Situație tensionată în Iran: Moldovenii, îndemnați să evite călătoriile. Cetățenii aflați în zonă pot părăsi țara doar pe anumite rute

Părinții femeii de 40 de ani, una dintre victimele osemintele cărora ar fi fost descoperite pe teritoriul fermei bărbatului reținut la Anenii Noi, declară că de la bun început au l-au bănuit pe suspect, dar nu au avut dovezi. „Când am dat-o în căutare, el venea la noi acasă și ne amenința”, a declarat mama victimei cadrul emisiunii „Life MD Documentary”.