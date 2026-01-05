Situație tensionată în Iran: Moldovenii, îndemnați să evite călătoriile. Cetățenii aflați în zonă pot părăsi țara doar pe anumite rute
UNIMEDIA, 5 ianuarie 2026 12:20
Ambasada Republicii Moldova în Republica Islamică Iran, cu reședința la Baku, recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în Iran, în contextul sporirii tensiunilor interne și al menținerii riscurilor de securitate din regiune, se arată într-un comunicat.
• • •
