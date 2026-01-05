Donald Trump nu crede afirmațiile Rusiei despre un atac asupra reședinței lui Putin

09:10

Din presă aflăm care sunt cele mai semnificative realizări ale R. Moldova în anul care s-a încheiat, dar și de ce anul 2026 ar putea fi un an al reformelor nepopulare. Publicațiile naționale mai scriu că în 2025 două treimi din laptele folosit de fabricile din R. Moldova a fost importat din Ucraina, și că numărul de adresări după ajutor medical ca urmare a mușcăturilor de animale s-a dublat în a doua jumătate a anului trecut.