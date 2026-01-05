„Pietoni și șoferi, fiți prudenți!” Poliția, cu îndemn către cetățeni în contextul Codului Galben de polei, ghețuș și ceață

14:10

Artistul Alex Calancea împlinește astăzi 49 de ani și își sărbătorește ziua cu un mesaj despre viață, familie și artă. „Nu știu când s-au scurs anii. Mă uit în urmă și văd că calea n-a fost lină, ci de deal și vale, cu suișuri și coborâșuri. Am patru copilași și asta e mândria mea cea mare. Pentru ei merg mai departe, chiar și când pasul e greu”, a scris Calancea.