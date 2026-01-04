Zboruri suspendate în Grecia, după disfuncționalități ale sistemelor radio
Radio Moldova, 4 ianuarie 2026 17:10
Aeroporturile din Grecia au suspendat sosirile și plecările duminică, după ce au apărut probleme nespecificate care au afectat frecvențele radio, au anunțat televiziunea de stat greacă și autoritatea aviatică a țării, relatează Agerpres, cu referire la Reuters.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum o oră
17:10
Aeroporturile din Grecia au suspendat sosirile și plecările duminică, după ce au apărut probleme nespecificate care au afectat frecvențele radio, au anunțat televiziunea de stat greacă și autoritatea aviatică a țării, relatează Agerpres, cu referire la Reuters.
17:10
Arsenal Londra s-a distanțat la 6 puncte de secunda clasată în prima divizie engleză de fotbal, după victoria cu scorul de 3:2 obținută, în deplasare, în fața lui FC Bournemouth, într-un meci din etapa a 20-a a competiției. Mijlocașul Declan Rice a fost eroul „tunarilor” cu două goluri marcate în repriza secundă în minutele 54 și 71.
Acum 2 ore
16:40
Atac asupra infrastructurii critice din Berlin: o grupare de extremă stângă își asumă incendiile # Radio Moldova
Pana majoră de curent din sud-vestul Berlinului, care a afectat zeci de mii de gospodării, a fost cauzată de incendieri deliberate, potrivit autorităților orașului. Este vorba „fără echivoc” despre „acțiuni premeditate”, a declarat duminică o reprezentantă a Senatului berlinez.
16:40
Mijlocașul Bogdan Musteață este noul jucător al campioanei naționale din 2024. El a semnat un contract valabil pe o perioadă de 4 ani cu echipa care este și acum pe primul loc în clasament.
16:10
ACTUALIZARE | Cozi și așteptări lungi la vama Palanca și Leușeni: traficul spre Ucraina și România, sub presiune # Radio Moldova
Traficul transfrontalier este intensificat, în aceste ore, la punctele de intrare și ieșire din Republica Moldova, pe segmentul de frontieră cu Ucraina. Potrivit informațiilor comunicate de Poliția de Frontieră, cele mai mari aglomerări se înregistrează la Punctul de trecere Palanca, în special pe sensul de ieșire din Republica Moldova.
16:00
Traficul transfrontalier este intensificat, în aceste ore, la punctele de intrare și ieșire din Republica Moldova, pe segmentul de frontieră cu Ucraina. Potrivit informațiilor comunicate de Poliția de Frontieră, cele mai mari aglomerări se înregistrează la Punctul de trecere Palanca, în special pe sensul de ieșire din Republica Moldova.
16:00
Napoli Calcio a urcat provizoriu pe locul 2 în clasamentul primei divizii italiene de fotbal # Radio Moldova
Napoli Calcio a urcat provizoriu pe locul 2 în clasamentul primei divizii italiene de fotbal. În etapa a 18-a, echipa condusă de Antonio Conte a învins cu 2:0 în deplasare pe Lazio Roma. Campioana en titre a marcat ambele goluri în prima repriză. Leonardo Spinazzola a deschis scorul în minutul 13, iar kosovarul Amir Rrahmani a înscris în minutul 32 cu o lovitură de cap.
Acum 4 ore
15:30
Calificare dramatică a echipei naționale de fotbal statului Mali în sferturile de finală ale Cupei Africii. „Vulturii” au învins reprezentativa Tunisiei la penalty-uri, într-un meci disputat la Casablanca.
15:30
„Drum bun, dar cu grijă”: Poliția națională recomand șoferilor care pornesc la drum să manifeste prudență sporită # Radio Moldova
A fost o noapte lungă și obositoare pe drumurile din Republica Moldova. Lucrările de întreținere a drumurilor naționale au continuat pe tot parcursul nopții. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor (AND), echipele teritoriale ale S.A. „Drumuri” au intervenit în mai multe regiuni ale țării pentru combaterea lunecușului și menținerea circulației în siguranță.
14:50
Reabilitarea infrastructurii educaționale: Gimnaziul „Grigore Vieru” din Ialoveni, printre beneficiari # Radio Moldova
Gimnaziul „Grigore Vieru” din orașul Ialoveni beneficiază de condiții moderne de apă, sanitație și igienă, în urma finalizării unui proiect național de reabilitare a infrastructurii educaționale, implementat de UNICEF, cu sprijin financiar german, investițiile totale la nivel de țară ridicându-se la circa 47 de milioane de lei.
14:50
În 2023, în Republica Moldova erau active aproape 42 de mii de întreprinderi, ușor mai multe decât în anul precedent. Totuși, dincolo de această creștere modestă, datele oficiale arată un fenomen îngrijorător: firmele noi apar mai rar, iar cele mici dispar într-un ritm tot mai rapid.
14:00
Sorana Cîrstea a început cu dreptul noul an. În primul tur al turneului din orașul Australian Brisbane, tenismena din România a învins-o cu scorul de 6:3, 6:1 pe Anastasia Pavliucenkova, jucătoare care evoluează sub drapel neutru. A fost cel de-al optulea duel dintre Cîrstea și Pavliucenkova, iar la general se află în avantaj românca, scor 5:3.
Acum 6 ore
13:20
PETIȚIE pentru autonomia Universității din Cahul. Ministerul Educației apără integrarea # Radio Moldova
O petiție publică semnată de autorități locale, cadre universitare, reprezentanți ai societății civile și ai mediului de afaceri din sudul țării solicită stoparea reorganizării prin absorbție a Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul (USCH) în Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) și menținerea instituției ca universitate independentă, cu personalitate juridică proprie.
12:40
Avioane ale forțelor aeriene britanice și franceze au lovit cu bombe aeriene ghidate tuneluri care duc spre un presupus depozit subteran de arme și explozibili aparținând organizației teroriste „Statul Islamic”, situat în munții din apropierea orașului Palmyra, în Siria, relatează DW.
12:10
Două persoane și-au pierdut viața într-un incendiu izbucnit într-o locuință din regiunea Herson, iar mai multe localități din estul și nord-estul Ucrainei au fost lovite de atacuri rusești cu drone în ultimele 24 de ore, potrivit informațiilor operative ale Serviciului pentru Situații de Urgență al Ucrainei (DSNS).
12:00
În urma atacului SUA asupra Venezuelei au murit cel puțin 40 de persoane. Informația este publicată de The New York Times, cu referire la un oficial venezuelean de rang înalt, care a vorbit sub protecția anonimatului.
Acum 8 ore
11:20
Rusia ar putea pierde miliarde de dolari investiți în Venezuela din cauza răsturnării regimului Maduro # Radio Moldova
Căderea regimului lui Nicolas Maduro, care a fost capturat de forțele speciale americane și urmează să fie judecat la New York sub acuzația de narco-terorism, a pus sub semnul întrebării soarta miliardelor de dolari în investiții și credite pe care Venezuela le-a primit de la Rusia.
11:10
Drumuri aglomerate spre frontieră: polițiștii suplimentează patrulele pentru siguranța șoferilor # Radio Moldova
În contextul aglomerației specifice perioadei sărbătorilor, Poliția Republicii Moldova anunță intensificarea măsurilor de siguranță rutieră pe principalele trasee ale țării, cu accent pe drumurile care duc spre și dinspre punctele de trecere a frontierei de stat.
11:00
Curtea Supremă a Venezuelei a numit-o pe Delcy Rodríguez șef interimar al statului. Decizia respectivă a fost adoptată la Caracas târziu în seara zilei de sâmbătă, ora locală, în contextul reținerii președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, de către autoritățile americane. Potrivit hotărârii instanței, Rodríguez „preia temporar și exercită toate atribuțiile, obligațiile și competențele aferente funcției de președinte”, transmite DW.
11:00
De sărbători, toate drumurile duc acasă. Mai mulți moldoveni, reveniți din străinătate, au fost întâmpinați cu lacrimi de bucurie de cei apropiați la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău. În scurta lor vacanță, vor petrece Crăciunul pe stil vechi alături de cei dragi, pe care îi revăd odată sau de două ori pe ani.
10:00
Dimineața începe, pentru tot mai mulți moldoveni, cu aroma cafelei. Fie acasă, într-o cafenea sau la birou, cafeaua a devenit nu doar o băutură, ci un ritual zilnic. Datele arată că moldovenii consumă tot mai multă cafea, iar preferințele lor se schimbă, de la cafeaua solubilă la cea boabe, în pofida scumpirilor semnificative.
Acum 12 ore
09:40
Cetățenii R. Moldova beneficiază, începând cu 1 ianuarie 2026, de roaming fără taxe în Uniunea Europeană (UE). „Roam like at home” (Roaming ca acasă - n.r.) îi scutește pe moldoveni de orice taxe suplimentare de roaming pentru apeluri, SMS sau internet mobil.
09:30
Vicepremierul Mihai Popșoi, despre situația din Venezuela: Este esențială o tranziție democratică # Radio Moldova
Legitimitatea regimului condus de Nicolás Maduro a fost mult timp contestată atât pe plan intern, cât și internațional. Republica Moldova își reafirmă sprijinul pentru dreptul poporului venezuelean la libertate și democrație, a declarat vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe.
09:20
Vicepremierul Mihai Popțoi, despre situația din Venezuela: Este esențială o tranziție democratică # Radio Moldova
Legitimitatea regimului condus de Nicolás Maduro a fost mult timp contestată atât pe plan intern, cât și internațional. Republica Moldova își reafirmă sprijinul pentru dreptul poporului venezuelean la libertate și democrație, a declarat vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe.
08:50
Începând din 1 ianuarie 2026, cetățenii R. Moldova pot avea roaming fără taxe în Uniunea Europeană (UE), pentru că se aplică principiul „Roam like at home” (Roaming ca acasă în UE). Asta înseamnă că moldovenii nu vor mai plăti taxe suplimentare de roaming pentru apeluri, SMS sau internet mobil.
08:40
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, și soția sa, Cilia Flores, capturați de forțele speciale americane la Caracas, au fost transportați sub escortă la New York, relatează CNN, citat de Meduza Live.
Acum 24 ore
22:30
Consultări-cheie la Kiev cu UE, NATO, Canada și SUA: 90% din planul de pace, deja agreat # Radio Moldova
Reuniunea consilierilor pe securitate națională ai statelor partenere, desfășurată la Kiev, a adus primele concluzii concrete privind direcțiile de negociere pentru încheierea războiului din Ucraina. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că discuțiile avansează pe trei axe majore: garanțiile de securitate, reconstrucția țării și stabilirea unei baze solide pentru o pace reală și durabilă.
22:00
A început anul cu o performanță de zile mari! Camille Rast a obținut prima sa victorie la slalom uriaș în Cupa Mondială de schi alpin # Radio Moldova
Elvețianca a reușit performanța în concursul desfășurat în stațiunea slovenă Kranjska Gora. Rast s-a impus în prima cursă din Cupa Mondială din noul an, după două manșe foarte solide, la final fiind cronometrată cu 2 minute și 9 sutimi de secundă. Elvețianca le-a devansat pe austriaca Julia Scheib și pe americanca Paula Moltzan.
21:40
Locuitorii din satul Țarigrad păstrează cu sfințenie o tradiție în ajunul Crăciunului pe stil vechi # Radio Moldova
În ajunul Crăciunului pe stil vechi, gospodăriile din satul Țarigrad, raionul Drochia, păstrează cu sfințenie tradițiile moștenite din generație în generație. Unul dintre cele mai cunoscute și așteptate obiceiuri este tăierea porcului - un ritual care îmbină credința, munca și spiritul comunitar. Eugen Cațer este un gospodar tânăr, dar crescut în respect pentru rânduielile satului, pe care le cunoaște și le urmează pas cu pas, așa cum le-a învățat de la părinți și bunici.
21:40
Departe de Moldova, aproape de gusturile de acasă: magazinul moldovenesc din Bruxelles, tot mai căutat de sărbători # Radio Moldova
Pentru moldovenii stabiliți în Belgia care nu reușesc să ajungă acasă de sărbători, dorul de Crăciun capătă gustul produselor tradiționale. Vinuri, dulciuri, produse din carne, pește, dar și fructe sau legume moldovenești pot fi găsite într-un magazin deschis în urmă cu doi ani de Vlad Constantin, originar din Cahul, stabilit de peste două decenii la Bruxelles.
20:50
„Apartamentul 7”, mărturia vizuală a unei artiste despre frică, exod și lume postmodernă # Radio Moldova
Artista multimedia Valeria Barbas propune publicului o experiență artistică neobișnuită prin expoziția „Apartamentul 7”, găzduită de Galeria Constantin Brâncuși. Cunoscută ca artistă vizuală, compozitoare și interpretă, dar și ca realizatoare a emisiunii „Nova Ars” de la Moldova 1, Valeria Barbas aduce în spațiul expozițional propriul univers interior, transformat într-un apartament simbolic, compartimentat tematic.
20:40
Experți, după atacul SUA asupra Venezuelei: „Țara intră într-un vid de putere, cu risc de război civil” # Radio Moldova
Intervenția militară a Statelor Unite în Venezuela și capturarea lui Nicolás Maduro deschid o perioadă de incertitudine majoră pentru statul latino-american. Analiștii Andrei Curăraru și Sandu Valentin Mateiu au declarat sâmbătă, 3 ianuarie, la o ediție specială de la Moldova 1, că înlăturarea liderului de la Caracas nu înseamnă automat prăbușirea regimului, ci creează un vid de putere cu riscuri interne și regionale.
20:10
Curăraru și Mateiu: regimul Maduro era un „sistem de cartel”, iar tranziția va fi lungă și instabilă # Radio Moldova
Intervenția militară a Statelor Unite în Venezuela și capturarea lui Nicolás Maduro deschid o perioadă de incertitudine majoră pentru statul latino-american, avertizează experții invitați în ediția specială de la Moldova 1. Analiștii Andrei Curăraru și Sandu Valentin Mateiu susțin că înlăturarea liderului de la Caracas nu înseamnă automat prăbușirea regimului, ci creează un vid de putere cu riscuri interne și regionale.
20:00
Explozii în capitala Venezuelei | Șeful Statului Major al SUA: Operațiunea împotriva lui Maduro a fost pregătită mai multe luni # Radio Moldova
Operațiunea împotriva președintelui venezuelean Nicolas Maduro a fost planificată „de mai multe luni” și a implicat peste 150 de aeronave, a dezvăluit sâmbătă șeful Statului Major interimar al SUA, generalul Dan Caine, relatează AFP și Reuters.
19:50
Atacul Statelor Unite ale Americii (SUA) asupra Venezuelei în primele ore ale dimineții de sâmbătă, 3 ianuarie, a provocat un val de reacții internaționale. Unii au salutat capturarea președintelui Nicolas Maduro, alți lideri susțin că este un „atac cu impact global”.
19:50
Explozii în capitala Venezuelei | Șeful Statului Major al SUA: Operațiunea împotriva lui Maduro a fost pregătită de mai multe luni” # Radio Moldova
Mai multe explozii au zguduit capitala Venezuelei, Caracas, în dimineața de sâmbătă, 3 ianuarie, inclusiv în zona aeroportului. Coloane de fum negru și aeronave au fost văzute, conform martorilor Reuters și imaginilor care circulă pe rețelele de socializare. O pană de curent a afectat zona de sud a orașului, în apropierea unei baze militare majore, au declarat martorii.
19:40
La posturile vamale Leușeni, Criva-Mamalîga, Sculeni și Giurgiulești-Galați s-a înregistrat pe parcursul zilei de sâmbătă, 3 ianuarie, trafic intens de călători și mijloace de transport, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Călătorii au fost îndemnați să traverseze prin alte puncte de trecere.
19:40
Glasgow Rangers a câștigat faimosul „Old Firm”, mare derby cu rivala din oraș, Celtic. A fost 3-1 pentru trupa lui Danny Röhl în meciul disputat chiar pe terenul adversarului, stadionul Celtic Park.
19:20
Donald Trump: „SUA vor conduce Venezuela până când va avea loc o tranziție corespunzătoare” # Radio Moldova
Statele Unite vor conduce Venezuela până când va putea avea loc o tranziție corespunzătoare în această țară. Anunțul a fost făcut, în direct, pe 3 ianuarie, de președintele american, Donald Trump, de la reședința sa din Florida. Totodată, liderul de la Casa Albă a atenționat că SUA sunt pregătite să organizeze un al doilea atac „mult mai mare dacă va fi nevoie”.
19:00
Explozii în capitala Venezuelei | Donald Trump a publicat prima imagine cu Maduro, prizonier pe USS Iwo Jima # Radio Moldova
Mai multe explozii au zguduit capitala Venezuelei, Caracas, în dimineața de sâmbătă, 3 ianuarie, inclusiv în zona aeroportului. Coloane de fum negru și aeronave au fost văzute, conform martorilor Reuters și imaginilor care circulă pe rețelele de socializare. O pană de curent a afectat zona de sud a orașului, în apropierea unei baze militare majore, au declarat martorii.
18:20
Aglomerație în direcția de ieșire din R. Moldova la punctul de trecere Giurgiulești-Galați # Radio Moldova
La posturile vamale Leușeni, Criva-Mamalîga și Sculeni s-a înregistrat pe parcursul zilei de sâmbătă, 3 ianuarie, trafic intens de călători și mijloace de transport, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Călătorii au fost îndemnați să traverseze prin alte puncte de trecere.
18:00
Explozii în capitala Venezuelei | Maduro, în drum spre New York, potrivit lui Trump. Urmează să fie judecat pentru „narcoterorism” # Radio Moldova
Mai multe explozii au zguduit capitala Venezuelei, Caracas, în dimineața de sâmbătă, 3 ianuarie, inclusiv în zona aeroportului. Coloane de fum negru și aeronave au fost văzute, conform martorilor Reuters și imaginilor care circulă pe rețelele de socializare. O pană de curent a afectat zona de sud a orașului, în apropierea unei baze militare majore, au declarat martorii.
Ieri
17:30
La posturile vamale Leușeni, Criva-Mamalîga și Sculeni s-a înregistrat pe parcursul zilei de sâmbătă, 3 ianuarie, trafic intens de călători și mijloace de transport, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Călătorii au fost îndemnați să traverseze prin alte puncte de trecere.
17:20
„Drumul spre bine începe cu mine”, carte scrisă de Valentina Alexa, lansată la Chișinău # Radio Moldova
În această perioadă, când urările de bine cu ocazia sărbătorilor de iarnă curg lanț, psihologul Valentina Alexa ne reamintește că un an mai bun începe cu fiecare dintre noi. Recent, la Chișinău, autoarea a lansat cartea „Drumul spre bine începe cu mine”, un ghid despre cum să cultivăm starea de bine în interiorul nostru și cum să aducem schimbarea în viețile noastre.
16:50
Explozii în capitala Venezuelei | Donald Trump laudă operațiunea de capturare a lui Maduro: „Nicio țară nu ar fi putut face așa” # Radio Moldova
Mai multe explozii au zguduit capitala Venezuelei, Caracas, în dimineața de sâmbătă, 3 ianuarie, inclusiv în zona aeroportului. Coloane de fum negru și aeronave au fost văzute, conform martorilor Reuters și imaginilor care circulă pe rețelele de socializare. O pană de curent a afectat zona de sud a orașului, în apropierea unei baze militare majore, au declarat martorii.
16:50
Sprijin internațional fără precedent: Ucraina atrage cel mai mare ajutor militar de la începutul războiului # Radio Moldova
Ucraina a reușit să atragă în 2025 peste 45 de miliarde de dolari în asistență de securitate internațională – cel mai ridicat nivel înregistrat de la declanșarea invaziei ruse pe scară largă. Volumul sprijinului este cu aproape 30% mai mare decât în anul precedent și marchează o schimbare esențială: trecerea de la ajutor de urgență la cooperare structurată și previzibilă cu partenerii internaționali.
16:40
La posturile vamale Leușeni, Criva-Mamalîga și Sculeni se înregistrează pe parcursul zilei de sâmbătă, 3 ianuarie, trafic intens de călători și mijloace de transport, pe sensul de ieșire din Republica Moldova.
16:30
Aproape 50.000 de gospodării din Berlin au rămas fără electricitate, după ce un tunel de cabluri a luat foc # Radio Moldova
Un tunel de cabluri electrice din Berlin, capitala Germaniei, a luat foc astăzi, lăsând fără curent aproximativ 50.000 de gospodării, au anunțat autoritățile locale, care au precizat că incendiul ar putea fi rezultatul unui act de incendiere.
16:30
Atacul Statelor Unite ale Americii (SUA) asupra Venezuelei în primele ore ale dimineții de sâmbătă, 3 ianuarie, a provocat un val de reacții internaționale.
16:30
Explozii în capitala Venezuelei | Ministrul Apărării amenință cu desfășurarea forțelor armate # Radio Moldova
Mai multe explozii au zguduit capitala Venezuelei, Caracas, în dimineața de sâmbătă, 3 ianuarie, inclusiv în zona aeroportului. Coloane de fum negru și aeronave au fost văzute, conform martorilor Reuters și imaginilor care circulă pe rețelele de socializare. O pană de curent a afectat zona de sud a orașului, în apropierea unei baze militare majore, au declarat martorii.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.