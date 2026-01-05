FOTO | Cadouri scumpe și concesii politice: cum încearcă liderii străini să câștige favorurile lui Trump

11:10

La o primă vedere, Linkou, din apropiere de Taipei, arată ca orice altă plajă unde oamenii vin să se relaxeze și să scape de viața agitată de la oraș. Însă, aceasta ar putea fi una dintre cele mai periculoase zone din Taiwan și, poate, chiar din întreaga lume. Este una din cele 20 de „plaje […] Articolul „Ziua Z a Chinei”: Cum plănuiește Beijingul să debarce cea mai mare armată din lume pe „plajele roșii” din Taiwan apare prima dată în SafeNews.