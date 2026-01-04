Pescuit pe gheață subțire: avertismentul salvatorilor ignorat de unii pescari

Temperaturile scăzute și gheața fragilă nu i-au oprit pe unii pescari să iasă la pescuit. Chiar dacă gheața avea doar cinci centimetri grosime, ei au ignorat riscul ca aceasta să se rupă sub greutatea lor. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avertizează asupra riscului ridicat de prăbușire pentru cei care pășesc pe lacuri.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Moldova1