Nicolas Maduro și soția sa, transportați cu elicopterul la Tribunalul federal din Manhattan

Marocul și Camerunul s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni la fotbal. Cele două se vor întâlni între ele pentru un loc în careul de ași, iar partida se va disputa pe 9 ianuarie, la Rabat. În cel de-al treilea meci din optimile de finală, disputat la Rabat, echipa Marocului a învins-o cu 1:0 pe cea a Tanzaniei. „Leii din Atlas” au dominat copios în căutarea golului și, în cele din urmă, și-au atins obiectivul în minutul 64.