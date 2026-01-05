FOTO | Autovehiculele derapează și se răstoarnă pe drumurile alunecoase din țară din cauza ninsorii. Poliția recomandă prudență

06:50

Consumatorii ar putea resimți noi creșteri de prețuri la produsele electronice începând din 2026, pe fondul unei presiuni tot mai mari asupra lanțurilor de aprovizionare cu componente-cheie. Experții din industrie avertizează că unele piese considerate până recent accesibile au devenit brusc mult mai scumpe, iar efectele se vor vedea în prețurile finale ale telefoanelor, laptopurilor