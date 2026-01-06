METEO | Lapoviță, ceață densă și drumuri alunecoase în toată R. Moldova

14:45

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că intenționează să-l înlocuiască pe șeful serviciului de securitate al țării, SBU, Vasil Maliuk, ca parte a unei remanieri mai ample care a dus și la înlocuirea șefului de cabinet prezidențial. Zelenski a scris în pagina sa de Facebook că i-a cerut lui Maliuk să se concentreze mai mult pe operațiunile de luptă.