Maduro a fost dus cu elicopterul în fața instanței. A fost păzit de soldați cu mitraliere
SafeNews, 5 ianuarie 2026 15:20
Nicolas Maduro a fost preluat de la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn alături de soția lui, puțin după ora 14.00 ora României, și a fost dus la Tribunalul federal din Manhattan. Soții Maduro au fost transportați cu elicopterul și au fost păziți de soldați cu mitraliere. Cei doi soți au fost puși sub acuzare
• • •
Acum 15 minute
15:30
Un cetățean român de 29 de ani a fost depistat transportând 120 de pachete de țigări nedeclarate în bagaj, la Aeroportul Internațional Chișinău. Descoperirea a fost făcută de funcționarii vamali, în colaborare cu polițiștii de frontieră, în timpul controlului pasagerilor de pe cursa aeriană spre Belgia. Produsele de tutun au fost ridicate și pot fi […] Articolul Un român prins cu 120 de pachete de țigări nedeclarate la Aeroportul Chișinău apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
15:20
Maduro a fost dus cu elicopterul în fața instanței. A fost păzit de soldați cu mitraliere # SafeNews
Nicolas Maduro a fost preluat de la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn alături de soția lui, puțin după ora 14.00 ora României, și a fost dus la Tribunalul federal din Manhattan. Soții Maduro au fost transportați cu elicopterul și au fost păziți de soldați cu mitraliere. Cei doi soți au fost puși sub acuzare
Acum o oră
14:50
Cod Galben de polei, ghețuș și ceață în întreaga țară. Șoferii, sfătuiți să circule cu grijă # SafeNews
Condițiile meteo din următoarele zile ar putea crea dificultăți majore pentru participanții la trafic. Autoritățile îi îndeamnă pe cetățeni să fie prudenți, întrucât Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis două avertizări de tip Cod Galben, valabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Prima avertizare este legată de formarea poleiului și a ghețușului și va fi în
Acum 2 ore
14:40
Un stilou placat cu aur de la președintele francez Emmanuel Macron a fost cel mai scump cadou de la Maia Sandu, transmite SafeNews.md cu referire la Logos Press. Potrivit registrului publicat al cadourilor acceptabile, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit 51 de cadouri în valoare totală de 97 390 de lei în primele 9
14:30
Premierul polonez Donald Tusk a emis un avertisment grav cu privire la viitorul Europei, spunând că UE nu va fi luată în serios dacă este „slabă și divizată", după o săptămână care a evidențiat fracturi privind politica externă, pe fondul operațiunii SUA din Venezuela și al celor mai recente declarații ale lui Donald Trump despre
14:30
VIDEO | Incident la reședința vicepreședintelui american JD Vance. O persoană a fost reținută # SafeNews
Polițiștii investighează un incident la reședința vicepreședintelui american JD Vance din Ohio și au reținut o persoană, a relatat luni CNN, citat de Reuters. O sursă anonimă din cadrul autorităților din SUA a declarat pentru postul american de televiziune că agenții nu cred că persoana respectivă a reușit să pătrundă în reședință. Presa locală a relatat că
14:20
O persoană a alertat poliția, după ce a găsit un cadavru spânzurat. Descoperirea macabră a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 20:15, în localitatea Cania, din raionul Cantemir, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Potrivit informațiilor preliminare, victima s-a dovedit a fi un tânăr în vârstă de 26 de ani. Medicul-legist venit la
14:10
Reforma RESTART a consolidat sistemul de asistență socială: investiții de peste 21 de milioane de lei și modernizarea a peste 41 de centre sociale, obiective-cheie pentru 2026 # SafeNews
Pentru anul 2026, autoritățile au decis continuarea reformei în domeniul asistenței sociale. Autoritățile anunță ca priorități accelerarea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități și modernizarea infrastructurii a peste 41 de centre sociale, pentru care sunt prevăzute investiții de peste 21 de milioane de lei. Aceste planuri se bazează pe rezultatele înregistrate în urma implementării
13:50
Arheologii Autorităţii pentru Antichităţi din Israel (AAI) au descoperit, în timpul unei campanii de săpături arheologice în sud-vestul Muntelui Templului, în Ierusalim, un pandantiv din plumb, datând de aproximativ 1300 de ani, potrivit Le Figaro. În colaborare cu Fundaţia Oraşului lui David şi Societatea pentru Restaurarea şi Dezvoltarea Cartierului Evreiesc, obiectul a fost descoperit în
Acum 4 ore
13:40
Inspectorii de mediu din Dondușeni au descoperit un caz de tăiere și recoltare ilegală a masei lemnoase în fondul forestier. Incidentul a fost înregistrat în sectorul nr. 11 al Ocolului Silvic Otaci. Verificările la fața locului au confirmat încălcarea legislației de mediu. Pe numele persoanelor implicate au fost întocmite două procese-verbale pentru contravenții, iar suma
13:10
„Ne ocupăm de Groenlanda în 2 luni”. Trump ironizează Danemarca: A pus încă o sanie pentru a spori securitatea # SafeNews
Preşedintele american Donald Trump şi-a reiterat duminică seara dorinţa ca Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, să treacă sub control american, chiar şi după ce premierul danez Mette Frederiksen a îndemnat Statele Unite să „înceteze ameninţările" de a anexa teritoriul. „Avem nevoie de Groenlanda din punct de vedere al securităţii naţionale, iar Danemarca nu
13:00
Femeie cu dublă cetățenie română și moldovenească, condamnată la 14 ani de închisoare în Marea Britanie, reținută la frontiera # SafeNews
O femeie cu cetățenie română și Republica Moldova, condamnată în Marea Britanie la 14 ani de închisoare pentru fraudă, a fost reținută de polițiștii de frontieră la Punctul de Trecere a Frontierei Rădăuți-Prut. Incidentul s-a petrecut pe 5 ianuarie, în jurul orei 04:30, când femeia, în vârstă de 34 de ani, s-a prezentat pentru a
12:50
Imagini din satelit cu Fuerte Tiuna, fortăreața militară unde se ascundea Maduro, înainte și după atacul american. Pagubele făcute # SafeNews
Amploarea atacului american, din noaptea de vineri spre sâmbătă, asupra Venezuelei este surprins și de imagini din satelit. Baza militară Fuerte Tiuna, cea mai mare din Venezuela, de unde a fost capturat președintele Nicolas Maduro, a fost cea mai afectată de atac. În timpul misiunii de capturare a președintelui venezuelean Nicolas Maduro și a soției sale, desfășurată
12:40
Electricitatea achiziționată de Energocom în decembrie a costat în medie circa 132 euro pe MWh # SafeNews
SA Energocom a achiziționat în decembrie 2025 un volum total de 458,150 mii MWh de energie electrică, provenind atât din producția internă, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 132,57 EUR/MWh. Din totalul achizițiilor, 65,46% au fost importuri, iar energia livrată de producătorii autohtoni a reprezentat 34,54%. În ceea ce privește sursele
12:20
Moldovean prins de polițiștii de frontieră de la PTF Stânca încercând să intre în România cu pașaport fals # SafeNews
Un bărbat din Republica Moldova a încercat să intre în România prezentând un pașaport fals, fiind prins de polițiștii de frontieră de la Punctul de Trecere a Frontierei Stânca. Incidentul a avut loc în noaptea de 5 ianuarie, în jurul orei 00.00, când cetățeanul moldovean, în vârstă de 38 de ani, s-a prezentat la controlul
12:00
Escrocherie online: tânăr condamnat după ce a păgubit o victimă cu 10.500 de lei folosind o identitate falsă pe WhatsApp # SafeNews
Un tânăr de 24 de ani a înșelat o persoană prin WhatsApp, folosind o identitate falsă și pretinzând o urgență financiară. Victima a efectuat două transferuri bancare, fiind astfel păgubită cu 10.500 de lei. Instanța l-a condamnat la 1 an și 8 luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, și a
12:00
Intră în vigoare Legea freelancerilor: taxe clare și protecție socială pentru cei care lucrează pe cont propriu # SafeNews
Începând cu 1 ianuarie 2026, persoanele fizice care lucrează pe cont propriu beneficiază de un regim fiscal special, odată cu aplicarea „Legii freelancerilor". Legea se adresează profesioniștilor din domenii precum IT, design, fotografie, arhitectură, consultanță, meșteșugărit sau servicii de curățenie, oferindu-le un cadru clar pentru desfășurarea activității și protecție socială. Printre principalele facilități se numără:•
11:50
Aproape 100 de persoane salvate de pe munții din România în 24 de ore: două persoane găsite decedate # SafeNews
Aproape 100 de persoane au fost salvate de pe munții din Romania în ultimele 24 de ore, după intervenţii de urgenţă, informează luni Dispeceratul Naţional al Salvamont România. Salvamontiştii avertizează oamenii să fie prudenți și responsabili în derularea activităților montane. „O zi foarte grea pentru salvatorii montani. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional
Acum 6 ore
11:30
Autoritățile recomandă: Nu aruncați brazii la gunoi. Află cum vor fi colectați separat și reciclați # SafeNews
Autoritățile din Chișinău anunță că brazii de Crăciun folosiți în perioada sărbătorilor de iarnă nu trebuie aruncați în containerele pentru deșeuri menajere. Pentru colectarea corectă, arborii trebuie lăsați lângă platformele de stocare a deșeurilor, de unde vor fi preluați de echipele operatorului municipal de salubrizare. Brazii depozitați corespunzător, fără a fi amestecați cu alte deșeuri,
11:00
Ambasada Republicii Moldova în Republica Islamică Iran, cu reședința la Baku, recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în Iran din cauza tensiunilor interne și a riscurilor de securitate din regiune. Cetățenii aflați deja în Iran sunt îndemnați să contacteze Ambasada prin telefon sau e-mail pentru a comunica locul în care se află, în eventualitatea
10:50
Sistemul eRețeta, modernizat: pacienții primesc tratamente mai rapid, iar medicii reduc erorile și economisesc timp prețios # SafeNews
Cel mai important beneficiu al sistemului informațional „eRețeta pentru medicamente și dispozitive medicale compensate" este că pacienții pot valorifica prescripțiile în mai multe vizite la farmacie, iar medicii introduc mai ușor datele medicale, inclusiv mai multe diagnostice pe o singură rețetă, reducând semnificativ erorile la prescriere. Modernizarea, realizată cu sprijinul Uniunii Europene, Agenției Elvețiene pentru
10:40
O minoră din Căușeni, transportată la spital după intoxicație cu monoxid de carbon din cauza unei sobe utilizate necorespunzător # SafeNews
O fată în vârstă de 17 ani a fost transportată la spitalul raional după ce a suferit intoxicație cu monoxid de carbon, în urma exploatării necorespunzătoare a sobei de încălzit. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 4 ianuarie 2025, într-o gospodărie din satul Tocuz, raionul Căușeni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat
10:30
Serviciile secrete occidentale susțin că ayatollahul Khamenei e pregătit să fugă la Moscova dacă protestele din Iran escaladează # SafeNews
Liderul suprem al Iranului, Ayatollah Ali Khamenei (86 de ani), ar avea un plan de rezervă pentru a fugi la Moscova dacă protestele masive din țară se intensifică și forțele de securitate nu mai pot controla situația sau încep să dezerteze. Informația apare într-un articol publicat pe 4 ianuarie 2026 în cotidianul britanic The Times, bazat
10:10
Poliția a prins 11 persoane care consumau sau dețineau droguri în Chișinău, în decursul ultimei săptămâni. Acțiunile au fost realizate de Batalionul de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) în cadrul patrulărilor zilnice. Centru: 3 bărbați cu vârste între 33 și 38 de ani – droguri sintetice „PVP" și „MDMA".Buiucani: 4 bărbați (18–30 ani) – „PVP",
10:00
Noaptea trecută, un incendiu a izbucnit la biserica „Sfânta Treime” din satul Sofia, raionul Drochia, construită în 1876 # SafeNews
Noaptea trecută, un incendiu a izbucnit la biserica „Sfânta Treime" din satul Sofia, raionul Drochia. Focul a pornit într-un spațiu tehnic, la cazanul de încălzire. Pompierii au intervenit rapid și au reușit să stingă incendiul înainte ca flăcările să se extindă. Clădirea nu a suferit avarii structurale, însă fumul a afectat interiorul lăcașului de cult.
09:50
FOTO | Defrișare ilegală surprinsă noaptea trecută în pădurile din Nihoreni, raionul Rîșcani # SafeNews
Un bărbat a fost prins în flagrant defrișând ilegal arbori de salcâm în pădurile din Nihoreni, raionul Rîșcani. Incidentul a avut loc noaptea, într-un trup de pădure gestionat de Ocolul Silvic Rîșcani, în extravilanul localității. Bărbatul folosea un ferăstrău manual pentru a tăia arborii, iar inspectorii de mediu, împreună cu poliția, au intervenit imediat. Volumul
Acum 8 ore
09:30
Peste 3.260 de abateri rutiere, depistate de poliție în weekend: alcool la volan, viteză excesivă și nerespectarea semafoarelor # SafeNews
În zilele de weekend, polițiștii rutieri din întreaga țară au constatat peste 3.260 de abateri de la Regulamentul circulației rutiere, în urma acțiunilor de monitorizare și control desfășurate pe drumurile publice. Conform datelor oficiale, 32 de șoferi au fost scoși din trafic după ce au fost depistați conducând sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice.
09:30
Efectul operațiunii SUA împotriva lui Maduro: Aurul și argintul s-au scumpit, investitorii se tem de riscurile geopolitice # SafeNews
Cotaţiile la aur şi argint au crescut luni, investitorii analizând riscurile geopolitice sporite în urma capturării liderului venezuelean Nicolas Maduro de către SUA, relatează Bloomberg, citată de Agerpres. Pe piaţa spot, cotaţia aurului a crescut luni cu până la 2,1%, depăşind 4.420 dolari pe pe uncie, în timp ce argintul a câştigat aproape 5%. Preşedintele
09:10
Pensia minimă pentru limita de vârstă va crește la 3.263 de lei din 2026: Guvernul extinde sprijinul pentru vârstnici # SafeNews
Guvernul își consolidează politicile de protecție socială pentru persoanele
09:10
Preț-record licitat pentru un singur pește în Japonia. Cu o greutate de 243 de kilograme a fost achiziționat de un lanț de restaurante de sushi # SafeNews
Cel mai mare preț oferit pentru un pește s-a înregistrat la licitația de Anul Nou din piața de pește Toyosu din Tokyio, informează Reuters. Prețul licitat pentru un ton cu aripioară albastră de către un restaurant japonez de sushi a fost de 510.000.000 yeni, echivalentul a 3.240.000 de dolari. Exemplarul cu o greutate de 243 […] Articolul Preț-record licitat pentru un singur pește în Japonia. Cu o greutate de 243 de kilograme a fost achiziționat de un lanț de restaurante de sushi apare prima dată în SafeNews.
08:50
Trafic intens la frontieră: peste 72 de mii de persoane au traversat granița R. Moldova în 24 de ore # SafeNews
În ultimele 24 de ore, frontiera Republicii Moldova a fost traversată de peste 72 de mii de persoane, potrivit informațiilor oferite de Poliția de Frontieră. Cel mai intens trafic s-a înregistrat la Aeroportul Internațional Chișinău, unde au fost contabilizate peste 20 de mii de traversări. Printre cele mai aglomerate puncte de trecere se mai numără […] Articolul Trafic intens la frontieră: peste 72 de mii de persoane au traversat granița R. Moldova în 24 de ore apare prima dată în SafeNews.
08:30
„Patru ore închiși într-un avion, fără nicio informație”. Urcați într-o cursă Ryanair cu destinația Roma, câteva sute de pasageri au avut parte de o noapte greu de uitat # SafeNews
Pasagerii unei curse Berlin-Roma au avut parte de o noapte lungă petrecută în avion și apoi în aeroport doar ca să ajungă a doua zi acasă. Blocați la aeroportul din Berlin din cauza unui zbor Ryanair către Roma care nu a mai decolat: inițial programat pentru ora 19:30 sâmbătă, 3 ianuarie, acesta a fost amânat […] Articolul „Patru ore închiși într-un avion, fără nicio informație”. Urcați într-o cursă Ryanair cu destinația Roma, câteva sute de pasageri au avut parte de o noapte greu de uitat apare prima dată în SafeNews.
08:20
Rusia a vizat capitala și regiunea Kiev, ucigând cel puțin 2 persoane și avariind un centru medical # SafeNews
Rusia a atacat din nou Ucraina în cursul nopții de duminică spre luni, vizând Kievul și regiunea sa. Atacurile ruseşti s-au soldat cu doi morţi la Kiev şi la periferia oraşului, au raportat autorităţile locale, după ce armata a avertizat că întreaga Ucraină este ameninţată de rachete, potrivit Kyiv Independent. În Kiev, „o persoană a […] Articolul Rusia a vizat capitala și regiunea Kiev, ucigând cel puțin 2 persoane și avariind un centru medical apare prima dată în SafeNews.
08:00
Rezultatele unei expediții aeriene de două luni deasupra mărilor Beaufort și Ciukotsk au dat peste cap ideea vulnerabilității climatice a Nordului. Totul a început la începutul anului 2022, când o expediție științifică masivă numită CHACHA a zburat deasupra Alaskăi. Timp de două luni, o echipă de cercetători condusă de Dr. Jose D. Fuentes de la […] Articolul Studiu: Crăpăturile din gheața arctică și smogul creează o „bombă” climatică apare prima dată în SafeNews.
07:50
Institutul Bank of America a publicat un studiu important care arată că Generația Z va deveni cea mai bogată generație până în 2035, iar importanța ei economică va crește constant în următorii 10 ani. Aproximativ o treime din populația lumii va fi formată din utilizatori Zoomer (Generașia Z), iar venitul lor combinat va crește brusc: […] Articolul Bank of America: Generația Z va fi cea mai bogată generație până în 2035 apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
07:40
Capacitatea maximă a tronsoanelor interstatale pentru importul energiei electrice din Uniunea Europeană în blocul comun de reglementare Moldova-Ucraina a crescut la 2.450 megawați. „Ukrenergo”, care a publicat informațiile, subliniază că acesta a fost rezultatul cooperării dintre operatorii de sisteme de transport care aparțin regiunii de calcul al capacității din Europa de Est (EE CCR), ENTSO-E […] Articolul Capacitatea de import a energiei electrice din UE în Moldova și Ucraina a crescut apare prima dată în SafeNews.
07:30
Administrația președintelui american Donald Trump solicită companiilor petroliere să introducă masiv numerar în Venezuela, dacă doresc să primească despăgubiri pentru activele confiscate în țara latino-americană. „Dacă companiile petroliere doresc, compensații pentru platformele lor de foraj, conductele și alte proprietăți confiscate de autoritățile venezuelene, ar trebui să fie dispuse să investească în restaurarea industriei”, scrie Politico, citând […] Articolul SUA a cerut companiilor petroliere să investească în Venezuela apare prima dată în SafeNews.
07:20
FOTO | Cadouri scumpe și concesii politice: cum încearcă liderii străini să câștige favorurile lui Trump # SafeNews
Președintele american Donald Trump a acceptat, în ultimele luni, o serie de cadouri costisitoare din partea unor lideri politici și oameni de afaceri, pe fondul negocierilor economice și diplomatice purtate de administrația sa. Informațiile au fost prezentate de publicația The Insider. Un exemplu recent a avut loc la mijlocul lunii noiembrie, când Trump a primit […] Articolul FOTO | Cadouri scumpe și concesii politice: cum încearcă liderii străini să câștige favorurile lui Trump apare prima dată în SafeNews.
07:10
Amenințările și urmărirea online, pedepsite penal în Republica Moldova. Când intră în vigoare # SafeNews
Republica Moldova va avea, din februarie 2026, legi mai dure împotriva hărțuirii online, amenințărilor și altor forme de violență digitală. Modificările legislative au fost adoptate în luna iulie 2025 și publicate pe 14 august, urmând să intre în vigoare la șase luni de la publicare. Codul penal a fost completat cu un nou articol, „Acte […] Articolul Amenințările și urmărirea online, pedepsite penal în Republica Moldova. Când intră în vigoare apare prima dată în SafeNews.
07:00
Un soldat ucrainean a fost rănit sâmbătă în urma exploziei unei mașini la Kiev, a anunțat procuratura municipală. Potrivit autorităților, explozia s-a produs în momentul în care a fost deschis portbagajul vehiculului. Militarul a suferit răni provocate de schije și a fost transportat pentru îngrijiri medicale. Procuratura a deschis o anchetă penală, cazul fiind examinat […] Articolul Explozie suspectă la Kiev: un militar ucrainean a fost rănit apare prima dată în SafeNews.
06:50
Consumatorii ar putea resimți noi creșteri de prețuri la produsele electronice începând din 2026, pe fondul unei presiuni tot mai mari asupra lanțurilor de aprovizionare cu componente-cheie. Experții din industrie avertizează că unele piese considerate până recent accesibile au devenit brusc mult mai scumpe, iar efectele se vor vedea în prețurile finale ale telefoanelor, laptopurilor […] Articolul Tehnologia se scumpește: val nou de creșteri de prețuri la telefoane și laptopuri apare prima dată în SafeNews.
06:40
Regatul Unit și Franța au efectuat în comun sâmbătă seara o lovitură în Siria asupra unui obiectiv subteran suspectat a fi utilizat de gruparea jihadistă Statul Islamic, a anunțat Ministerul britanic al Apărării, citat de AFP. Acest atac a avut loc în munții din nordul vechiului oraș Palmira, în centrul Siriei, asupra instalațiilor ocupate de […] Articolul Marea Britanie și Franța au atacat împreună Statul Islamic în Siria apare prima dată în SafeNews.
06:30
Venezuela are petrol, dar și o datorie externă uriașă. Cine sunt „vulturii” care își așteaptă banii # SafeNews
Capturarea președintelui Nicolas Maduro într-o operațiune americană a rea adus în prim-plan criza datoriilor din Venezuela, una dintre cele mai mari situații de neplată nerezolvată din lume, subliniază Reuters. După ani de criză economică și sancțiuni din partea SUA care au izolat-o de piețele internaționale de capital, Venezuela a intrat în incapacitate de plată la […] Articolul Venezuela are petrol, dar și o datorie externă uriașă. Cine sunt „vulturii” care își așteaptă banii apare prima dată în SafeNews.
06:20
Începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară a fost stabilit la 6.300 de lei pe lună, cu 800 de lei mai mult decât în 2025. De asemenea, de la începutul anului, salariul mediu lunar pe economie a crescut de la 16.100 de lei la 17.400 de lei, relatează ipn.md. În ceea ce privește salariul […] Articolul Sindicatele: Un salariu de 6.300 de lei nu acoperă nevoile unui angajat cu copil apare prima dată în SafeNews.
06:10
Nava venită din Rusia arestată de Finlanda și-a târât ancora de fundul mării zeci de kilometri. Ultimele detalii din anchetă # SafeNews
Nava provenind din Rusia, suspectată că ar fi avariat, în Golful Finlandei, un cablu submarin de telecomunicații care leagă Helsinki de Tallinn, a târât ancora pe zeci de kilometri înainte de a atinge cablul, a spus duminică poliția finlandeză, potrivit AFP. Anchetatorii reconstituie manevrele navei pentru a stabili dacă aceasta a avariat intenționat cablul submarin. […] Articolul Nava venită din Rusia arestată de Finlanda și-a târât ancora de fundul mării zeci de kilometri. Ultimele detalii din anchetă apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
21:30
ULTIMA ORĂ | Incident armat la Ceadîr-Lunga: S-a tras într-o mașină în care se afla o femeie și copilul acesteia. Soțul, cu care e în divorț, reținut de poliție # SafeNews
Un incident armat a avut loc astăzi, în jurul orei 18:40, pe drumul local care leagă localitățile Tomai și Ceadîr-Lunga. Poliția a fost alertată de o femeie care a declarat că automobilul în care se afla, alături de copilul său și concubin, a fost vizat de un foc de armă în timpul deplasării. Din fericire, […] Articolul ULTIMA ORĂ | Incident armat la Ceadîr-Lunga: S-a tras într-o mașină în care se afla o femeie și copilul acesteia. Soțul, cu care e în divorț, reținut de poliție apare prima dată în SafeNews.
Ieri
15:40
Turiștii care au ajuns recent la celebrul crater de gaz Darvaza din Turkmenistan, supranumit „Porțile iadului”, au fost surprinși și dezamăgiți de intensitatea scăzută a flăcărilor. Se estimează că acest crater din deșert s-a format în anii 1960–1970, după ce o platformă sovietică de foraj s-a prăbușit, permițând metanului să iasă la suprafață, relatează Europa […] Articolul „Porțile iadului” se închid. Cum va fi stins craterul de gaz Darvaza din Turkmenistan apare prima dată în SafeNews.
15:30
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui Trump # SafeNews
În vârstă de 63 de ani, fost şofer de autobuz, liderul venezuelean Nicolas Maduro a condus ţara sud-americană cândva relativ prosperă către un colaps economic prelungit, provocând exodul a aproximativ 7,7 milioane de emigranţi. Venezuela, ţară membră OPEC, este guvernată de socialişti de un sfert de secol, de când fostul preşedinte Hugo Chavez, între timp […] Articolul Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui Trump apare prima dată în SafeNews.
15:20
Probleme pe aeroporturile din Grecia: Zboruri anulate sau redirecționate în țările vecine. Ce spun autoritățile elene # SafeNews
Aeroporturile din Grecia au suspendat sosirile şi plecările duminică, după ce au apărut probleme nespecificate care au afectat frecvenţele radio, au anunţat televiziunea de stat greacă şi autoritatea aviatică a ţării, potrivit Reuters. „Unele zboruri care utilizează Regiunea de Informaţii Zbor Atena (Athens Flight Information Region/ FIR) sunt asigurate, dar au fost impuse restricţii asupra […] Articolul Probleme pe aeroporturile din Grecia: Zboruri anulate sau redirecționate în țările vecine. Ce spun autoritățile elene apare prima dată în SafeNews.
15:10
MAE anunță prioritățile pentru 2026: diplomație economică, sprijin consular și integrare europeană # SafeNews
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) își va concentra eforturile în anul 2026 pe promovarea diplomației economice, cu scopul creșterii exporturilor, atragerii investițiilor și sporirii bunăstării cetățenilor. Prioritățile au fost prezentate de vicepremierul Mihai Popșoi într-un interviu acordat MOLDPRES. Printre prioritățile MAE se numără și consolidarea sprijinului consular pentru moldovenii din diasporă, prin servicii mai accesibile și […] Articolul MAE anunță prioritățile pentru 2026: diplomație economică, sprijin consular și integrare europeană apare prima dată în SafeNews.
