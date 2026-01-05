Familiile din R. Moldova, îndemnate să adopte copii: 85 de micuți din centrele de plasament din capitală își caută părinți

08:30

Primele clipe după un accident rutier pot face diferența dintre viață și moarte. Pentru a reduce timpul de intervenție, unele automobile sunt dotate cu sistemul eCall, care apelează automat Serviciul 112 și transmite locația exactă a accidentului. Specialiștii susțin că eCall poate salva până la zece la sută din vieți, mai ales în zonele izolate. În Uniunea Europeană, de opt ani, toate mașinile noi sunt echipate obligatoriu cu acest sistem.