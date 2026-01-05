Când pică Paștele, Crăciunul și celelalte mari sărbători în acest an. Calendar ortodox 2026 și romano-catolic

23:35

Ploi și ninsori abundente vor fi în toată România până în 9 ianuarie, conform meteorologului ANM Mihai Huștiu. El a spus că în aceste zile vor fi și diferențe mari de temperatură între zonele țării – Transilvania are temperaturi negative chiar și ziua, -2 grade, în vreme ce în Dobrogea este vreme de primăvară, cu temperaturi ce ajung și astăzi la 15 grade.