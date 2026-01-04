Arsenal Londra a obținut a 15-a victorie în Premier League

16:50

Ucraina a reușit să atragă în 2025 peste 45 de miliarde de dolari în asistență de securitate internațională – cel mai ridicat nivel înregistrat de la declanșarea invaziei ruse pe scară largă. Volumul sprijinului este cu aproape 30% mai mare decât în anul precedent și marchează o schimbare esențială: trecerea de la ajutor de urgență la cooperare structurată și previzibilă cu partenerii internaționali.