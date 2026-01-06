Tensiuni la Praga, după discursul în care președintele parlamentului ceh a denigrat Ucraina: Ambasadorul Kievului a mers la MAE

09:40

Noi detalii cutremurătoare despre o femeie care ar fi fost ucisă acum 20 de ani, de suspectul de la Anenii Noi, reținut recent, ies la iveală. Echipa Life MD a documentat relatarea fostei concubine a unuia dintre fiii bărbatului și a identificat, la Chișinău, rudele victimei dispărute. Acestea au relatat circumstanțele în care au văzut-o ultima oară pe Lidia Redico și de ce cred că anume Stepan Găină ar fi cel care a omorât-o. Inițial, polițiștii au refuzat să deschidă o cauză penală privind dispariția ei, deși timp de doi ani, Lidia Redico a depus mai multe plângeri pe numele lui Stepan Găină, din cauza amenințărilor pe care le primea de la acesta. În cele din urmă, ancheta a fost pornită, cu sprijinul unui politician, deputat în Parlament la acea vreme, care a făcut public cazul, inclusiv în presă. Ani la rând, femeia a fost căutată, dar fără rezultat.