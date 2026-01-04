Copii, părinți și bunici, reuniți la Șezătoarea Colindelor din Făgureni

19:20

Statele Unite vor conduce Venezuela până când va putea avea loc o tranziție corespunzătoare în această țară. Anunțul a fost făcut, în direct, pe 3 ianuarie, de președintele american, Donald Trump, de la reședința sa din Florida. Totodată, liderul de la Casa Albă a atenționat că SUA sunt pregătite să organizeze un al doilea atac „mult mai mare dacă va fi nevoie”.