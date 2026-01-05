Doliul național în Cuba după ce 32 de ofițeri cubanezi au fost uciși în atacul american asupra Venezuelei
Treizeci și doi de membri ai forțelor de securitate cubaneze au fost uciși în timpul atacurilor militare americane asupra Venezuelei, a anunțat guvernul cubanez duminică, transmit dpa și EFE. Soldații uciși, toți membri ai Forțelor Armate Revoluționare sau ai Ministerului de Interne cubanez, desfășurau misiuni în Venezuela „la cererea organismelor omoloage” din această țară, un aliat apropiat al insulei comuniste, au declarat oficialii de la Havana, potrivit AFP.
• • •
Finanțări pentru sate: apel deschis pentru GAL-uri în perioada 15 ianuarie – 24 februarie # Moldova1
Grupurile de Acțiune Locală (GAL) sunt încurajate să depună cereri pentru finanțare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, prin Programul LEADER. Apelul este deschis în perioada 15 ianuarie – 24 februarie 2026, până la ora 17:00.
Toate drumurile naționale - practicabile, dar circulația se desfășoară în condiții de iarnă # Moldova1
Toate drumurile din Republica Moldova erau practicabile luni-dimineață, 5 ianuarie, ca urmare a intervențiilor nocturne efectuate de angajații Administrației Naționale a Drumurilor (AND). Aproape 70 de drumari cu 64 de utilaje specializate au împrăștiat 139 de tone de material antiderapant și peste 566 de tone de sare tehnică pentru menținerea siguranței traficului.
Maduro, așteptat azi în fața judecătorilor din New York. Prima apariție în instanță, sub atenția întregii lumi # Moldova1
Nicolás Maduro este așteptat astăzi, luni, 5 ianuarie, în fața unei instanțe federale din New York, pentru prima sa apariție oficială în justiția americană, într-un dosar penal care a declanșat reacții politice și diplomatice la nivel internațional. Informația este relatată de AFP, care citează surse judiciare americane.
Doliul național în Cuba după ce 32 de ofițeri cubanezi au fost uciși în atacul american asupra Venezuelei # Moldova1
Odată cu evoluția tehnologică, s-au schimbat și interesele copiilor. Cei mici nu mai sunt pasionați de jocuri pe afară, ci preferă acum construcția și programarea roboților. La școala de robotică din Orhei, deschisă cu bani europeni, în fiecare săptămână se adună micii ingineri, care construiesc diferiți roboți.
Ministerul Afacerilor Externe își va orienta activitatea în 2026 spre obiective concrete, cu impact direct asupra vieții cetățenilor, de la creșterea exporturilor și atragerea investițiilor, până la servicii consulare mai accesibile pentru diasporă și accelerarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Prioritățile au fost prezentate de viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, într-un interviu acordat agenției MOLDPRES.Potrivit ministrului, anul 2026 va fi unul în care politica externă trebuie să se traducă mai clar în bunăstare economică și oportunități reale pentru cetățeni, atât în țară, cât și peste hotare.
Primele clipe după un accident rutier pot face diferența dintre viață și moarte. Pentru a reduce timpul de intervenție, unele automobile sunt dotate cu sistemul eCall, care apelează automat Serviciul 112 și transmite locația exactă a accidentului. Specialiștii susțin că eCall poate salva până la zece la sută din vieți, mai ales în zonele izolate. În Uniunea Europeană, de opt ani, toate mașinile noi sunt echipate obligatoriu cu acest sistem.
Banca de Haine Diaconia: nouă ani de solidaritate pentru persoanele vulnerabile din R. Moldova # Moldova1
De peste nouă ani, Banca de Haine a Misiunii Sociale Diaconia oferă sprijin concret persoanelor vulnerabile din Republica Moldova, demonstrând că solidaritatea comunitară poate deveni o soluție eficientă pentru nevoile sociale. Inițiativa, lansată în 2016, este primul proiect de colectare publică de haine și încălțăminte din țară și continuă să se dezvolte, în pofida dificultăților logistice, a declarat directorul executiv al Misiunii Diaconia, Igor Belei, în cadrul emisiunii „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
Deputat rus: Relocarea oamenilor din locuințe avariate a fost pusă pe pauză din cauza războiului și a deficitului bugetar # Moldova1
Programul federal de relocare a oamenilor din locuințele avariate din Rusia, care prevedea strămutarea a aproape 350 de mii de cetățeni în decurs de cinci ani, a fost practic pus pe pauză din cauza războiului din Ucraina și a lipsei de resurse financiare. Declarația a fost făcută de deputatul Dumei de Stat, Andrei Guruliov, scrie publicația The Moscow Times.
Odată cu apropierea Crăciunului pe stil vechi, colindele încep să răsune tot mai des, aducând cu ele emoția și spiritul sărbătorii. La Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Făgureni, raionul Strășeni, vestea Nașterii lui Iisus Hristos a fost adusă prin colinde cântate cu suflet. O șezătoare a completat atmosfera și a transformat întâlnirea într-un adevărat prilej de întoarcere la obiceiurile și farmecul Crăciunului de odinioară.
Temperaturile scăzute și gheața fragilă nu i-au oprit pe unii pescari să iasă la pescuit. Chiar dacă gheața avea doar cinci centimetri grosime, ei au ignorat riscul ca aceasta să se rupă sub greutatea lor. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avertizează asupra riscului ridicat de prăbușire pentru cei care pășesc pe lacuri.
Foc de armă pe un drum din sudul țării: o femeie, copilul ei și concubinul, vizați în apropiere de Ceadîr-Lunga # Moldova1
Un incident grav a avut loc în această seară, în sudul Republicii Moldova. În jurul orei 18:40, Poliția din Ceadîr-Lunga a fost alertată de o femeie care a anunțat că, în timp ce se deplasa cu automobilul pe drumul local Tomai – Ceadîr-Lunga, împreună cu copilul său și concubinul, asupra mașinii ar fi fost tras un foc de armă.
ANALIZĂ | Armand Goșu despre reacția Moscovei: „Rusia privește cu invidie operațiunea SUA din Venezuela - o piesă pierdută în jocul global al lui Putin” # Moldova1
Operațiunea militară rapidă a Statelor Unite în Venezuela, soldată cu capturarea președintelui Nicolas Maduro și transferarea acestuia în SUA, a produs ecouri puternice la Moscova. Analistul Armand Goșu explică, într-un interviu pentru Contributors.ro, că reacția Rusiei trădează nu doar iritare diplomatică, ci și o comparație dureroasă cu propriul eșec militar din Ucraina.
Șeful diplomației americane afirmă că SUA nu vor permite transformarea Venezuelei într-un „centru operațional” pentru Rusia # Moldova1
Venezuela nu poate deveni un centru pentru acțiuni ale Rusiei, Chinei și altor state împotriva Statelor Unite, a declarat secretarul de stat al SUA, Marco Rubio.„Nu puteți transforma Venezuela într-un centru operațional pentru Iran, Rusia, „Hezbollah”, China sau agenți de informații cubanezi. Așa ceva nu poate continua”, a spus șeful diplomației americane într-un interviu acordat NBC News, adresându-se lui Delcy Rodríguez, care a fost declarată conducător interimar al țării după capturarea președintelui Nicolas Maduro.
Camille Rast a învins-o pe Mikaela Shiffrin la etapa de slalom din cadrul Cupei Mondiale de schi alpin # Moldova1
Schioarea elvețiană Camille Rast este într-o formă maximă la Cupa Mondială de schi alpin. După victoria în proba de slalom uriaș, ea a triumfat și în competiția de slalom, care s-a desfășurat în stațiunea Kranjska Gora din Slovenia.
Orașul Bălți, fără apă la robinet de peste două zile, după o avarie la apeductul Soroca-Bălți # Moldova1
Noul an a venit cu o provocare neașteptată pentru locuitorii municipiului Bălți: de mai bine de două zile, orașul se confruntă cu lipsa apei la robinet, după ce o avarie, în data de 2 ianuarie, la apeductul Soroca-Bălți a întrerupt alimentarea. Zeci de oameni stau la coadă la fântâni și puncte improvizate, pentru a-și asigura necesarul zilnic. Autoritățile lucrează la remedierea situației și promit reaprovizionarea treptată a orașului.
Circulația rutieră devine tot mai dificilă în mai multe regiuni ale țării, din cauza ceții dense și a temperaturilor scăzute. Polițiștii de patrulare avertizează că, odată cu lăsarea întunericului, vizibilitatea scade semnificativ, iar pe partea carosabilă se poate forma ghețuș, ceea ce crește riscul producerii accidentelor.
De la Guatemala la Panama: istoria intervențiilor americane care au marcat America Latină # Moldova1
Anunțul recent al Statelor Unite privind un „atac de amploare” împotriva Venezuelei readuce în atenție o istorie lungă și controversată a intervențiilor americane în America Latină. De-a lungul deceniilor, Washingtonul a fost acuzat, de lideri precum Hugo Chávez și succesorul său, Nicolás Maduro, că a sprijinit sau orchestrat lovituri de stat, intervenții militare și operațiuni secrete menite să influențeze cursul politic al regiunii.
„Ilegalitatea atacului” american în Venezuela nu-l absolvă pe deja fostul președinte Nicolas Maduro de răspunderea sa pentru gravele încălcări ale drepturilor omului comise de guvernul său, a estimat o misiune a Națiunilor Unite, transmite Agerpres, cu referire la AFP.
Aeroporturile din Grecia au suspendat sosirile și plecările duminică, după ce au apărut probleme nespecificate care au afectat frecvențele radio, au anunțat televiziunea de stat greacă și autoritatea aviatică a țării, relatează Agerpres, cu referire la Reuters.
Arsenal Londra s-a distanțat la 6 puncte de secunda clasată în prima divizie engleză de fotbal, după victoria cu scorul de 3:2 obținută, în deplasare, în fața lui FC Bournemouth, într-un meci din etapa a 20-a a competiției. Mijlocașul Declan Rice a fost eroul „tunarilor” cu două goluri marcate în repriza secundă în minutele 54 și 71.
Pana de curent din Berlin, provocată intenționat: o grupare de extremă stângă revendică atacul # Moldova1
Pana majoră de curent din sud-vestul Berlinului, care a afectat zeci de mii de gospodării, a fost cauzată de incendieri deliberate, potrivit autorităților orașului. Este vorba „fără echivoc” despre „acțiuni premeditate”, a declarat duminică o reprezentantă a Senatului berlinez.
Mijlocașul Bogdan Musteață este noul jucător al campioanei naționale din 2024. El a semnat un contract valabil pe o perioadă de 4 ani cu echipa care este și acum pe primul loc în clasament.
ACTUALIZARE | Trafic intens la frontiera cu Ucraina și România: Palanca și Leușeni, cele mai solicitate puncte de trecere la frontieră # Moldova1
Traficul transfrontalier este intensificat, în aceste ore, la punctele de intrare și ieșire din Republica Moldova, pe segmentul de frontieră cu Ucraina. Potrivit informațiilor comunicate de Poliția de Frontieră, cele mai mari aglomerări se înregistrează la Punctul de trecere Palanca, în special pe sensul de ieșire din Republica Moldova.
Napoli Calcio a urcat provizoriu pe locul 2 în clasamentul primei divizii italiene de fotbal # Moldova1
Napoli Calcio a urcat provizoriu pe locul 2 în clasamentul primei divizii italiene de fotbal. În etapa a 18-a, echipa condusă de Antonio Conte a învins cu 2:0 în deplasare pe Lazio Roma. Campioana en titre a marcat ambele goluri în prima repriză. Leonardo Spinazzola a deschis scorul în minutul 13, iar kosovarul Amir Rrahmani a înscris în minutul 32 cu o lovitură de cap.
Calificare dramatică a echipei naționale de fotbal statului Mali în sferturile de finală ale Cupei Africii. „Vulturii” au învins reprezentativa Tunisiei la penalty-uri, într-un meci disputat la Casablanca.
A fost o noapte lungă și obositoare pe drumurile din Republica Moldova. Lucrările de întreținere a drumurilor naționale au continuat pe tot parcursul nopții. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor (AND), echipele teritoriale ale S.A. „Drumuri” au intervenit în mai multe regiuni ale țării pentru combaterea lunecușului și menținerea circulației în siguranță.
Gimnaziul „Grigore Vieru” din Ialoveni, modernizat în cadrul unui proiect de 47 de milioane de lei # Moldova1
Gimnaziul „Grigore Vieru” din orașul Ialoveni beneficiază de condiții moderne de apă, sanitație și igienă, în urma finalizării unui proiect național de reabilitare a infrastructurii educaționale, implementat de UNICEF, cu sprijin financiar german, investițiile totale la nivel de țară ridicându-se la circa 47 de milioane de lei.
În 2023, în Republica Moldova erau active aproape 42 de mii de întreprinderi, ușor mai multe decât în anul precedent. Totuși, dincolo de această creștere modestă, datele oficiale arată un fenomen îngrijorător: firmele noi apar mai rar, iar cele mici dispar într-un ritm tot mai rapid.
Sorana Cîrstea a început cu dreptul noul an. În primul tur al turneului din orașul Australian Brisbane, tenismena din România a învins-o cu scorul de 6:3, 6:1 pe Anastasia Pavliucenkova, jucătoare care evoluează sub drapel neutru. A fost cel de-al optulea duel dintre Cîrstea și Pavliucenkova, iar la general se află în avantaj românca, scor 5:3.
PETIȚIE publică pentru păstrarea independenței Universității Cahul. Ministrul Educației: „Centrul universitar rămâne și va fi întărit” # Moldova1
O petiție publică semnată de autorități locale, cadre universitare, reprezentanți ai societății civile și ai mediului de afaceri din sudul țării solicită stoparea reorganizării prin absorbție a Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul (USCH) în Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) și menținerea instituției ca universitate independentă, cu personalitate juridică proprie.
Avioane ale forțelor aeriene britanice și franceze au lovit cu bombe aeriene ghidate tuneluri care duc spre un presupus depozit subteran de arme și explozibili aparținând organizației teroriste „Statul Islamic”, situat în munții din apropierea orașului Palmyra, în Siria, relatează DW.
Două persoane și-au pierdut viața într-un incendiu izbucnit într-o locuință din regiunea Herson, iar mai multe localități din estul și nord-estul Ucrainei au fost lovite de atacuri rusești cu drone în ultimele 24 de ore, potrivit informațiilor operative ale Serviciului pentru Situații de Urgență al Ucrainei (DSNS).
În urma atacului SUA asupra Venezuelei au murit cel puțin 40 de persoane. Informația este publicată de The New York Times, cu referire la un oficial venezuelean de rang înalt, care a vorbit sub protecția anonimatului.
Rusia riscă să piardă miliarde de dolari investiți în Venezuela după prăbușirea regimului Maduro # Moldova1
Căderea regimului lui Nicolas Maduro, care a fost capturat de forțele speciale americane și urmează să fie judecat la New York sub acuzația de narco-terorism, a pus sub semnul întrebării soarta miliardelor de dolari în investiții și credite pe care Venezuela le-a primit de la Rusia.
În contextul aglomerației specifice perioadei sărbătorilor, Poliția Republicii Moldova anunță intensificarea măsurilor de siguranță rutieră pe principalele trasee ale țării, cu accent pe drumurile care duc spre și dinspre punctele de trecere a frontierei de stat.
Curtea Supremă a Venezuelei a numit-o pe Delcy Rodríguez șef interimar al statului. Decizia respectivă a fost adoptată la Caracas târziu în seara zilei de sâmbătă, ora locală, în contextul reținerii președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, de către autoritățile americane. Potrivit hotărârii instanței, Rodríguez „preia temporar și exercită toate atribuțiile, obligațiile și competențele aferente funcției de președinte”, transmite DW.
Lacrimi de bucurie la Aeroport | Moldovenii revin „acasă” de sărbători: „Departe, dar cu gândul mereu aici” # Moldova1
De sărbători, toate drumurile duc acasă. Mai mulți moldoveni, reveniți din străinătate, au fost întâmpinați cu lacrimi de bucurie de cei apropiați la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău. În scurta lor vacanță, vor petrece Crăciunul pe stil vechi alături de cei dragi, pe care îi revăd odată sau de două ori pe ani.
Dimineața începe, pentru tot mai mulți moldoveni, cu aroma cafelei. Fie acasă, într-o cafenea sau la birou, cafeaua a devenit nu doar o băutură, ci un ritual zilnic. Datele arată că moldovenii consumă tot mai multă cafea, iar preferințele lor se schimbă, de la cafeaua solubilă la cea boabe, în pofida scumpirilor semnificative.
Cetățenii R. Moldova beneficiază, începând cu 1 ianuarie 2026, de roaming fără taxe în Uniunea Europeană (UE). „Roam like at home” (Roaming ca acasă - n.r.) îi scutește pe moldoveni de orice taxe suplimentare de roaming pentru apeluri, SMS sau internet mobil.
Vicepremierul Mihai Popșoi, despre evenimentele din Venezuela: Este esențială asigurarea unei tranziții democratice # Moldova1
Legitimitatea regimului condus de Nicolás Maduro a fost mult timp contestată atât pe plan intern, cât și internațional. Republica Moldova își reafirmă sprijinul pentru dreptul poporului venezuelean la libertate și democrație, a declarat vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe.
Începând din 1 ianuarie 2026, cetățenii R. Moldova pot avea roaming fără taxe în Uniunea Europeană (UE), pentru că se aplică principiul „Roam like at home” (Roaming ca acasă în UE). Asta înseamnă că moldovenii nu vor mai plăti taxe suplimentare de roaming pentru apeluri, SMS sau internet mobil.
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, și soția sa, Cilia Flores, capturați de forțele speciale americane la Caracas, au fost transportați sub escortă la New York, relatează CNN, citat de Meduza Live.
A început aventura în deșert! Raliul Dakar, ediția 2026, a luat startul în Arabia Saudită # Moldova1
Prologul celui mai popular raliu din lume s-a desfășurat în orașul Yanbu pe distanța de 22 de kilometri. Suedezul Mattias Ekstrom a obținut victoria la categoria auto, fiind cronometrat cu 10 minute 48 de secunde și 7 zecimi.
Kievul conturează pașii spre pace: Zelenski anunță progrese pe garanții de securitate, reconstrucție și cadrul unui acord durabil # Moldova1
Reuniunea consilierilor pe securitate națională ai statelor partenere, desfășurată la Kiev, a adus primele concluzii concrete privind direcțiile de negociere pentru încheierea războiului din Ucraina. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că discuțiile avansează pe trei axe majore: garanțiile de securitate, reconstrucția țării și stabilirea unei baze solide pentru o pace reală și durabilă.
A început anul cu o performanță de zile mari! Camille Rast a obținut prima sa victorie la slalom uriaș în Cupa Mondială de schi alpin # Moldova1
Elvețianca a reușit performanța în concursul desfășurat în stațiunea slovenă Kranjska Gora. Rast s-a impus în prima cursă din Cupa Mondială din noul an, după două manșe foarte solide, la final fiind cronometrată cu 2 minute și 9 sutimi de secundă. Elvețianca le-a devansat pe austriaca Julia Scheib și pe americanca Paula Moltzan.
În ajunul Crăciunului pe stil vechi, gospodăriile din satul Țarigrad, raionul Drochia, păstrează cu sfințenie tradițiile moștenite din generație în generație. Unul dintre cele mai cunoscute și așteptate obiceiuri este tăierea porcului - un ritual care îmbină credința, munca și spiritul comunitar. Eugen Cațer este un gospodar tânăr, dar crescut în respect pentru rânduielile satului, pe care le cunoaște și le urmează pas cu pas, așa cum le-a învățat de la părinți și bunici.
