, care promite internauților câștiguri rapide de 2026 de dolari dacă folosesc codul promoțional „50”. Avertizăm că oferta este falsă și poate duce la pierderea banilor sau a datelor personale.
„Pietoni și șoferi, fiți prudenți!” Poliția, cu îndemn către cetățeni în contextul Codului Galben de polei, ghețuș și ceață # UNIMEDIA
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, caracterizate prin ninsori, formarea ghețușului și a poleiului pe carosabil, Poliția atenționează conducătorii auto și pietonii asupra riscurilor sporite pe traseele naționale și locale.
(foto) „La mulți ani, Păpicu!” Mesajul plin de emoție al lui Vlad Filat pentru tatăl său, omagiat: Ești acolo, de fiecare dată când contează # UNIMEDIA
Sărbătoare în familia lui Vlad Filat. Tatăl ex-premierului își celebrează astăzi, 5 ianuarie, ziua de naștere, iar cu această ocazie a fost felicitat de către fiul său printr-un mesaj emoționant, însoțit de o fotografie specială. „La mulți ani, Păpicu!”, asftel a început mesajul liderului PLDM.
Zelenski îl înlocuiește pe șeful serviciului de securitate. Vasil Maliuk și-a anunțat demisia, dar rămâne în SBU. Cine i-ar putea lua locul # UNIMEDIA
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat luni că vrea să-l înlocuiască pe șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Vasil Maliuk, în cadrul unei remanieri mai ample la nivelul conducerii statului, care a inclus și schimbarea șefului de cabinet prezidențial, scrie adevarul.ro.
Acum ai la dispoziție mai multe trucuri ingenioase dacă vrei să îndepărtezi gheața de pe parbrizul mașinii tale. Diminețile reci de iarnă încep adesea la fel: ieși afară, ai puțin timp la dispoziție, dar descoperi că ai mașina complet acoperită de gheață. Parbrizul este bocnă, geamurile laterale sunt opace și chiar și oglinzile sunt inutilizabile, scrie cancan.ro.
Sărbătoare în familia lui Vlad Filat. Tatăl ex-premierului își celebrează astăzi, 5 ianuarie, ziua de naștere, iar cu această ocazie a fost felicitat de către fiul său printr-un mesaj emoționant, însoțit de o fotografie specială. „La mulți ani, Păpicu!”, asftel a început mesajul liderului PLDM.
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef de stat # UNIMEDIA
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, urmează să fie judecat În SUA pentru acuzații de „narcoterorism”. Acesta a fost capturat de forțele americane în urma unei operațiuni-fulger desfășurată la Caracas, scrie cancan.ro.
Alertă de vreme rea în toată Moldova: Cod galben de polei, ghețuș și ceață, emis de meteorologi. Când intră în vigoare avertizările # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis mai multe avertizări cod galben, care vizează ceață densă, polei și ghețuș, fenomene ce vor afecta întreg teritoriul Republicii Moldova în următoarele zile.
Cele mai „întrebate” cuvinte în 2025. „Suveranitate”, căutat de 100 de mii de ori pe Dexonline # UNIMEDIA
„Sinecură”, „suveranitate” și „suveranism” sunt cele mai căutate cuvinte de către români în 2025 pe Dexonline, potrivit unui bilanț publicat de administratorii site-ului, scrie hotnews.ro.
Teatrul Național „Eugène Ionesco” invită publicul la spectacolul „Fiți sănătos, domnule!”, o comedie savuroasă de Pierre Chesnot, recomandată publicului 16+, în regia și cu selecția muzicală semnate de Petru Vutcărău.
O fată din Căușeni, spitalizată, după ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon. IGSU: Tatăl minorei a închis cahla sobei când făcea focul # UNIMEDIA
O minoră a suportat intoxicație cu monoxid de carbon în urma încălcării regulilor antiincendiare la exploatarea sobei de încălzit, anunță IGSU. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 4 ianuarie 2025, într-o gospodărie din satul Tocuz, raionul Căușeni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 07:54.
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, „va plăti mai scump ca Maduro” dacă ea „nu va face ce trebuie”, a declarat Donald Trump duminică, într-un interviu acordat publicaţiei The Atlantic, informează AFP, citată de Agerpres și observatornews.ro.
(video) „Sunteți un ticălos. Tot ați stat cu fața la Plahotniuc și cu spatele la instanță?!” Ex-premierul Iurie Leancă, făcut cu ou și cu oțet de activistul PAS Andonii, la Judecătorie # UNIMEDIA
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Iurie Leancă, audiat astăzi în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară”, a fost făcut cu ou și oțet, la ieșirea din sala de judecată, de către activistul PAS Andonii. „Sunteți un ticălos. Tot ați stat cu fața la Plahotniuc și cu spatele la instanță?! Domnule Leancă, dvs. trebuie să fiți lângă Plahotniuc, nu ca martor”, a declarat acesta.
(video) Țara care doboară recordurile turistice, cu aproape 19 mil. de vizitatori în 2025: „O performanţă excepţională şi fără precedent” # UNIMEDIA
O țară-magnet pentru turiști a înregistrat în 2025 o performanță turistică fără precedent, primind aproape 19 milioane de vizitatori, potrivit datelor oficiale. Aceasta reprezintă o creștere spectaculoasă de 21% comparativ cu anul precedent și depășește chiar și previziunile pentru anul 2026, scrie adevarul.ro.
Carburanții, mai scumpi în Ajun de Crăciun: Cât vor costa mâine și unde găsești cele mai mici prețuri la pompă # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță pentru mâine, 6 ianuarie, prețuri mai mari la carburanți. Astfel, pentru un litru de benzină șoferii vor plăti cu 10 bani mai mult, iar pentru cel de motorină - cu 5 bănuți.
Situație tensionată în Iran: Moldovenii, îndemnați să evite călătoriile. Cetățenii aflați în zonă pot părăsi țara doar pe anumite rute # UNIMEDIA
Ambasada Republicii Moldova în Republica Islamică Iran, cu reședința la Baku, recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în Iran, în contextul sporirii tensiunilor interne și al menținerii riscurilor de securitate din regiune, se arată într-un comunicat.
Stare de alertă epidemiologică în România: Boala care se va agrava la finalul lunii ianuarie 2026 # UNIMEDIA
În perioada rece, dar și odată cu sărbătorile de iarnă, răspândirea gripei a dus România în pragul unei alerte epidemiologice. Cadrele medicale din spitale sunt copleșite de valul de îmbolnăviri cu „super-gripa” din acest sezon, scrie cancan.ro.
(video) „39, bine ai venit!”. Emilian Crețu a dat o petrecere „total black” de ziua sa. Un covor moldovenesc și un bilet la un meci de fotbal, printre cadourile speciale # UNIMEDIA
Actorul și influencerul Emilian Crețu își sărbătorește astăzi, 5 ianuarie, ziua de naștere. Cu o seară înainte, acesta a organizat o petrecere de zile mari, într-un local din capitală, evenimentul având un dress code special și invitați cunoscuți.
Cât costă treningul purtat de Nicolas Maduro când a fost capturat: A devenit viral și nu se mai găsește în magazine # UNIMEDIA
Internetul are un nou fashion icon improbabil. Nu e rapper, nu e influencer, nu e nici măcar sportiv. E Nicolás Maduro. O singură fotografie a fost suficientă ca să arunce Google în aer și să transforme un trening Nike într-un obiect de cult. Dacă până ieri Nike Tech Fleece era „meh”, azi e uniforma oficială a dictatorilor virali, scrie cancan.ro.
(video) „Ce cadouri ați primit de ziua de naștere? - Diferite!” Plahotniuc, adus la o nouă şedinţă de judecată. Ex-premierul Iurie Leancă, audiat astăzi # UNIMEDIA
Vlad Plahotniuc a fost adus astăzi în fața instanței de judecată, în cadrul examinării dosarului „Frauda bancară”. Fiind omagiat pe 1 ianuarie, fostul lider PD a fost întrebat de jurnaliști cine l-a felicitat și ce cadouri a primit cu ocazia zilei sale de naștere. Acesta a răspuns scurt: „Diferite!”.
(foto) O biserică din Drochia, cuprinsă de flăcări înainte de Crăciunul pe stil vechi: Patru echipaje de pompieri au luptat cu focul # UNIMEDIA
Un incendiu a izbucnit în dimineața zilei de 4 ianuarie 2026 la biserica „Sfânta Treime” din localitatea Sofia, raionul Drochia. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 06:40, iar la fața locului au intervenit patru echipaje de salvatori și pompieri.
