(video) „Ce nu ați făcut ca premier în perioada fraudei bancare?” Iurie Leancă: Nu mi-am dat demisia la timp

Într-o demonstrație de forță fără precedent, americanii au dezintegrat capacitatea de apărare a Venezuelei în doar 90 de minute și l-au arestat pe liderul de la Caracas, Nicolas Maduro. Totuși, administrația Trump nu pare în acest moment dispusă să predea puterea opoziției democratice, în fruntea căreia se află laureata premiului Nobel pentru pace, Corina Machado. Analistul de securitate Hari Bucur-Marcu a explicat, pentru „Adevărul”, de ce Washingtonul nu mai este interesat de „nation building”, ci de un control strategic exclusiv, eliminând influența Rusiei și a Chinei din America Latină.