Continuă bombardamentele asupra Ucrainei: atac asupra unui spital din Kiev
Radio Moldova, 5 ianuarie 2026 11:10
Rușii au lansat, în noaptea de 5 ianuarie, un nou atac asupra Kievului, soldat cu distrugeri și cel puțin o persoană decedată, iar autoritățile raportează mai multe victime și daune în clădiri civile, inclusiv într-un spital din raionul Obolon al capitalei ucrainene.
Șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Vasili Maliuk, a acceptat să-și depună demisia după o serie de negocieri cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, transmite Astra cu referire la publicația „Ukrainska Pravda”, care citează surse familiarizate cu desfășurarea discuțiilor.
Impozitare simplificată pentru freelancerii din R. Moldova: regimul fiscal se aplică pentru 40 de activități # Radio Moldova
„Legea freelancerilor”, intrată în vigoare la 1 ianuarie 2026, introduce un regim de impozitare simplificat pentru persoanele fizice care desfășoară activitate economică independentă, acoperind un total de 40 de tipuri de activități.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, nu crede afirmațiile Moscovei despre o presupusă tentativă a Forțelor Armate ale Ucrainei de a ataca reședința președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, din regiunea Novgorod, la sfârșitul lunii decembrie. Liderul american a făcut această declarație în timpul unei discuții cu jurnaliștii, la bordul avionului prezidențial, duminică, 4 ianuarie. Trump, a menționat că anterior a condamnat o posibilă „atacare” asupra reședinței lui Vladimir Putin de la Valdai, deoarece „la acel moment nimeni nu știa nimic”, relatează DW.
Revista presei internaționale | Capturarea lui Maduro de către SUA zguduie scena geopolitică globală # Radio Moldova
Presa internațională comentează pe larg impactul operațiunii militare americane în Venezuela, în timpul căreia a fost capturat președintele autoritar al țării, Nicolas Maduro. Mai multe publicații scot în evidență reacțiile internaționale apărute după operațiunea americană și fac pronosticuri privind modul în care pot evolua evenimentele geopolitice globale.
Lapoviță și temperaturi de până la minus 3 grade Celsius, de Crăciunul pe stil vechi # Radio Moldova
Vremea se va răci de Crăciunul pe stil vechi. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), începând de miercuri, 7 ianuarie, și până la finele săptămânii, temperaturile vor fi în mare parte negative pe timp de zi.
Riscuri de securitate în Iran: Ambasada R. Moldova îndeamnă cetățenii să evite călătoriile în acest stat # Radio Moldova
Cetățenii moldoveni sunt îndemnați să evite orice deplasare în Republica Islamică Iran, pe fondul intensificării tensiunilor interne și al persistenței riscurilor de securitate din regiune.
Declarația privind Taxa pe Valoare Adăugată (TVA), în special la achizițiile de energie electrică și gaze naturale, va fi completată într-un format simplificat începând cu anul 2026. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat (SFS), scopul noilor reguli este de a clarifica aplicarea taxării inverse și de a reduce neclaritățile pentru contribuabili.
Incident grav la Ceadâr-Lunga: mașină vizată de o împușcătură, principalul suspect – soțul aflat în divorț # Radio Moldova
Un incident grav a avut loc în această seară, în sudul Republicii Moldova. În jurul orei 18:40, Poliția din Ceadâr-Lunga a fost alertată de o femeie care a anunțat că, în timp ce se deplasa cu automobilul pe drumul local Tomai – Ceadâr-Lunga, împreună cu copilul său și concubinul, asupra mașinii ar fi fost tras un foc de armă.
Grupurile de Acțiune Locală (GAL) sunt încurajate să depună cereri pentru finanțare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, prin Programul LEADER. Apelul este deschis în perioada 15 ianuarie – 24 februarie 2026, până la ora 17:00.
Toate drumurile din Republica Moldova erau practicabile luni-dimineață, 5 ianuarie, ca urmare a intervențiilor nocturne efectuate de angajații Administrației Naționale a Drumurilor (AND). Aproape 70 de drumari cu 64 de utilaje specializate au împrăștiat 139 de tone de material antiderapant și peste 566 de tone de sare tehnică pentru menținerea siguranței traficului.
Zi decisivă la New York: Nicolás Maduro urmează să fie prezentat instanței federale. Washingtonul vorbește despre „aplicarea legii” # Radio Moldova
Nicolás Maduro este așteptat astăzi, luni, 5 ianuarie, în fața unei instanțe federale din New York, pentru prima sa apariție oficială în justiția americană, într-un dosar penal care a declanșat reacții politice și diplomatice la nivel internațional. Informația este relatată de AFP, care citează surse judiciare americane.
Havana anunță că zeci de ofițeri de securitate cubanezi au fost uciși în atacul american asupra Venezuelei # Radio Moldova
Treizeci și doi de membri ai forțelor de securitate cubaneze au fost uciși în timpul atacurilor militare americane asupra Venezuelei, a anunțat guvernul cubanez duminică, transmit dpa și EFE. Soldații uciși, toți membri ai Forțelor Armate Revoluționare sau ai Ministerului de Interne cubanez, desfășurau misiuni în Venezuela „la cererea organismelor omoloage” din această țară, un aliat apropiat al insulei comuniste, au declarat oficialii de la Havana, potrivit AFP.
Revista presei | 2026 va fi un an al reformelor nepopulare în R. Moldova, dar și de reconfigurare a mașinăriei ruse # Radio Moldova
Din presă aflăm care sunt cele mai semnificative realizări ale R. Moldova în anul care s-a încheiat, dar și de ce anul 2026 ar putea fi un an al reformelor nepopulare. Publicațiile naționale mai scriu că în 2025 două treimi din laptele folosit de fabricile din R. Moldova a fost importat din Ucraina, și că numărul de adresări după ajutor medical ca urmare a mușcăturilor de animale s-a dublat în a doua jumătate a anului trecut.
Odată cu evoluția tehnologică, s-au schimbat și interesele copiilor. Cei mici nu mai sunt pasionați de jocuri pe afară, ci preferă acum construcția și programarea roboților. La școala de robotică din Orhei, deschisă cu bani europeni, în fiecare săptămână se adună micii ingineri, care construiesc diferiți roboți.
Ministerul Afacerilor Externe își va orienta activitatea în 2026 spre obiective concrete, cu impact direct asupra vieții cetățenilor, de la creșterea exporturilor și atragerea investițiilor, până la servicii consulare mai accesibile pentru diasporă și accelerarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Prioritățile au fost prezentate de viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, într-un interviu acordat agenției MOLDPRES.Potrivit ministrului, anul 2026 va fi unul în care politica externă trebuie să se traducă mai clar în bunăstare economică și oportunități reale pentru cetățeni, atât în țară, cât și peste hotare.
Primele clipe după un accident rutier pot face diferența dintre viață și moarte. Pentru a reduce timpul de intervenție, unele automobile sunt dotate cu sistemul eCall, care apelează automat Serviciul 112 și transmite locația exactă a accidentului. Specialiștii susțin că eCall poate salva până la zece la sută din vieți, mai ales în zonele izolate. În Uniunea Europeană, de opt ani, toate mașinile noi sunt echipate obligatoriu cu acest sistem.
De peste nouă ani, Banca de Haine a Misiunii Sociale Diaconia oferă sprijin concret persoanelor vulnerabile din Republica Moldova, demonstrând că solidaritatea comunitară poate deveni o soluție eficientă pentru nevoile sociale. Inițiativa, lansată în 2016, este primul proiect de colectare publică de haine și încălțăminte din țară și continuă să se dezvolte, în pofida dificultăților logistice, a declarat directorul executiv al Misiunii Diaconia, Igor Belei, în cadrul emisiunii „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
Programul federal de relocare a oamenilor din locuințele avariate din Rusia, care prevedea strămutarea a aproape 350 de mii de cetățeni în decurs de cinci ani, a fost practic pus pe pauză din cauza războiului din Ucraina și a lipsei de resurse financiare. Declarația a fost făcută de deputatul Dumei de Stat, Andrei Guruliov, scrie publicația The Moscow Times.
Odată cu apropierea Crăciunului pe stil vechi, colindele încep să răsune tot mai des, aducând cu ele emoția și spiritul sărbătorii. La Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Făgureni, raionul Strășeni, vestea Nașterii lui Iisus Hristos a fost adusă prin colinde cântate cu suflet. O șezătoare a completat atmosfera și a transformat întâlnirea într-un adevărat prilej de întoarcere la obiceiurile și farmecul Crăciunului de odinioară.
Temperaturile scăzute și gheața fragilă nu i-au oprit pe unii pescari să iasă la pescuit. Chiar dacă gheața avea doar cinci centimetri grosime, ei au ignorat riscul ca aceasta să se rupă sub greutatea lor. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avertizează asupra riscului ridicat de prăbușire pentru cei care pășesc pe lacuri.
Armand Goșu: „Operațiunea din Venezuela scoate în evidență eșecul militar al Rusiei în Ucraina” # Radio Moldova
Operațiunea militară rapidă a Statelor Unite în Venezuela, soldată cu capturarea președintelui Nicolas Maduro și transferarea acestuia în SUA, a produs ecouri puternice la Moscova. Analistul Armand Goșu explică, într-un interviu pentru Contributors.ro, că reacția Rusiei trădează nu doar iritare diplomatică, ci și o comparație dureroasă cu propriul eșec militar din Ucraina.
Venezuela nu poate deveni un centru pentru acțiuni ale Rusiei, Chinei și altor state împotriva Statelor Unite, a declarat secretarul de stat al SUA, Marco Rubio.„Nu puteți transforma Venezuela într-un centru operațional pentru Iran, Rusia, „Hezbollah”, China sau agenți de informații cubanezi. Așa ceva nu poate continua”, a spus șeful diplomației americane într-un interviu acordat NBC News, adresându-se lui Delcy Rodríguez, care a fost declarată conducător interimar al țării după capturarea președintelui Nicolas Maduro.
Camille Rast a învins-o pe Mikaela Shiffrin la etapa de slalom din cadrul Cupei Mondiale de schi alpin # Radio Moldova
Schioarea elvețiană Camille Rast este într-o formă maximă la Cupa Mondială de schi alpin. După victoria în proba de slalom uriaș, ea a triumfat și în competiția de slalom, care s-a desfășurat în stațiunea Kranjska Gora din Slovenia.
Noul an a venit cu o provocare neașteptată pentru locuitorii municipiului Bălți: de mai bine de două zile, orașul se confruntă cu lipsa apei la robinet, după ce o avarie, în data de 2 ianuarie, la apeductul Soroca-Bălți a întrerupt alimentarea. Zeci de oameni stau la coadă la fântâni și puncte improvizate, pentru a-și asigura necesarul zilnic. Autoritățile lucrează la remedierea situației și promit reaprovizionarea treptată a orașului.
Circulația rutieră devine tot mai dificilă în mai multe regiuni ale țării, din cauza ceții dense și a temperaturilor scăzute. Polițiștii de patrulare avertizează că, odată cu lăsarea întunericului, vizibilitatea scade semnificativ, iar pe partea carosabilă se poate forma ghețuș, ceea ce crește riscul producerii accidentelor.
Umbra Washingtonului în America Latină: lovituri de stat, războaie civile și regimuri susținute din exterior # Radio Moldova
Anunțul recent al Statelor Unite privind un „atac de amploare” împotriva Venezuelei readuce în atenție o istorie lungă și controversată a intervențiilor americane în America Latină. De-a lungul deceniilor, Washingtonul a fost acuzat, de lideri precum Hugo Chávez și succesorul său, Nicolás Maduro, că a sprijinit sau orchestrat lovituri de stat, intervenții militare și operațiuni secrete menite să influențeze cursul politic al regiunii.
„Ilegalitatea atacului” american în Venezuela nu-l absolvă pe deja fostul președinte Nicolas Maduro de răspunderea sa pentru gravele încălcări ale drepturilor omului comise de guvernul său, a estimat o misiune a Națiunilor Unite, transmite Agerpres, cu referire la AFP.
Aeroporturile din Grecia au suspendat sosirile și plecările duminică, după ce au apărut probleme nespecificate care au afectat frecvențele radio, au anunțat televiziunea de stat greacă și autoritatea aviatică a țării, relatează Agerpres, cu referire la Reuters.
Arsenal Londra s-a distanțat la 6 puncte de secunda clasată în prima divizie engleză de fotbal, după victoria cu scorul de 3:2 obținută, în deplasare, în fața lui FC Bournemouth, într-un meci din etapa a 20-a a competiției. Mijlocașul Declan Rice a fost eroul „tunarilor” cu două goluri marcate în repriza secundă în minutele 54 și 71.
Atac asupra infrastructurii critice din Berlin: o grupare de extremă stângă își asumă incendiile # Radio Moldova
Pana majoră de curent din sud-vestul Berlinului, care a afectat zeci de mii de gospodării, a fost cauzată de incendieri deliberate, potrivit autorităților orașului. Este vorba „fără echivoc” despre „acțiuni premeditate”, a declarat duminică o reprezentantă a Senatului berlinez.
Mijlocașul Bogdan Musteață este noul jucător al campioanei naționale din 2024. El a semnat un contract valabil pe o perioadă de 4 ani cu echipa care este și acum pe primul loc în clasament.
ACTUALIZARE | Cozi și așteptări lungi la vama Palanca și Leușeni: traficul spre Ucraina și România, sub presiune # Radio Moldova
Traficul transfrontalier este intensificat, în aceste ore, la punctele de intrare și ieșire din Republica Moldova, pe segmentul de frontieră cu Ucraina. Potrivit informațiilor comunicate de Poliția de Frontieră, cele mai mari aglomerări se înregistrează la Punctul de trecere Palanca, în special pe sensul de ieșire din Republica Moldova.
Napoli Calcio a urcat provizoriu pe locul 2 în clasamentul primei divizii italiene de fotbal # Radio Moldova
Napoli Calcio a urcat provizoriu pe locul 2 în clasamentul primei divizii italiene de fotbal. În etapa a 18-a, echipa condusă de Antonio Conte a învins cu 2:0 în deplasare pe Lazio Roma. Campioana en titre a marcat ambele goluri în prima repriză. Leonardo Spinazzola a deschis scorul în minutul 13, iar kosovarul Amir Rrahmani a înscris în minutul 32 cu o lovitură de cap.
Calificare dramatică a echipei naționale de fotbal statului Mali în sferturile de finală ale Cupei Africii. „Vulturii” au învins reprezentativa Tunisiei la penalty-uri, într-un meci disputat la Casablanca.
„Drum bun, dar cu grijă”: Poliția națională recomand șoferilor care pornesc la drum să manifeste prudență sporită # Radio Moldova
A fost o noapte lungă și obositoare pe drumurile din Republica Moldova. Lucrările de întreținere a drumurilor naționale au continuat pe tot parcursul nopții. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor (AND), echipele teritoriale ale S.A. „Drumuri” au intervenit în mai multe regiuni ale țării pentru combaterea lunecușului și menținerea circulației în siguranță.
Reabilitarea infrastructurii educaționale: Gimnaziul „Grigore Vieru” din Ialoveni, printre beneficiari # Radio Moldova
Gimnaziul „Grigore Vieru” din orașul Ialoveni beneficiază de condiții moderne de apă, sanitație și igienă, în urma finalizării unui proiect național de reabilitare a infrastructurii educaționale, implementat de UNICEF, cu sprijin financiar german, investițiile totale la nivel de țară ridicându-se la circa 47 de milioane de lei.
În 2023, în Republica Moldova erau active aproape 42 de mii de întreprinderi, ușor mai multe decât în anul precedent. Totuși, dincolo de această creștere modestă, datele oficiale arată un fenomen îngrijorător: firmele noi apar mai rar, iar cele mici dispar într-un ritm tot mai rapid.
Sorana Cîrstea a început cu dreptul noul an. În primul tur al turneului din orașul Australian Brisbane, tenismena din România a învins-o cu scorul de 6:3, 6:1 pe Anastasia Pavliucenkova, jucătoare care evoluează sub drapel neutru. A fost cel de-al optulea duel dintre Cîrstea și Pavliucenkova, iar la general se află în avantaj românca, scor 5:3.
PETIȚIE pentru autonomia Universității din Cahul. Ministerul Educației apără integrarea # Radio Moldova
O petiție publică semnată de autorități locale, cadre universitare, reprezentanți ai societății civile și ai mediului de afaceri din sudul țării solicită stoparea reorganizării prin absorbție a Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul (USCH) în Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) și menținerea instituției ca universitate independentă, cu personalitate juridică proprie.
Avioane ale forțelor aeriene britanice și franceze au lovit cu bombe aeriene ghidate tuneluri care duc spre un presupus depozit subteran de arme și explozibili aparținând organizației teroriste „Statul Islamic”, situat în munții din apropierea orașului Palmyra, în Siria, relatează DW.
Două persoane și-au pierdut viața într-un incendiu izbucnit într-o locuință din regiunea Herson, iar mai multe localități din estul și nord-estul Ucrainei au fost lovite de atacuri rusești cu drone în ultimele 24 de ore, potrivit informațiilor operative ale Serviciului pentru Situații de Urgență al Ucrainei (DSNS).
În urma atacului SUA asupra Venezuelei au murit cel puțin 40 de persoane. Informația este publicată de The New York Times, cu referire la un oficial venezuelean de rang înalt, care a vorbit sub protecția anonimatului.
Rusia ar putea pierde miliarde de dolari investiți în Venezuela din cauza răsturnării regimului Maduro # Radio Moldova
Căderea regimului lui Nicolas Maduro, care a fost capturat de forțele speciale americane și urmează să fie judecat la New York sub acuzația de narco-terorism, a pus sub semnul întrebării soarta miliardelor de dolari în investiții și credite pe care Venezuela le-a primit de la Rusia.
Drumuri aglomerate spre frontieră: polițiștii suplimentează patrulele pentru siguranța șoferilor # Radio Moldova
În contextul aglomerației specifice perioadei sărbătorilor, Poliția Republicii Moldova anunță intensificarea măsurilor de siguranță rutieră pe principalele trasee ale țării, cu accent pe drumurile care duc spre și dinspre punctele de trecere a frontierei de stat.
Curtea Supremă a Venezuelei a numit-o pe Delcy Rodríguez șef interimar al statului. Decizia respectivă a fost adoptată la Caracas târziu în seara zilei de sâmbătă, ora locală, în contextul reținerii președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, de către autoritățile americane. Potrivit hotărârii instanței, Rodríguez „preia temporar și exercită toate atribuțiile, obligațiile și competențele aferente funcției de președinte”, transmite DW.
De sărbători, toate drumurile duc acasă. Mai mulți moldoveni, reveniți din străinătate, au fost întâmpinați cu lacrimi de bucurie de cei apropiați la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău. În scurta lor vacanță, vor petrece Crăciunul pe stil vechi alături de cei dragi, pe care îi revăd odată sau de două ori pe ani.
