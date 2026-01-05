Micuți care își doresc o familie: Numărul copiilor aflați în centrele de plasament din Chișinău care așteaptă să fie adoptați
Radio Moldova, 5 ianuarie 2026 15:20
Zeci de copii din centrele de plasament din capitală privesc zilnic spre poartă așteptând ca cineva să-i „aleagă”, să-i ia de mână și să le ofere o familie adevărată. La începutul anului 2026, în capitală erau 85 de copii cu statut adoptabil, potrivit Primăriei Chișinău.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 5 minute
15:40
Drumuri cu polei și ghețuș, precum și ceață cu vizibilitate de până la 200 de metri, inclusiv de Crăciun pe stil vechi. Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis două avertismente, iar șoferii sunt îndemnați să fie extrem de prudenți la drum.
Acum 15 minute
15:30
Meciuri dramatice în Premier League: Manchester City și FC Liverpool au ratat printre degete victoriile în etapa a 20-a # Radio Moldova
Meciuri dramatice în etapa a 20-a a primei divizii engleze de fotbal. Manchester City și FC Liverpool au scăpat printre degete victoriile în două partide extrem de disputate. În derby-ul rundei a 20-a, Manchester City și Chelsea Londra au remizat cu scorul de 1:1. „Citadinii” au deschis scorul în minutul 42 prin olandezul Tijjani Reijnders, însă „aristocrații” au restabilit egalitatea pe final de meci, în cel de-al patrulea minut al timpului adițional.
Acum 30 minute
15:20
Micuți care își doresc o familie: Numărul copiilor aflați în centrele de plasament din Chișinău care așteaptă să fie adoptați # Radio Moldova
Zeci de copii din centrele de plasament din capitală privesc zilnic spre poartă așteptând ca cineva să-i „aleagă”, să-i ia de mână și să le ofere o familie adevărată. La începutul anului 2026, în capitală erau 85 de copii cu statut adoptabil, potrivit Primăriei Chișinău.
Acum o oră
14:50
Consumatorii vor afla dacă vor plăti mai puțin pentru la gazele naturale până la finele lunii ianuarie # Radio Moldova
Consumatorii din Republica Moldova ar putea afla noile tarife pentru gazele naturale către finele lunii ianuarie. Informația a fost confirmată pentru Teleradio-Moldova de către Alexei Taran, directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), după ce autoritățile au vorbit, în ultimele luni, despre existența unor premise privind micșorarea tarifelor.
Acum 2 ore
14:30
Aproape doi ani de închisoare pentru fraudă pe WhatsApp: condamnatul – un tânăr care se află deja după gratii # Radio Moldova
A folosit o identitate falsă pe aplicația „WhatsApp” și a convins, prin înșelăciune, un bărbat să-i transfere peste 10 mii de lei. Un tânăr de 24 de ani a fost condamnat la un an și opt luni de închisoare pentru escrocherie, la solicitarea Procuraturii municipiului Chișinău.
14:30
Trump nu renunță la ideea de a anexa Groenlanda: „Să vorbim despre Groenlanda în 20 de zile” # Radio Moldova
Președintele american Donald Trump și-a reafirmat dorința ca Groenlanda să fie americană, după ce premierul danez Mette Frederiksen a cerut Statelor Unite în weekend „să-și înceteze amenințările” cu anexarea, relatează AFP.
14:10
Curtea Supremă a Rusiei: cel mai mare număr de condamnări pe viață din ultimele două decenii # Radio Moldova
În perioada ianuarie–noiembrie 2025, instanțele din Rusia au pronunțat 100 de condamnări la detenție pe viață, relatează agenția TASS, cu referire la serviciul de presă al Curții Supreme.
14:00
Manchester United a rămas fără antrenor chiar în primele zile ale anului! Portughezul Ruben Amorim a fost demis # Radio Moldova
Antrenorul portughez Ruben Amorim a fost dat afară de la Manchester United în urma rezultatelor sub așteptări din acest sezon. Anunțul a fost făcut pe site-ul oficial al clubului. În ultimele 7 partide, echipa a obținut doar două victorii și este abia pe locul 6 în clasamentul primei divizii engleze de fotbal.
13:50
Rețetele compensate pot fi valorificate mai simplu la farmacie, prin sistemul „eRețeta” # Radio Moldova
Procesul de prescriere și eliberare a medicamentelor compensate devine mai rapid și mai sigur pentru medici și pacienți. Sistemul informațional „eRețeta” pentru rețetele digitale a fost completat cu 14 funcționalități noi.
Acum 4 ore
13:30
Extremele lunii ianuarie în Republica Moldova: -35,5°C și +18,4°C, înregistrări istorice # Radio Moldova
Luna ianuarie rămâne cea mai rece perioadă a anului în Republica Moldova, cu temperaturi medii negative, episoade frecvente de ger, precipitații moderate și riscuri climatice semnificative pentru agricultură, arată analiza climatică și agroclimatică publicată de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Datele multianuale indică atât extreme termice istorice, cât și condiții meteorologice care pot afecta culturile de toamnă, plantațiile pomicole și vița-de-vie.
13:20
Declarația privind Taxa pe Valoare Adăugată (TVA), în special la achizițiile de energie electrică și gaze naturale, va fi completată într-un format simplificat începând cu anul 2026. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat (SFS), scopul noilor reguli este de a clarifica aplicarea taxării inverse și de a reduce neclaritățile pentru contribuabili.
13:00
Vremea se va răci de Crăciunul pe stil vechi. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), începând de miercuri, 7 ianuarie, și până la finele săptămânii, temperaturile vor fi în mare parte negative pe timp de zi.
13:00
Marocul și Camerunul s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni la fotbal # Radio Moldova
Marocul și Camerunul s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni la fotbal. Cele două se vor întâlni între ele pentru un loc în careul de ași, iar partida se va disputa pe 9 ianuarie, la Rabat. În cel de-al treilea meci din optimile de finală, disputat la Rabat, echipa Marocului a învins-o cu 1:0 pe cea a Tanzaniei. „Leii din Atlas” au dominat copios în căutarea golului și, în cele din urmă, și-au atins obiectivul în minutul 64.
12:50
Marocul și Camerunul s-au calificar în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni la fotbal # Radio Moldova
Marocul și Camerunul s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni la fotbal. Cele două se vor întâlni între ele pentru un loc în careul de ași, iar partida se va disputa pe 9 ianuarie, la Rabat. În cel de-al treilea meci din optimile de finală, disputat la Rabat, echipa Marocului a învins-o cu 1:0 pe cea a Tanzaniei. „Leii din Atlas” au dominat copios în căutarea golului și, în cele din urmă, și-au atins obiectivul în minutul 64.
12:50
O nouă ședință de judecată în dosarul Plahotniuc: Iurie Leancă, audiat de judecători # Radio Moldova
Fostul premier Iurie Leancă a fost audiat luni, 5 ianuarie, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în dosarul care îl vizează pe fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, acuzat de acuzat de implicare în „jaful bancar” prin crearea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani.
12:40
R. Moldova a procurat energie electrică în volum de 458.150 de MWh pentru a asigura consumul din luna decembrie 2025. Cea mai mare cantitate de energie a provenit din importuri - 65.46%.
12:30
Aproape doi ani de închisoare pentru fraudă pe WhatsApp: condamnatul – un tânăr care deja se află după gratii # Radio Moldova
Un tânăr de 24 de ani a fost condamnat la închisoare pentru escrocherie, după ce, folosind o identitate falsă pe aplicația „WhatsApp”, a determinat prin înșelăciune un bărbat să-i transfere peste 10 mii de lei. Sentința a fost pronunțată de instanța de judecată, la solicitarea Procuraturii municipiului Chișinău.
12:20
Real Madrid a început în forță noul an! „Los Blancos” au învins Real Betis cu 5-1, iar Gonzalo Garcia a realizat hat-trick-ul # Radio Moldova
„Los Blancos” au obținut o victorie categorică, pe teren propriu, în fața formației Betis Sevilla cu scorul de 5:1. În lipsa lui Kylian Mbappe, care s-a accidentat la genunchiul drept și va lipsi 3 săptămâni, Real Madrid a marcat primul gol al meciului cu Betis prin Gonzalo Garcia. Apoi, tot atacantul titularizat în locul lui Mbappe a dublat avantajul echipei sale în minutul 50.
12:10
În urma incendiului izbucnit în noaptea de Revelion în barul „Le Constellation”, situat în stațiunea montană elvețiană Crans-Montana, au murit 40 de persoane. Vârsta victimelor este cuprinsă între 14 și 39 de ani, iar 15 dintre cei decedați aveau sub 18 ani, relatează BBC News.
12:10
Deficit de medici în R. Moldova: Autoritățile caută soluții pentru a convinge tinerii specialiști să rămână în sistem # Radio Moldova
Instituțiile medicale din R. Moldova se confruntă cu o lipsă acută de medici la mai multe specializări. În prezent, deficitul de medici de familie depășește cifra de 250, al specialiștilor în terapie intensivă - de peste o sută, în timp ce în chirurgia generală sunt disponibile 53 de locuri vacante.
Acum 6 ore
11:40
Ilan Șor, cercetat în noi cauze penale, inclusiv pentru finanțarea ilicită a partidelor politice # Radio Moldova
Condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, fugarul Ilan Șor este vizat în noi cauze penale de amploare ce vizează curățarea sistemului politic de finanțări obscure. Precizările au fost făcute de șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, în exclusivitate pentru Moldova 1.
11:30
Șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Vasili Maliuk, a acceptat să-și depună demisia după o serie de negocieri cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, transmite Astra cu referire la publicația „Ukrainska Pravda”, care citează surse familiarizate cu desfășurarea discuțiilor.
11:10
Impozitare simplificată pentru freelancerii din R. Moldova: regimul fiscal se aplică pentru 40 de activități # Radio Moldova
„Legea freelancerilor”, intrată în vigoare la 1 ianuarie 2026, introduce un regim de impozitare simplificat pentru persoanele fizice care desfășoară activitate economică independentă, acoperind un total de 40 de tipuri de activități.
11:10
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, nu crede afirmațiile Moscovei despre o presupusă tentativă a Forțelor Armate ale Ucrainei de a ataca reședința președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, din regiunea Novgorod, la sfârșitul lunii decembrie. Liderul american a făcut această declarație în timpul unei discuții cu jurnaliștii, la bordul avionului prezidențial, duminică, 4 ianuarie. Trump, a menționat că anterior a condamnat o posibilă „atacare” asupra reședinței lui Vladimir Putin de la Valdai, deoarece „la acel moment nimeni nu știa nimic”, relatează DW.
11:10
Rușii au lansat, în noaptea de 5 ianuarie, un nou atac asupra Kievului, soldat cu distrugeri și cel puțin o persoană decedată, iar autoritățile raportează mai multe victime și daune în clădiri civile, inclusiv într-un spital din raionul Obolon al capitalei ucrainene.
10:50
Revista presei internaționale | Capturarea lui Maduro de către SUA zguduie scena geopolitică globală # Radio Moldova
Presa internațională comentează pe larg impactul operațiunii militare americane în Venezuela, în timpul căreia a fost capturat președintele autoritar al țării, Nicolas Maduro. Mai multe publicații scot în evidență reacțiile internaționale apărute după operațiunea americană și fac pronosticuri privind modul în care pot evolua evenimentele geopolitice globale.
10:40
Lapoviță și temperaturi de până la minus 3 grade Celsius, de Crăciunul pe stil vechi # Radio Moldova
Vremea se va răci de Crăciunul pe stil vechi. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), începând de miercuri, 7 ianuarie, și până la finele săptămânii, temperaturile vor fi în mare parte negative pe timp de zi.
10:30
Riscuri de securitate în Iran: Ambasada R. Moldova îndeamnă cetățenii să evite călătoriile în acest stat # Radio Moldova
Cetățenii moldoveni sunt îndemnați să evite orice deplasare în Republica Islamică Iran, pe fondul intensificării tensiunilor interne și al persistenței riscurilor de securitate din regiune.
10:20
Declarația privind Taxa pe Valoare Adăugată (TVA), în special la achizițiile de energie electrică și gaze naturale, va fi completată într-un format simplificat începând cu anul 2026. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat (SFS), scopul noilor reguli este de a clarifica aplicarea taxării inverse și de a reduce neclaritățile pentru contribuabili.
10:10
Incident grav la Ceadâr-Lunga: mașină vizată de o împușcătură, principalul suspect – soțul aflat în divorț # Radio Moldova
Un incident grav a avut loc în această seară, în sudul Republicii Moldova. În jurul orei 18:40, Poliția din Ceadâr-Lunga a fost alertată de o femeie care a anunțat că, în timp ce se deplasa cu automobilul pe drumul local Tomai – Ceadâr-Lunga, împreună cu copilul său și concubinul, asupra mașinii ar fi fost tras un foc de armă.
10:00
Grupurile de Acțiune Locală (GAL) sunt încurajate să depună cereri pentru finanțare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, prin Programul LEADER. Apelul este deschis în perioada 15 ianuarie – 24 februarie 2026, până la ora 17:00.
09:50
Toate drumurile din Republica Moldova erau practicabile luni-dimineață, 5 ianuarie, ca urmare a intervențiilor nocturne efectuate de angajații Administrației Naționale a Drumurilor (AND). Aproape 70 de drumari cu 64 de utilaje specializate au împrăștiat 139 de tone de material antiderapant și peste 566 de tone de sare tehnică pentru menținerea siguranței traficului.
Acum 8 ore
09:40
Zi decisivă la New York: Nicolás Maduro urmează să fie prezentat instanței federale. Washingtonul vorbește despre „aplicarea legii” # Radio Moldova
Nicolás Maduro este așteptat astăzi, luni, 5 ianuarie, în fața unei instanțe federale din New York, pentru prima sa apariție oficială în justiția americană, într-un dosar penal care a declanșat reacții politice și diplomatice la nivel internațional. Informația este relatată de AFP, care citează surse judiciare americane.
09:40
Havana anunță că zeci de ofițeri de securitate cubanezi au fost uciși în atacul american asupra Venezuelei # Radio Moldova
Treizeci și doi de membri ai forțelor de securitate cubaneze au fost uciși în timpul atacurilor militare americane asupra Venezuelei, a anunțat guvernul cubanez duminică, transmit dpa și EFE. Soldații uciși, toți membri ai Forțelor Armate Revoluționare sau ai Ministerului de Interne cubanez, desfășurau misiuni în Venezuela „la cererea organismelor omoloage” din această țară, un aliat apropiat al insulei comuniste, au declarat oficialii de la Havana, potrivit AFP.
09:10
Revista presei | 2026 va fi un an al reformelor nepopulare în R. Moldova, dar și de reconfigurare a mașinăriei ruse # Radio Moldova
Din presă aflăm care sunt cele mai semnificative realizări ale R. Moldova în anul care s-a încheiat, dar și de ce anul 2026 ar putea fi un an al reformelor nepopulare. Publicațiile naționale mai scriu că în 2025 două treimi din laptele folosit de fabricile din R. Moldova a fost importat din Ucraina, și că numărul de adresări după ajutor medical ca urmare a mușcăturilor de animale s-a dublat în a doua jumătate a anului trecut.
09:00
Odată cu evoluția tehnologică, s-au schimbat și interesele copiilor. Cei mici nu mai sunt pasionați de jocuri pe afară, ci preferă acum construcția și programarea roboților. La școala de robotică din Orhei, deschisă cu bani europeni, în fiecare săptămână se adună micii ingineri, care construiesc diferiți roboți.
09:00
Ministerul Afacerilor Externe își va orienta activitatea în 2026 spre obiective concrete, cu impact direct asupra vieții cetățenilor, de la creșterea exporturilor și atragerea investițiilor, până la servicii consulare mai accesibile pentru diasporă și accelerarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Prioritățile au fost prezentate de viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, într-un interviu acordat agenției MOLDPRES.Potrivit ministrului, anul 2026 va fi unul în care politica externă trebuie să se traducă mai clar în bunăstare economică și oportunități reale pentru cetățeni, atât în țară, cât și peste hotare.
08:30
Primele clipe după un accident rutier pot face diferența dintre viață și moarte. Pentru a reduce timpul de intervenție, unele automobile sunt dotate cu sistemul eCall, care apelează automat Serviciul 112 și transmite locația exactă a accidentului. Specialiștii susțin că eCall poate salva până la zece la sută din vieți, mai ales în zonele izolate. În Uniunea Europeană, de opt ani, toate mașinile noi sunt echipate obligatoriu cu acest sistem.
08:10
De peste nouă ani, Banca de Haine a Misiunii Sociale Diaconia oferă sprijin concret persoanelor vulnerabile din Republica Moldova, demonstrând că solidaritatea comunitară poate deveni o soluție eficientă pentru nevoile sociale. Inițiativa, lansată în 2016, este primul proiect de colectare publică de haine și încălțăminte din țară și continuă să se dezvolte, în pofida dificultăților logistice, a declarat directorul executiv al Misiunii Diaconia, Igor Belei, în cadrul emisiunii „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
07:50
Programul federal de relocare a oamenilor din locuințele avariate din Rusia, care prevedea strămutarea a aproape 350 de mii de cetățeni în decurs de cinci ani, a fost practic pus pe pauză din cauza războiului din Ucraina și a lipsei de resurse financiare. Declarația a fost făcută de deputatul Dumei de Stat, Andrei Guruliov, scrie publicația The Moscow Times.
Acum 24 ore
21:40
Odată cu apropierea Crăciunului pe stil vechi, colindele încep să răsune tot mai des, aducând cu ele emoția și spiritul sărbătorii. La Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Făgureni, raionul Strășeni, vestea Nașterii lui Iisus Hristos a fost adusă prin colinde cântate cu suflet. O șezătoare a completat atmosfera și a transformat întâlnirea într-un adevărat prilej de întoarcere la obiceiurile și farmecul Crăciunului de odinioară.
21:30
Temperaturile scăzute și gheața fragilă nu i-au oprit pe unii pescari să iasă la pescuit. Chiar dacă gheața avea doar cinci centimetri grosime, ei au ignorat riscul ca aceasta să se rupă sub greutatea lor. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avertizează asupra riscului ridicat de prăbușire pentru cei care pășesc pe lacuri.
21:10
Incident grav la Ceadîr-Lunga: mașină vizată de o împușcătură, principalul suspect – soțul aflat în divorț # Radio Moldova
Un incident grav a avut loc în această seară, în sudul Republicii Moldova. În jurul orei 18:40, Poliția din Ceadîr-Lunga a fost alertată de o femeie care a anunțat că, în timp ce se deplasa cu automobilul pe drumul local Tomai – Ceadîr-Lunga, împreună cu copilul său și concubinul, asupra mașinii ar fi fost tras un foc de armă.
21:00
Armand Goșu: „Operațiunea din Venezuela scoate în evidență eșecul militar al Rusiei în Ucraina” # Radio Moldova
Operațiunea militară rapidă a Statelor Unite în Venezuela, soldată cu capturarea președintelui Nicolas Maduro și transferarea acestuia în SUA, a produs ecouri puternice la Moscova. Analistul Armand Goșu explică, într-un interviu pentru Contributors.ro, că reacția Rusiei trădează nu doar iritare diplomatică, ci și o comparație dureroasă cu propriul eșec militar din Ucraina.
20:50
Venezuela nu poate deveni un centru pentru acțiuni ale Rusiei, Chinei și altor state împotriva Statelor Unite, a declarat secretarul de stat al SUA, Marco Rubio.„Nu puteți transforma Venezuela într-un centru operațional pentru Iran, Rusia, „Hezbollah”, China sau agenți de informații cubanezi. Așa ceva nu poate continua”, a spus șeful diplomației americane într-un interviu acordat NBC News, adresându-se lui Delcy Rodríguez, care a fost declarată conducător interimar al țării după capturarea președintelui Nicolas Maduro.
20:10
Camille Rast a învins-o pe Mikaela Shiffrin la etapa de slalom din cadrul Cupei Mondiale de schi alpin # Radio Moldova
Schioarea elvețiană Camille Rast este într-o formă maximă la Cupa Mondială de schi alpin. După victoria în proba de slalom uriaș, ea a triumfat și în competiția de slalom, care s-a desfășurat în stațiunea Kranjska Gora din Slovenia.
19:50
Noul an a venit cu o provocare neașteptată pentru locuitorii municipiului Bălți: de mai bine de două zile, orașul se confruntă cu lipsa apei la robinet, după ce o avarie, în data de 2 ianuarie, la apeductul Soroca-Bălți a întrerupt alimentarea. Zeci de oameni stau la coadă la fântâni și puncte improvizate, pentru a-și asigura necesarul zilnic. Autoritățile lucrează la remedierea situației și promit reaprovizionarea treptată a orașului.
19:00
Camille Rust a învins-o pe Mikaela Shiffrin la etapa de slalom din cadrul Cupei Mondiale de schi alpin # Radio Moldova
Schioarea elvețiană Camille Rast este într-o formă maximă la Cupa Mondială de schi alpin. După victoria în proba de slalom uriaș, ea a triumfat și în competiția de slalom, care s-a desfășurat în stațiunea Kranjska Gora din Slovenia.
18:40
Circulația rutieră devine tot mai dificilă în mai multe regiuni ale țării, din cauza ceții dense și a temperaturilor scăzute. Polițiștii de patrulare avertizează că, odată cu lăsarea întunericului, vizibilitatea scade semnificativ, iar pe partea carosabilă se poate forma ghețuș, ceea ce crește riscul producerii accidentelor.
18:20
Umbra Washingtonului în America Latină: lovituri de stat, războaie civile și regimuri susținute din exterior # Radio Moldova
Anunțul recent al Statelor Unite privind un „atac de amploare” împotriva Venezuelei readuce în atenție o istorie lungă și controversată a intervențiilor americane în America Latină. De-a lungul deceniilor, Washingtonul a fost acuzat, de lideri precum Hugo Chávez și succesorul său, Nicolás Maduro, că a sprijinit sau orchestrat lovituri de stat, intervenții militare și operațiuni secrete menite să influențeze cursul politic al regiunii.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.