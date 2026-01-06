Euro se depreciază ușor, în timp ce Dolarul crește: Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi

16:10

Acum ai la dispoziție mai multe trucuri ingenioase dacă vrei să îndepărtezi gheața de pe parbrizul mașinii tale. Diminețile reci de iarnă încep adesea la fel: ieși afară, ai puțin timp la dispoziție, dar descoperi că ai mașina complet acoperită de gheață. Parbrizul este bocnă, geamurile laterale sunt opace și chiar și oglinzile sunt inutilizabile, scrie cancan.ro.