Atenție, călători! Trafic intens la vama Leușeni și Palanca, pe sensul de ieșire din țară

13:00

Apar noi detalii despre moldoveanul de 25 de ani care a fost găsit decedat pe un câmp din Italia. Potrivit rotalianul, tânărul ar fi mers împreună cu un coleg de muncă la o bere, după care fiecare a plecat la casa sa. Potrivit primelor concluzii ale autopsiei, decesul moldoveanului ar fi survenit în jurul orei 22:00 din seara zilei de 30 decembrie, la aproximativ o oră și jumătate după ce a plecat de la serviciu.