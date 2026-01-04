Atac cu drone asupra Moscovei: Patru aeroporturi, închise temporar
UNIMEDIA, 4 ianuarie 2026 18:10
Autoritățile ruse au activat apărarea antiaeriană și au suspendat temporar zborurile civile, după ce mai multe drone au fost identificate în spațiul aerian din jurul capitalei, scrie observatornews.ro.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 30 minute
18:10
Autoritățile ruse au activat apărarea antiaeriană și au suspendat temporar zborurile civile, după ce mai multe drone au fost identificate în spațiul aerian din jurul capitalei, scrie observatornews.ro.
Acum o oră
17:40
(video) Ninge ca-n poveste la nordul Moldovei: Un strat generos de zăpadă s-a așternut pe meleaguri # UNIMEDIA
A nins ca în povești la nordul Moldovevi. Mai multe localități au fost acoperite de un strat generos de zăpadă.
Acum 2 ore
17:20
Asociația Judecătorilor „Vocea Justiției” critică cererea Maiei Sandu de extindere a vettingului: „Riscă să submineze independența justiției” # UNIMEDIA
„Asociația Judecătorilor „Vocea Justiției” exprimă îngrijorare privind declarația publică din 30 decembrie 2025 a Președintei Republicii Moldova, referitoare la adoptarea Legii nr. 333 privind sporirea transparenței în administrarea sistemului judecătoresc și consolidarea integrității judecătorilor care examinează cauze de corupție.
16:50
Autoritățile din Grecia au suspendat toate zborurile după ce o defecțiune tehnică neprecizată a afectat sistemele de comunicații ale aviației civile, provocând perturbări majore în transportul aerian, scrie adevărul.ro.
16:30
Atenție, călători! Trafic intens la vama Leușeni și Palanca, pe sensul de ieșire din țară # UNIMEDIA
Serviciul vamal anunță că la această oră, în PTF Leușeni și Palanca se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este pe sensul de ieșire din Republica Moldova.
Acum 4 ore
16:20
(video) Accident la Rezina: O tânără, spitalizată, după ce mașina în care se afla s-a răsturnat de pe traseu # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc în această dimineață în apropierea localității Otac din raionul Rezina. Potrivit informațiilor, o tânără a fost transportată la spital după ce mașina în care se afla s-a răsturnat de pe traseu.
16:10
Accident la Rezina: O tânără, spitalizată, după ce mașina în care se afla s-a răsturnat de pe traseu # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc în această dimineață în apropierea localității Otac din raionul Rezina. Potrivit informațiilor, o tânără a fost transportată la spital după ce mașina în care se afla s-a răsturnat de pe traseu.
15:40
Cuplul anului 2026 în showbiz: Cătălin Bordea s-a cuplat cu o puștoaică de 20 de ani. Mama ei este de o vârstă cu el # UNIMEDIA
Cătălin Bordea, unul dintre cei mai cunoscuți comedianți din România, revine în atenția publicului nu printr-un nou proiect profesional, ci prin viața sa personală, care continuă să stârnească controverse și curiozitate. Se pare că Bordea are o nouă cucerire, scrie cancan.ro.
15:20
Serviciile municipale, mobilizate din cauza vremii nefavorabile: Șoferii, îndemnați la prudență în trafic # UNIMEDIA
Primăria Municipiului Chișinău informează că, în contextul condițiilor meteo nefavorabile, serviciile municipale și preturile monitorizează permanent situația în teren și intervin acolo unde este necesar.
15:20
Situație excepțională în sistemul de alimentare cu apă în municipiul Bălți. Mai multe cartiere din oraş au rămas fără apă din cauza unei avarii la apeductul Soroca–Bălți care a avut loc pe data de 2 ianuarie 2026.
14:50
Curtea Supremă a Venezuelei a stabilit cine preia atribuțiile de președinte, după capturarea lui Maduro de către SUA # UNIMEDIA
Camera Constituțională a Curții Supreme a Venezuelei a decis ca vicepreședinta Delcy Rodriguez să preia funcția de președinte interimar al țării, în absența lui Nicolas Maduro, care a fost reținut sâmbătă dimineața într-o operațiune a forțelor americane, scrie Reuters, citat de hotnews.ro.
14:30
Trafic normal în Chișinău: Serviciile municipale monitorizează situația și sunt gata să intervină în caz de necesitate # UNIMEDIA
Primăria Municipiului Chișinău informează că, în contextul condițiilor meteo nefavorabile, serviciile municipale și preturile monitorizează permanent situația în teren și intervin acolo unde este necesar.
Acum 6 ore
14:10
„Nu știu când s-au scurs anii”. Alex Calancea, mesaj despre artă, familie și suișurile vieții chiar de ziua sa: Bun venit 49 # UNIMEDIA
Artistul Alex Calancea împlinește astăzi 49 de ani și își sărbătorește ziua cu un mesaj despre viață, familie și artă. „Nu știu când s-au scurs anii. Mă uit în urmă și văd că calea n-a fost lină, ci de deal și vale, cu suișuri și coborâșuri. Am patru copilași și asta e mândria mea cea mare. Pentru ei merg mai departe, chiar și când pasul e greu”, a scris Calancea.
13:40
Poliția Națională informează că, în mai multe zone ale țării ninge, iar carosabilul poate fi alunecos sau acoperit cu zăpadă.
13:20
Putin „ucide prea mulți oameni”, acuză Trump: Liderul de la Casa Albă anunță că nu este „deloc încântat” de acțiunile președintelui rus # UNIMEDIA
Președintele SUA, Donald Trump, a lansat noi critici la adresa președintelui rus Vladimir Putin, pe fondul incertitudinii crescânde cu privire la soarta negocierilor de pace dintre SUA și Rusia privind Ucraina, anunță Kyiv Independent. „Nu sunt încântat de Putin. El ucide prea mulți oameni”, a declarat Trump reporterilor în cadrul unei conferințe de presă în care a anunțat capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro, scrie digi24.ro.
13:00
„Era un băiat bun și educat”: Noi detalii despre moldoveanul de 25 de ani, găsit împușcat în cap pe un câmp din Italia # UNIMEDIA
Apar noi detalii despre moldoveanul de 25 de ani care a fost găsit decedat pe un câmp din Italia. Potrivit rotalianul, tânărul ar fi mers împreună cu un coleg de muncă la o bere, după care fiecare a plecat la casa sa. Potrivit primelor concluzii ale autopsiei, decesul moldoveanului ar fi survenit în jurul orei 22:00 din seara zilei de 30 decembrie, la aproximativ o oră și jumătate după ce a plecat de la serviciu.
12:30
„Noi stabilim condițiile. Trump va dicta pașii următori”. Detalii despre ce se va întâmpla în Venezuela de la un oficial de top # UNIMEDIA
Într-un interviu acordat CBS News sâmbătă seara, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a lăudat trupele implicate în misiunea de capturare a lui Maduro și a dat detalii despre ce se va întâmpla în continuare în Venezuela, scrie hotnews.ro.
Acum 8 ore
12:00
„Este esențial să fie asigurată o tranziție democratică care să răspundă nevoilor și intereselor poporului”: Reacția MAE, la evenimentele din Venezuela # UNIMEDIA
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a comentat evenimentele recente din Venezuela, subliniind importanța respectării drepturilor și intereselor poporului venezuelean și necesitatea unei tranziții democratice.
11:40
(video) Președintele capturat al Venezuelei a ajuns la un centru de detenție din SUA în care a fost și P. Diddy # UNIMEDIA
Nicolas Maduro a ajuns la Centrul de detenție metropolitan din Brooklyn, potrivit mass-media americane. Centrul este cunoscut pentru faptul că a găzduit, de-a lungul timpului, alți deținuți de profil înalt, printre care Ghislaine Maxwell și P Diddy, cântărețul închis pentru infracțiune legate de prostituție, notează BBC, citat de hotnews.ro.
11:10
„Adaptați viteza la condițiile de drum și evitați manevrele neasigurate”: Poliția, cu recomandări în contextul codului galben de vreme extremă # UNIMEDIA
În contextul codului galben emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, care anunță polei, lapoviță și formarea ghețușului pe partea carosabilă, Poliția Națională vine cu mai multe recomandări pentru șoferi.
10:50
Ucraina reacționează după atacul SUA asupra Venezuelei: Are dreptul la „o viaţă normală, securitate, prosperitate şi demnitate” # UNIMEDIA
Ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiga, a declarat că venezuelenii trebuie să se poată bucura de „o viaţă normală, securitate, prosperitate şi demnitate umană”, în reacţia sa la operaţiunea militară a SUA împotriva Venezuelei, sâmbătă, scrie digi24.ro.
Acum 12 ore
10:20
(video) „Când am dat-o în căutare, a început să ne amenințe”. Rudele femeii dispărute acum 4 ani de la ferma suspectului din Anenii Noi: „Să ne dea osemintele, să o înmormântăm creștinește” # UNIMEDIA
Părinții femeii de 40 de ani, una dintre victimele osemintele cărora ar fi fost descoperite pe teritoriul fermei bărbatului reținut la Anenii Noi, declară că de la bun început au l-au bănuit pe suspect, dar nu au avut dovezi. „Când am dat-o în căutare, el venea la noi acasă și ne amenința”, a declarat mama victimei cadrul emisiunii „Life MD Documentary”.
10:10
Pe 4 ianuarie, istoria a fost marcată de evenimente semnificative.
09:50
Cine ar putea să conducă Venezuela, după capturarea lui Maduro: Se bucură de larg sprijin popular # UNIMEDIA
Maria Corina Machado, lideră a opoziţiei din Venezuela şi câştigătoare a Premiului Nobel pentru Pace în 2025, este privită ca una dintre principalele figuri care ar putea prelua conducerea ţării după prăbuşirea regimului preşedintelui Nicolas Maduro, scrie presa română.
09:40
Balanțele vor avea parte de evenimente neașteptate, iar Vărsătorii își pot încerca norocul la loterie: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Alinierea unor planete importante astăzi oferă oportunități de vindecare și succes. Fiecare semn zodiacal va resimți impactul acestor evenimente cosmice într-un mod unic, fie că este vorba de relații, carieră sau dezvoltare personală. Arhetipurile astrologice ne îndeamnă să ne explorăm sentimentele și să ne asumăm riscuri calculate. Horoscopul zilnic de astăzi ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigăm aceste energii.
09:20
Oficialii din Venezuela cheamă la arme toate forțele din stat: „Să nu cadă nimeni în disperare” # UNIMEDIA
Ministrul Apărării din Venezuela cheamă la arme toate forțele. Spune că țara lui a fost „ținta celei mai criminale agresiuni militare din partea guvernului Statelor Unite ale Americii”. Oficialul de la Caracas anunță că armata nu se va preda, iar ministrul de Interne a apărut la televiziunea de stat, purtând vestă antiglonț și cască, cerând oamenilor să rămână calmi, scrie digi24.ro.
09:10
Astăzi, vremea în Moldova va fi caracterizată de variabilitate, cu perioade de nori și precipitații, în special în Chișinău, unde sunt așteptate ninsori și ploaie slabă.
Acum 24 ore
20:10
„Un divin de 3000 de euro?!”: Cadoul lui Filat pentru Plahotniuc a stârnit discuții pe rețele. Ce spune liderul PLDM # UNIMEDIA
Cadoul pe care l-a pregătit Vlad Filat pentru Vladimir Plahotniuc, care se află încarcerat la Penitenciarul 13, a stârnit discuții pe rețele. Sticla de divin „Ștefan cel Mare” de 60 de ani, publicată de Vlad Filat cu un mesaj special pentru Plahotniuc de ziua acestuia de naștere, costă nici mai mult, nici mai puțin de 3000 de euro. Vedeți ce spune liderul PLDM, declarație în exclusivitate pentru UNIMEDIA.
19:40
Uniunea Europeană monitorizează îndeaproape situaţia din Venezuela şi chiar dacă îl consideră pe Nicolas Maduro un preşedinte ilegitim, face apel la reţinere şi la respectarea principiilor dreptului internaţional, a reacţionat sâmbătă şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, după ce Donald Trump a anunţat că liderul venezuelean a fost capturat şi scos din ţară, împreună cu soţia, în urma unei operaţiuni în forţă a Statelor Unite, scrie news.ro.
19:20
(doc) Încă un refuz: ANI nu va iniția controlul averii lui Vasile Costiuc. Motivația instituției # UNIMEDIA
Autoritatea Naționale de Integritate a refuzat inițierea unui control al averii deputatului Vasile Costiuc, liderul Partidului Democrația Acasă, după ce o sesizare în acest sens a fost depusă la mijlocul lunii decembrie 2025. În sesizare s-a făcut referire la faptul că Vasile Costiuc nu ar fi declarat că este administratorul unei întreprinderi din România și, eventual, dacă a avut venituri din această activitate. Pe de altă parte, Costiuc a declarat că a inițiat procedura de a fi înlocuit în această funcție, iar ANI a menționat „disproporționalitatea” solicitării cu prevederile legii.
19:00
(foto) „Cui i-au încurcat?”. Dezastru în Parcul Rîșcani: Mai multe felinare și o porțiune din gard au fost distruse # UNIMEDIA
Mai multe felinare și o porțiune din gard din Parcul din sectorul Rîșcani al capitalei au fost distruse, noaptea trecută, de persoane necunoscute. Imaginile cu acțiunile de vandalism au fost transmise poliției, a anunțat pe rețele Victor Pruteanu, consilierul primarului capitalei.
18:40
Idei de vacanță pentru 2026: Cele 5 destinații europene superbe, încă ferite de turismul de masă # UNIMEDIA
Într-o Europă sufocată tot mai des de aglomerație, prețuri explodate și plaje arhipline, există încă locuri care oferă frumusețe autentică, liniște și experiențe memorabile, fără mulțimi interminabile. Vara lui 2026 poate fi ocazia ideală pentru a descoperi destinații mai puțin promovate, dar absolut spectaculoase, scrie click.ro.
Ieri
18:20
(video) „Dezamăgirile în dragoste l-au împins spre această alegere”. Emilian Crețu povestește cum a ajuns fratele său călugăr pe muntele Athos # UNIMEDIA
Influencerul Emilian Crețu a vorbit deschis despre fratele său mai mare, care de aproape zece ani este călugăr pe Muntele Athos, explicând ce l-a determinat să facă acest pas radical. „Cred că dezamăgirile lui în dragoste l-au împins spre această alegere. Într-un fel, el a dus această fire extremă mai departe, în credință. A mers până la capăt și acolo, și probabil a găsit liniștea pe care nu o avea înainte”, a povestit actorul la Podcastul Lorenei.
17:50
Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii anunță că, începând cu data de 5 ianuarie 2026, activitatea misiunii diplomatice va fi relocată temporar pentru o perioadă estimată de 3–5 luni.
17:50
(foto) „Cu i-au încurcat?”. Dezastru în Parcul Rîșcani: Mai multe felinare și o porțiune din gard au fost distruse # UNIMEDIA
Mai multe felinare și o porțiune din gard din Parcul din sectorul Rîșcani al capitalei au fost distruse, noaptea trecută, de persoane necunoscute. Imaginile cu acțiunile de vandalism au fost transmise poliției, a anunțat pe rețele Victor Pruteanu, consilierul primarului capitalei.
17:30
(video) Donald Trump, detalii despre operațiunea din Venezuela: „M-am uitat ca la un film. Dacă ați fi văzut ce viteză, ce violență, a fost uimitor” # UNIMEDIA
Președintele Statelor Unite, Donald Trump a dat asigurări, într-o intervenție telefonică la televiziunea Fox News, că niciun american nu a fost ucis în timpul capturării lui Nicolas Maduro, care se afla într-o „fortăreață”, scrie hotnews.ro.
17:20
Congresmenul Mike Lee, un membru influent al Partidului Republican, a anunțat sâmbătă după-amiaza că Statele Unite intenționează să îl judece pe președintele venezuelean Nicolas Maduro în baza acuzațiilor penale ce i s-au adus în justiția americană, scrie presa română.
17:10
(foto) Ouă contaminate cu substanță interzisă, retrase de pe piață: ANSA îndeamnă consumatorii care le-au procurat, să nu le consume # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță retragerea de pe piață a unor ouă de găină destinate consumului uman, produse de operatorul din domeniul alimentar SRL INTERVETCOM.
16:40
(video) Femeia misterioasă cu cască neagră din „Le Constellation”: Anchetatorii o suspectează de declanșarea focului în barul unde au murit 40 de oameni, de Revelion # UNIMEDIA
Anchetatorii suspectează implicarea unei femei misterioase cu cască neagră, surprinsă ținând o sticlă cu artificii aproape de tavan, care ar fi putut declanșa focul și a provocat astfel unul dintre cele mai grave incendii din istoria recentă a Elveției, scrie adevarul.ro.
16:20
„Geolocația nu mai este accesibilă”: O dronă a postului Moldova 1, furată de Revelion, în timp ce filma în PMAN # UNIMEDIA
Postul public de televiziune s-a confruntat, în noaptea de Revelion, cu o problemă tehnică ce putea afecta transmisiunea în direct din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN). Drona pe care echipa de la Moldova 1 o folosea pentru imagini de ansamblu de la spectacolul din PMAN a fost deturnată de persoane necunoscute și nu a mai putut fi recuperată, deși au fost alertate instituțiile responsabile, scrie radiomoldova.md.
15:50
Michael Schumacher împlineşte astăzi 57 de ani: La peste un deceniu de la accidentul grav de schi, starea sa de sănătate rămâne un mister. # UNIMEDIA
Septuplul campion mondial de Formula 1, Michael Schumacher, care a suferit un grav accident de schi pe 29 decembrie 2013, împlinește astăzi 57 de ani, scrie news.ro.
15:40
Trafic intens la graniță. Sute de mașini stau la cozi ca să treacă vama, pe sensul de ieșire din țară. Moldovenii pleacă în vacanțe, cei mai mulți, însă, sunt cei care se întorc în țările unde muncesc.
15:30
Incident grav pe aeroportul din Vancouver: Pilot băut, dat jos din avion chiar înainte de decolare # UNIMEDIA
Un pilot al companiei Air India a fost dat jos dintr-o aeronavă aflată pe punctul de a decola de pe aeroportul din Vancouver, după ce autoritățile au constatat că acesta se afla sub influența alcoolului, notează Reuters, citat de adevarul.ro.
15:10
Un tânăr de 19 ani din Călărași a fost condamnat pentru incendierea unui automobil de poliție din răzbunare, după ce oamenii legii i-au întocmit un proces-verbal contravențional și i-au ridicat mașina.
14:40
Sărbătoare după sărbătoare în familia lui Igor Dodon: Mezinul Nicușor împlinește 11 ani. Cum l-a felicitat ex-președintele # UNIMEDIA
Sărbătoare în familia lui Igor Dodon. Mezinul Nicușor împlinește astăzi, 3 ianuarie, 11 ani. Cu această ocazie, ex-președintele i-a adresat un mesaj de felcitare.
14:10
(video) „Mai bine PAS-ist decât la el în partid”. Emilian Crețu sparge tăcerea despre relația Ninei cu Renato Usatîi și donația de 100 mii lei: Era să fim rude # UNIMEDIA
Actorul și prezentatorul Emilian Crețu a vorbit despre relația lui Renato Usatîi cu sora sa, Nina, și a dezvăluit cum a reacționat când a aflat că tânăra i-a donat politicianului 100 000 lei în campania electorală pentru parlamentare. „Nu pot să o judec pe Nina. Ea este suficient de mult judecată”, a spus influencerul la Podcastul Lorenei.
13:50
Nokia, revenirea neașteptată: De la prăbușirea din era iPhone la un pariu de 1 miliard de dolari pe inteligența artificială # UNIMEDIA
Într-o industrie care înghite campioni pe bandă rulantă, Nokia reușește ceva rar: să nu rămână doar o nostalgie cu butoane și „Snake”, ci să-și caute din nou locul în viitor. Potrivit Financial Times, compania finlandeză care a dominat era telefoanelor clasice a fost lovită brutal de revoluția smartphone, dar în 2025 încearcă o nouă transformare, de data asta în jurul infrastructurii pentru cloud, centre de date și rețele „pregătite” pentru inteligență artificială, scrie playtech.ro.
13:30
Cum a fost capturat președintele Venezuelei: Primele informații despre prinderea lui Nicolas Maduro # UNIMEDIA
SUA au atacat sâmbătă dimineață Venezuela, iar liderul țării, Nicolas Maduro, și soția sa au fost capturați și scoși din țară, a anunțat președintele american Donald Trump. Trump nu a oferit mai multe detalii despre cum a fost prins liderul venezuelean, dar presa americană scrie că Maduro a fost capturat de Delta Force, scrie presa română.
13:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o alertă Cod Galben pentru întreaga țară, valabilă în perioada 4 ianuarie, ora 10:00 – 5 ianuarie, ora 14:00.
13:10
(video) „De acum, vioara ta va răsuna din ceruri”: Instrumentistul Victor Neaga, petrecut pe ultimul drum # UNIMEDIA
Instrumentistul Victor Neaga, cunoscut pentru contribuția sa la muzica Ansamblului „Fluieraș”, a fost petrecut pe ultimul drum. Colegi, prieteni și familia s-au adunat pentru a-și lua rămas bun și a-i aduce ultimul omagiu.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.